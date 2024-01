La artista ovetense que ha convetido la amenaza nuclear en pieza de museo

El mismo día que Hollywood convertía a "Oppenheimer" en la película con más nominaciones para los próximos "Oscar" la artista ovetense Beatriz Caravaggio inauguraba en el Museo Bellas Artes de Bilbao una extraordinaria videocreación sobre la amenaza nuclear que surge cuando el descontrol se apodera de la ciencia al prescindir de los valores humanísticos. Y los avances causan atrasos existenciales poniendo en peligro la vida en la Tierra. Una fuerza transformadora y liberadora fundamental se convierte entonces en peligro latente.

"Out of control. Reports on the atomic bomb", proyecto incluido en el programa conjunto de creación en videoarte de la Fundación BBVA y el museo bilbaíno, se nutre de archivos desclasificados sobre los experimentos científicos. El talento de Caravaggio enfrenta el relato distante de la extrema precisión, sofisticación y control en los experimentos con sus consecuencias dramáticas en una carrera nuclear desbocada. Todo ello enriquecido con voces de supervivientes en un complejo formato multicanal, con cuatro pantallas.

Caravaggio explicó a LA NUEVA ESPAÑA que "el rigor propio de la ciencia lleva paradójicamente al descontrol de una carrera armamentística sin freno donde cada vez más los depósitos nucleares son más grandes y hay más países nuclearizados o luchando por serlo. Una amenaza a la vida en la Tierra que no se ha sabido solucionar". La disuasión: qué palabra tan inquietante. "Esa política dice que yo tengo armamento nuclear y tú también, pero no me vas a atacar porque te devolvería el ataque. Es una carrera desesperada e imparable. Y hay elementos que pueden entrar en juego fuera de la disuasión como es el terrorismo nuclear. Se habla muy poco de ello. La política de disuasión amenaza a los países con amenazas y contraamenazas continuas que generan tensiones entre ellos, los presupuestos son gigantescos para mantenerse actualizado y seguir en el juego de disuasión".

Hay un término en la estrategia nuclear: la mutua destrucción asegurada (MAD, por sus siglas en inglés, que significa "loco"). Curioso y aterrador: "El ser humano está abocado a su autodestrucción, según muchos pensadores. No lo estamos haciendo demasiado bien, la verdad. ¿Debemos vivir bajo esa amenaza continua de que un país apriete el botón rojo? ¿No va a desaparecer nunca? Esta amenaza existencial es extensible a las epidemias creadas en laboratorios, al cambio climático o a la Inteligencia Artificial de última generación".

La creación presentada ayer surge tras "un proceso de estudio", contó la artista, "intenso, revelador y, a la vez, emocionante donde tuve claro desde el inicio qué parte o faceta de la historia quería contar. No quería hacer una obra al uso, porque lo más habitual en el videoarte y el cine es centrarse en la investigación que llevó a la bomba, en la compleja figura de Oppenheimer y en las bombas de Hiroshima y Nagasaki y detenerse ahí".

La continuidad y la mejora de la vida del planeta, según la artista, "dependen también del diálogo con otras construcciones culturales, de las humanidades al arte, y de la participación de fuerzas sociales plurales en aquellas decisiones que involucren riesgos existenciales a escala global".