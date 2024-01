Denuncian la presencia de ratas en la escuela infantil Dolores Medio

Los padres de los niños que asisten a diario a la escuela infantil Dolores Medio, en La Ería, están preocupados. Según denuncian, se han enterado hace poco de que en el centro se ha detectado la presencia de ratas en varias ocasiones y de que incluso ha llegado a intervenir una empresa especializada en plagas para tratar de acabar con un problema que parece no haber desaparecido. "Nos ha llegado un mensaje a través de la aplicación de la guardería en el que nos explican que todavía el pasado día 16 de enero se encontraron excrementos de ratón en la guardería", explica una de las madres.

En ese mismo mensaje, siempre según la versión de las denunciantes, también se explicaba que la primera vez que se detectaron las ratas fue a principios de octubre del mes pasado. "El texto dice claramente que esos excrementos se encontraron en uno de los hornos de la cocina, donde se hace la comida para los niños, que son bebés. Lo primero que nos indigna es que no nos hayan avisado hasta ahora de algo que lleva ocurriendo desde hace cuatro meses", señala la portavoz de los usuarios de esta escuela municipal para niños de cero a tres años. "¿Qué pasa si esas ratas pasaron por encima de la comida que comen nuestros hijos o por los cubiertos que utilizan?", protesta la mujer.

Las denunciantes afirman además que en ese mismo escrito que acaban de recibir se reconoce que en diciembre también se hallaron excrementos de rata en algunas de las salas de la escuela infantil Dolores medio y que la última vez que se detectaron –según ellas el 16 de enero– "se distribuyó veneno por todo el centro" para tratar de acabar con el problema. "Eso ha hecho que mucha gente no lleve a los niños. Si hay veneno por la escuela puede ocurrir algo que nadie desea y es mejor prevenir", dice la mujer. "No es que creamos que hay ratas porque hay suciedad o las cosas se están haciendo mal por parte de loas responsables del centro. Las ratas están por la ciudad y nadie está libre de encontrarse con este problema, pero lo que hay que hacer es actuar en consecuencia y, sobre todo, avisar a los padres de lo que ocurre en el momento que ocurre, no cuatro meses más tarde", añaden las denunciantes.

Traslado

La improvisada portavoz de las familias asegura que algunas de ellas ya han denunciado los hechos en el Ayuntamiento, aunque no están muy satisfechas con la respuesta que recibieron. "Les dicen que no se puede considerar que haya una plaga, pero nosotros creemos que el problema es grave cuando lleva tantos meses presente. Lo que les pedimos es que habiliten otros espacios donde podamos trasladar a los críos con sus profesoras mientras se desratiza todo como es debido. No es algo tan difícil".

Las familias aseguran que en el mensaje que han recibido también se refleja que hay una falta de profesores y que "el Ayuntamiento no los repone".