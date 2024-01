Han pasado cuarenta años desde que Rosa León le propuso a Amaya Uranga un proyecto para rememorar canciones de las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta. A Amaya le gustó la idea y quiso contar con sus hermanos Iñaki y Estíbaliz Uranga, junto con Sergio Blanco y Carlos Zubiaga para formar "El Consorcio". El éxito de la formación desbordó todas las expectativas con su "Chacachá del tren" y sobrepasó fronteras. Ayer, cuatro décadas después su apuesta volvió a triunfar en el Filarmónica a base de "clasicazos".

El grupo se subió a las tablas del teatro ovetense a las 20.00 horas con todas las entradas agotadas. Los cuatro componentes, sin Sergio Blanco (fallecido en 2005), iniciaron el concierto con "El Vendedor", seguida de "Canta Charango", para dar paso a un popurrí de los primeros éxitos del dúo "Sergio y Estíbaliz". "Es un milagro que estén aquí", dijo Estíbaliz dirigiéndose al público.

"La guerra cruel", la canción que dio lugar a la formación "Voces y guitarras" abrió los temas del compositor Juan Carlos Calderón, alma mater de "Mocedades". De Calderón también es "La otra España" con Estibaliz e Iñaki arropando a Amaya. "La compañía cantando es fundamental", dice Estibaliz agradeciendo los coros del público.

El respetable se volcó cantando "Cantinero de Cuba" y "Maitechu mía". Luego tocó "Palabras de amor" de Serrat y "La llamada", otro éxito de Sergio y Estíbaliz, quien se confesó ante el público: "os tengo mucha envidia, porque tenéis una ciudad maravillosa y muchas esculturas".

Luego, todo el público se puso en pie a bailar a ritmo de "No hay, no hay, no hay", antes de entonar la famosa "Tómame o Déjame", previa a canciones homenaje a Serrat y Perales.

Para acabar, la traca final. "¿Dónde estás corazón?", el himno "Eres tú" y el "Chacachá del tren", dejando para el bis "secretaria", "Pangue Lingua" y "Amor de hombre". Un éxito rotundo que el grupo hoy tratará de repetir con un segundo pase esta tarde en el mismo escenario.