Villapérez, donde Karina y Paz Padilla sufrieron para triunfar

El día que Rodrigo González fue a buscar a Karina al aeropuerto de Asturias para llevarla hasta Villapérez (en asturiano Villaperi), la cantante del "Baúl de los recuerdos" no abrió la boca en todo el viaje. El por entonces presidente de la sociedad de festejos del pueblo, ya fallecido, contaba que intentó darle palique a la artista durante el trayecto, pero ella no pronunció ni una sola palabra con el fin de preservar intacta su voz de cara a la actuación que iba a ofrecer horas después durante las fiestas de esta parroquia ovetense. "Llevaba una bufanda alrededor del cuello para no coger frío y no quedar afónica", explica Juan García Pevida, que es presidente de la asociación de vecinos San Vicente desde hace veinte años y acaba de ser nombrado alcalde de barrio por orden de Alfredo Canteli. Aquellos eran buenos tiempos, las fiestas de Villapérez, que se celebraban en torno al 8 de septiembre, en honor a Nuestra Señora de Covadonga, eran de las más esperadas del concejo y siempre ofrecían alguna sorpresa. "Otro año vino Paz Padilla, cuando estaba empezando. Tiempo después contó en televisión que aquel día casi se la traga la tierra porque no conseguía que nadie en Villapérez se riese con sus chistes", añade García Pevida, que también recuerda haber visto en su pueblo a Regina do Santos, a Marcos Llunas, el hijo de Dyango, y a "las mejores orquestas del momento".

Es que por entonces "había perres bastantes". Los responsables de las canteras del Orgaleyo hacían buenas aportaciones para las fiestas y los vecinos trabajaban a destajo en el chiringuito que gestionaban en Oviedo por San Mateo para sacarle partido a su afamado bocata de carne guisada y poder así financiar todas esas actuaciones de renombre. "Estuvimos desde el primer año que se pusieron los chiringuitos. Al principio estábamos en El Fontán y después pasamos a Porlier. La gente del pueblo se implicaba mucho y trabajaba todo el mundo hasta que eso empezó a decaer. Me di cuenta de que no podíamos seguir un día que llegué a las ocho de la mañana y salí de allí a las siete de la mañana siguiente", explica Juan García Pevida. De eso hará "al menos quince años" y desde entonces ya no se celebran fiestas en Villapérez. "La parroquia ha cambiado mucho con los años. Ahora hay mucha menos gente y mucha menos unión entre los vecinos. Antes nos conocíamos todos y era como una gran familia, pero eso se fue perdiendo", dice Juan. "Las casas que hay están prácticamente todas habitadas, pero hay muchas que se usan sólo en fin de semana. Después de la pandemia vino gente joven que restauró algunas viviendas, pero hay muy pocas parcelas en las que se permite construir. Si se dejase, a lo mejor se animaba más gente a venir a la zona rural. Hoy día puedes llegar una tarde al pueblo y no encontrarte con nadie", señala el actual alcalde de barrio de Villapérez, que ya lo había sido en la época de Gabino de Lorenzo en la alcaldía. Juan García Pevida sabe lo que dice. Tiene 63 años, nació en Villapérez y viene de una familia que lleva instalada en la parroquia desde tiempos inmemoriales, así que cuenta con avales suficientes como para hacer una buena radiografía de su pueblo. "Mi casa es la casa de Pevida, así nos conoce todo el mundo. Se construyó alrededor del año 1900 y por aquí pasamos muchas generaciones. Cuando yo era pequeño teníamos vacas, gochos, gallinas y otros animales, como en la mayoría de las casas de la zona. También se trabajaba la tierra", explica Juan, que tuvo que arrimar el hombro a una edad temprana. "Mi padre murió cuando yo tenía 13 años y hubo que ponerse las pilas", asegura. Cuando él era pequeño había dos escuelas en Villapérez. "Yo fui a la de Folgueres y seríamos unos 16 ó 18 guajes, niños y niñas juntos. En la otra, que estaba en el edificio que hoy ocupa el centro social, ya eran más alumnos y estaban los niños y las niñas por separado. Ellos serían unos cuarenta", añade el hombre. Había guajes de sobra y, por lo tanto, se lo