"La competencia en el periodismo es buena porque nos impulsa y nos hace exigentes"

Santiago Cid (Oviedo, 30 años) es un periodista afincado en Madrid que ha recibido el galardón al "Periodista Joven 2023" que otorga la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Cid se inició en el mundo del periodismo en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA, donde realizó sus primeras prácticas. El ovetense también trabajó en la Televisión del Principado de Asturias (TPA), y distintos programas de Onda Cero. Actualmente forma parte de la sección de economía de los informativos de Antena 3.

–¿Se esperaba el premio?

–Para nada. Cuando me comunicaron que había sido galardonado con este premio, que tiene bastante renombre, sobre todo en la capital, me quedé muy sorprendido. ¿Cuántos jóvenes periodistas hay en Madrid menores de 30 años que puedan ser galardonados? Pues imagínate. Afortunadamente, hay mucha gente joven trabajando en los medios. Es un mensaje que me gusta transmitir; hay oportunidades, aunque muchas veces en las facultades se diga lo contrario. Hay futuro. Y me siento súper afortunado y estoy súper agradecido. Además, estoy recibiendo muestras de cariño muy bonitas, sólo eso ya lo hace especial. Es muy emocionante trabajar en esta profesión.

–¿De dónde surge su pasión por el periodismo?

–De pequeño jugaba con mi hermana a presentar el telediario. Los reyes me regalaron una videocámara pequeñita y mi hermana, que ahora es profesora, y yo, hacíamos informativos. Uno era el cámara, otro el reportero, luego presentábamos... Hacíamos distintos programas. Por ejemplo, del viaje con mis padres a Galicia, o de los días de esquí. Tendría como 12 o 13 años, y lo pasábamos súper bien, así que supongo que era algo inevitable. Y eso que nadie en mi familia es periodista. Sí es cierto que mi padre escuchaba mucho la radio, desde que nos levantábamos para ir al colegio, durante el desayuno y hasta la hora de acostarse, porque mi padre se dormía con la radio. Además, crecí viendo el informativo de Antena 3, en el que ahora trabajo junto a referentes que tenía desde pequeño.

–¿Qué siente al compartir espacio con sus ídolos?

–Resulta que el premio al Mejor Periodista del Año 2023 se lo han dado a Pedro Piqueras, que es de la competencia y justo acaba de irse de informativos Tele 5, sustituyéndole Franganillo, y me da hasta vértigo que me hayan dado un premio de la APM igual que a él. Para mí son maestros que llevan toda la vida dedicándose a ello y estar ahí es un lujo y un honor. Me da hasta cierto pudor, por decirlo de alguna manera, trabajar con gente como ellos, Vicente Vallés y muchos más que están detrás de cámaras. Sigo aprendiendo cada día y es una suerte inmensa. La redacción de Antena 3 noticias está compuesta por igual de gente que acaba de salir de la carrera o, como yo que tenemos treinta años, y gente que lleva casi desde el principio. Esa sinergia hace que el aprendizaje y el entorno de trabajo sean increíbles.

–Habla de competencia ¿Cree que hay también mucha competitividad?

–Yo siempre he sido muy "friki" de la tele, incluso consultaba páginas que miden las audiencias, por lo que todas las novedades en Antena 3 o cualquier otra cadena siempre me parecen interesantes y suelo estar al tanto de ellas, los fichajes, los movimientos entre canales... Para mí hay una competencia buena y es lo mejor que puede pasar porque impulsa a que seamos incluso más exigentes con nosotros mismos. Imagínate tener ahora mismo a Franganillo, que también es ovetense, en estricta competencia en Tele 5. Es una persona a la que admiro muchísimo y me acuerdo especialmente de alguna charla en LA NUEVA ESPAÑA. Es una suerte poder coincidir en el tiempo. Así que me parece un desafío divertido, siempre desde el respeto y la admiración.