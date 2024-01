Aitana Fernández, del IES Alfonso II, gana la Olimpiada matemática regional y se prepara para la nacional

Aitana Fernández Escudero, alumna de Segundo de Bachillerato del IES Alfonso II, es la vencedora de la fase regional de la LIX Olimpiada Matemática Española y viajará a mediados de marzo a Calatayud para someterse a las pruebas que dictarán quién ganará el certamen nacional. "No creía que fuese a ganar. No lo preparé porque me apunté dos días antes de que se cerrase el plazo", asegura la ganadora de la prueba en Asturias.

Remarca la estudiante ovetense que decidió participar en la Olimpiada que reunió a alrededor de un centenar de estudiantes de la región "por la experiencia" y para prepararse de cara a otros exámenes como la EBAU. El examen se celebró en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Aitana Fernández comenzará en breve la preparación de la fase nacional. Lo hará junto a los estudiantes que se clasificaron en el segundo y tercer puesto, que también participarán en la prueba. Todos los viernes dedicará alrededor de dos horas y media a resolver ejercicios matemáticos similares a los que se les pueden plantear en Calatayud a los mejores clasificados de las diferentes comunidades autónomas. En las dos jornadas en las que se disputará la Olimpiada nacional se presentarán dos pruebas escritas de cuatro horas de duración cada una, con seis problemas propuestos por el tribunal. Los seis mejores clasificados de esa fase pueden participar en la internacional y los cuatro primeros en la Olimpiada iberoamericana. "Me hace mucha ilusión participar", subraya Aitana Fernández. La directora del IES Alfonso II, María Díaz, trasladó que a la alumna ganadora de la Olimpiada matemática regional "le acompañan el esfuerzo y la voluntad" y "cualquier objetivo que se marque en el futuro lo va a conseguir seguro". Elogió la "capacidad de trabajo" que muestra Aitana Fernández, una estudiante que llegó al IES en Primero de ESO y que en unos meses iniciará una nueva etapa educativa. La directora comentó: "Estamos especialmente orgullosos de que este primer puesto lo ocupe una mujer y una alumna de un centro público". Matemáticas es la "asignatura favorita" de Aitana Fernández Escudero. "Me gusta desde siempre pero en el instituto aún más", dice la estudiante. Los "buenos profesores" han logrado que los alumnos del centro "se aprendan el temario y a razonar", indica. La joven quiere estudiar el próximo curso el doble grado de Física y Matemáticas. "Se necesita bastante nota", afirma. A la ganadora de la Olimpiada regional le gusta la rama de la investigación más que la de la docencia. Para ella las matemáticas son "un desafío, un reto". Sergio Busto Blanco, del colegio Corazón de María, de Gijón, y Alejandro Vega García, del colegio École, ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente, en la prueba nacional. La próxima semana se encontrarán los tres estudiantes en la Facultad de Ciencias, muy cerca del IES Alfonso II, para empezar su preparación de la Olimpiada nacional. Durante varias semanas, hasta que se acerque la cita de los días 15 y 16 de marzo en la ciudad zaragozana, resolverán los ejercicios que les planteen los profesores.