pasaban en grande. "Jugábamos por los praos y por les caleyes. De aquella no podíamos bañarnos en el Nora porque bajaba muy sucio, pero también andábamos por el río y por todos los sitios. Todo el día en la calle", asegura Juan el de los Pevida. "De aquella sólo se iba a Oviedo en ocasiones especiales. Íbamos en el Autos Llanera, que salía del Puente Cayés. Después, de más chavaletes, ya íbamos a la discoteca y al cine, pero de niños no salíamos del pueblo", afirma. Para los adultos de aquella época también estaban los bares, que eran el centro de reunión después del trabajo. Negocios como "Casa la Rabila", el "Bar el Puente" o "Casa Maximino", que aún sigue funcionando, eran parada obligada. "Me acuerdo de ver a los paisanos cantando. En cuanto se juntaban cuatro ya estaba liada. Ahora los bares parecen un funeral", señala Juan. "También me acuerdo de las espichas y de que los críos íbamos a intentar tomar algún culete a escondidas", dice entre la risa y la nostalgia. La tienda más frecuentada por los vecinos de la zona era la de Josefa Justo, "que te vendía desde una barra de pan hasta pienso para las gallinas". Cuando Juan García Pevida era un niño ya había luz en el pueblo, pero el agua había que ir a buscarlo a la fuente y calentarlo para ducharse. Las mujeres del pueblo, porque los hombres "de aquella ni se arrimaban", iban a lavar al lavadero, cada una en un espacio acotado y reconocible que hoy en día todavía sigue siendo visible. "Cada casa llevó una piedra cuando se construyó el lavadero y todas sabían cual era la suya. Estaba la de casa Pedru, la de casa Pachu, casa Ramos, casa Viesca… Y la nuestra, la de casa Pevida", relata Juan, que aún conserva un recorte de LA NUEVA ESPAÑA con la noticia del día que se asfaltó la carretera que va desde el Puente de Cayés hasta Folgueres. "Era alcalde de Oviedo Luis Riera Posada. Antes, esa carretera estaba llena de piedra y grava. Era muy habitual encontrarse por allí con Andresín ‘el camineru’, que era un empleado del Ayuntamiento que se encargaba de tapar los baches y de tenerla en condiciones", subraya el hombre. Las canteras de la falda del Naranco llevan años generando polémica, pero Juan García Pevida nunca estuvo en contra de ellas a pesar de tenerlas a tiro de piedra de su casa. "Hay quienes están a favor y quienes están en contra y yo, por supuesto, respeto todas las opiniones. Eso sí, las canteras dan puestos de trabajo y en su momento hubo mucha gente del pueblo que trabajó en ellas", dice. "A mí tampoco me parece que sean una molestia para los vecinos. Igual hay un poco más de polvo en verano y los que viven más cerca lo sufren más, eso es verdad, pero eso es todo", añade. En Villapérez, concretamente en la zona de Llaviada, también está ubicada la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), que ocupa una parcela de 17 hectáreas y está llamada a abastecer a los polígonos industriales de Avilés y Gijón. De hecho, el proyecto piloto ya ha pasado las pruebas que avalan que técnicamente es viable y está listo para ponerse en marcha. La intención del Principado es la de sacar este mismo año a licitación el proyecto, que incluirá la construcción de una estación regeneradora del agua y las conducciones necesarias para facilitar su bombeo a las industrias asentadas en Aboño y en la comarca avilesina. "La depuradora tampoco nos supone ningún problema a los vecinos", subraya Juan García Pevida, que barre para casa y quiere dejar clara una cosa: "El centro ecuestre ‘El Asturcón’ no está en Llanera, está en Villapérez". Una parroquia de la ladera del Naranco con 311 habitantes La parroquia de Villapérez tiene una superficie de 10,84 kilómetros cuadrados y se encuentra situada en la falda del Naranco a nueve kilómetros de la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Según los últimos registros de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), que datan del año 2022, la parroquia tiene 311 habitantes. El núcleo más poblado de los nueve que la conforman es Nora con 85 personas censadas.