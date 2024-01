"Al Auditorio llevamos un concierto único, que no sé si repetiré en el futuro"

Javier Camarena (Xalapa, México, 1976) es uno de los mejores tenores del mundo. Entre sus hazañas está el haber bisado en tres producciones diferentes en "The Metropolitan Opera" de Nueva York. Con esta imponente carta de presentación regresa a Oviedo, tres años después de su última aparición, donde será protagonista (mañana sábado, 20.00 horas), junto a Lucas Macías y la orquesta "Oviedo Filarmonía", de la cita de esta semana de los "Conciertos del Auditorios, ciclo que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. Aún hay entradas disponibles en la taquilla del teatro Campoamor (hoy y mañana, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas); en la taquilla del Auditorio la misma tarde del concierto, de 17.00 a 20.00 horas; y en entradas.oviedo.es, al precio de 24 euros en anfiteatro y de 28 en patio de butacas, para un recital de algo menos de dos horas de duración, pausa incluida.

–No es la primera vez que visita Oviedo y conoce bien España, ¿se siente bien cantando aquí?

–Oviedo es una ciudad muy especial. Es de las que más me ha gustado conocer en España. Además ahora es la capital de la gastronomía, la verdad, se come muy bien y estoy feliz de que se les reconozca. Es un público maravilloso y el programa que vamos a presentar es tremendo. Es muy especial, con muchas obras que estoy retomando para el repertorio operístico de este año, así que va a ser tremendamente emocionante.

–¿Qué puede esperar el público que se acerque mañana al auditorio "Príncipe Felipe?

–Este es un concierto único que no sé si voy a cantar en el futuro porque estoy incorporando un nuevo repertorio, nuevas óperas, nuevos personajes, y otros que los voy dejando ya un poco de lado. Espero que nos acompañen muchos aficionados. A la orquesta, a nuestro director, Lucas Macías y a mí. Será una bonita noche dedicada al canto, a la ópera, a la música maravillosa, espero que pasemos una velada muy agradable, para el recuerdo.

–En el concierto del sábado le escucharemos ópera, pero también zarzuela, con "El Huésped del sevillano" de Jacinto Guerrero o "La tabernera del puerto", de Pablo Sorozábal. ¿Cómo de diferentes son estos repertorios para usted?

–El idioma. Es mucho más cercano, y lo vivo mucho más intensamente. Ambas son romanzas preciosas, "Mujer de los negros ojos" y "No puede ser" son dos piezas que siempre me ha gustado cantar. Me encanta la zarzuela. Hace algunos años tuve la oportunidad de cantar algo de zarzuela en el Campoamor. Algún día me encantaría vivir la experiencia integral, hacer un personaje en una zarzuela. Cantar en mi propia lengua es lo que más intensamente me puede hacer disfrutar.

–¿Qué más cantará mañana?

–Prácticamente toda la primera parte es belcanto, con Donizetti, Rossini... y bueno, "Romeo y Julieta", que es una de las arias que más disfruto. También canto un poquito de Verdi. Voy a hacer dos canciones de Tosti, porque ahora mismo estoy haciendo una gira por toda España presentando mi nuevo disco, "Sogno", dedicado íntegramente a Francesco Paolo Tosti. Está grabado con acompañamiento a piano del maestro Ángel Rodríguez, con quien he colaborado muchos años. No quise dejar pasar la oportunidad de interpretar un par de piezas con arreglos del maestro Gonzalo Romeu y los voy a cantar por primera vez en Oviedo. Son "Marechiare", una canción que Tosti dedicó a Enrico Caruso, gran amigo suyo, y también "Chitarra abruzzese" una canción preciosa. Terminaremos el concierto con dos piezas de zarzuela. Es un concierto muy completo, muy versátil y muy emocionante en todos los sentidos, espero que lo disfrutemos todos juntos.

–¿Por qué ha escogido un programa tan exigente y en mitad de la gira con su disco "Sogno"? ¿Lo decidió junto a Lucas Macías, que dirigirá a "Oviedo Filarmonía"?

