La pasión de Paula Losa por la cocina dio un brusco giro cuando sus hijos crecieron y comenzaron a tener vida gastronómica propia. "Ya que no podía controlar esa cuota de alimentación que realizaban fuera entre pizzas, hamburguesas y demás, decidí aplicar un régimen férreo, sin renunciar al sabor ni a las recetas divertidas".

Lo contó ayer en el Club Prensa Asturiana la autora de "Esto es sabor, quien lo probó lo sabe" (Delallama Editorial), título que parafrasea el "Esto es amor...", de Lope de Vega. Losa realiza un viaje a lo largo de su vida, con epicentro en la cocina. Por cierto, la de Paula Losa no es una cocina cualquiera: "Para mí es como un spa, el lugar en el que paso muchas horas y en el que me encanta estar", señaló ante el público que llenó el Club Prensa Asturiana para escucharla. "Me aburre mucho comer siempre lo mismo; cuando llego cansada a casa el mejor aliciente es tener algo rico y apetecible para la cena", explicó.

Uno de los trucos para que la tarea sea más ligera estriba en preparar platos únicos. "Ya no hay tiempo para preparar menús extensos; la mayoría de la gente quiere soluciones sencillas", aseguró, en un acto en el que estuvo acompañada por la influencer gastronómica Carmen Ordiz, creadora de la comunidad virtual para foodies "Con G de gastronomía". "Paula Losa fue mi profesora y siempre digo que la adoro; no he conocido a ningún alumno que no hable maravillas de ella", dijo Ordiz, apasionada por la gastronomía desde niña, por influencia de su padre.

"Ahora que comienza el año es un buen momento para empezar a alimentarse bien", recalcó Paula Losa. Un buen día se dio cuenta de que no comía tan saludable como pensaba y en su casa dejó de comprarse pan blanco, chocolate y toda clase de alimentos azucarados y procesados, de alto voltaje calórico. "Decidí hacerlo de forma tajante para que fuese menos traumático; aun así, creo que mis hijos aún me quieren", reconoció la autora, que empezó con el blog "La cocina de Ompa-Lompa", en respuesta a las numerosas peticiones de amigos que buscaban el secreto de sus delicias culinarias. Las propuestas de Paula Losa van desde un rollo de carne de cerdo al timbal de salmón o bagels de calabaza. Eso sin olvidar los dulces con recetas como el gofre de manzana, bizcocho de chocolate y aguacate o brazo de gitano o de egipcio, que de ambas formas se llama.