–Y además, el concierto es con orquesta y el disco con piano, pero se daba la oportunidad de hacerlo así y de montar una velada mucho más versátil: con ópera, con zarzuela, con canción… ¡Ah! También voy a cantar "La danza" de Rossini. Creo que completa muy bien todo el repertorio y lo hace muy interesante. No digo que lo de Tosti no lo sea, es un concierto único. La música de Tosti tiene la posibilidad de crear diferentes atmósferas, de vivir diferentes emociones, y ha sido un concierto con unas presentaciones muy exitosos, tanto aquí en España como en Zurich donde también pude llevar este programa. Ha sido tremendamente disfrutado por todo el público, lo hicimos en Zaragoza y fue una noche muy especial.

–¿Cómo fueron sus inicios en la música?

–La música estuvo ahí siempre desde que nací, como parte de mí, de mi esencia. Llevaba un par de años en la carrera de ingeniería y tomé la decisión: quiero hacer de la música mi vida, mi profesión. Han sido muchos años de mucho trabajo, de disciplina, de sacrificios, de muchas satisfacciones también, de muchos tropiezos, pero todo ha sido parte de una formación que me ha ayudado a ganar experiencia, a ganar confianza y, sobre todo, a presentar mi amor por la música y por la posibilidad de expresarme a través del canto.

–Tocó la flauta travesera, y estudió ingeniería, ¿Qué le llevó al canto?

–La flauta fue de mucho más joven, a la par de la preparatoria. Ingeniería fue por una serie de factores fuera de mi alcance que me llevaron a ello. Al final todo fue ir un poco en contra de la voluntad de mis padres y de ese mito de que si eres músico te mueres de hambre. Perseguir eso era lo que realmente quería hacer con mi vida.

–La pandemia fue un momento de reflexión, también en la música, ¿cómo mira ahora todo aquello?

–La música no ha cambiado. A fin de cuentas yo estoy felizmente casado con ella. La forma de producir la carrera sí ha cambiado. La forma de vivir esta profesión, que es hermosa y la amo con todo mi corazón.

–¿Se ha replanteado algunas cosas?

–Con la música no hay un replanteamiento, la sigo amando con todo mi corazón, pero sí la carrera. Acabo de debutar como Romeo en la ópera "Romeo y Julieta" de Gounod en Bilbao, y ha sido de las experiencias operísticas más hermosas que me ha tocado vivir. La reflexión es que la carrera hay que vivirla tomando las riendas. Que lo que yo haga sea con felicidad y con gusto. Esta carrera puede ser tremenda, muy absorbente, muy celosa. Para hacer mi trabajo lo mejor posible necesito estar bien en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Eso es lo que se va a proyectar, siendo la voz un instrumento tan ligado a la parte anímica. Esa es la parte que cuido mucho más ahora, eso es lo que dejó en mí la pandemia en mí .

–Se ha especializado en el periodo "belcantista", ¿qué ofrece este momento a un tenor lírico como usted?

–El simple hecho de ser tenor es tremendo y muy interesante. Los años van pasando y el cuerpo cambia, como el de cualquier otro ser humano. Cambia el cuerpo cambian las condiciones de la voz. Los cantantes trabajamos con la memoria muscular. Es como si aprendes guitarra, que te enseñan a sostenerla, a mover la muñeca, a afinarla, la postura… ¿Cómo enseñas a alguien a afinar una nota cantando? ¿Dónde le dices "estira o afloja la cuerda"? ¿Cómo le enseñas a alguien cómo sostener una nota, una frase, a aprovechar las cavidades del cráneo para proyectar la voz? Ese tipo de cosas, ¿cómo se explican? Trabajamos mucho con sensaciones, y las sensaciones las define muchas veces la memoria muscular. Esta es la parte que sigo explorando. Precisamente, el programa que estamos preparando para Oviedo es por retomar un poco el repertorio, que es prepandemia, salvo Romeo y Julieta. Algunas no las canto desde 2019, va a ser muy interesante reencontrarme con personajes que me han dado tanta felicidad.