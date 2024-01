"Cultivando el interior seríamos más protagonistas de nuestra propia vida"

Fernando Sarráis (Mérida, 1958) se licenció en Medicina y Cirugía, pero viró su carrera hacia la Psiquiatría y la Psicología. Habla de conductas positivas y de cómo podemos ser más felices, especialmente con nosotros mismos. Visita Oviedo para impartir hoy (18.30 horas, en la asociación Montealegre) una conferencia sobre educación emocional dirigida a los niños. Y a sus padres, encargados de aplicarla.

–Para los profanos en psicología, ¿qué explicará hoy?

–Los jóvenes saben lo que está bien y mal. Todos quieren portarse bien, porque cuando lo hacemos nos sentimos bien. Saben que así se les querrá y se querrán a sí mismos. Entonces, ¿por qué la gente se porta mal? La afectividad negativa.

–¿Cómo la definiría?

–Miedo, ira tristeza, rencor, sentimiento de culpa, etc. Hacen sufrir e impulsan a comportamientos negativos. El mundo, que no es como nosotros queremos, nos hace sentir mal. El mundo interior tampoco lo es, nos comportamos negativamente y se forma un círculo vicioso. Ocurre porque las personas no mandan dentro de sí mismas con la voluntad y la afectividad, somos marionetas emocionales del mundo. Así se crea una negatividad que, cuando crece mucho, crea personas tóxicas.

–Estamos focalizados, pues, al exterior.

–Sí, hay una hipertrofia de la atención hacia afuera, en que el mundo exterior sea como queremos. Pero no lo conseguimos nunca y no hay atención al mundo interior. La gente desconoce a la persona que tiene dentro y se van haciendo negativos, rencorosos, envidiosos, susceptibles, hipocondríacos, vanidosos, autoritarios, machistas. No se dan cuenta porque no tienen ningún radar de su mundo interior. Solo se busca el éxito fuera y eso lleva al fracaso por dentro, porque como no sé cómo funciona mi mente y no la controlo, soy lo que el mundo me provoca.

–¿Qué cambiaría cultivar más el mundo interior?

–Seríamos más protagonistas de nuestra vida, más dueños de nosotros mismos, seríamos como nosotros queremos ser. Buenas personas, para que nos quieran y querernos nosotros. Cuando uno vive dentro de sí mismo y no se quiere porque no es quien quiere ser, porque no manda en sus emociones, que le hacen ser lo contrario de lo que quiere, es muy duro.

–¿Cómo deberían enfocar los padres el problema?

–Cuando los padres preguntan a los niños qué quieren ser, yo les digo que les pregunten cómo quieren ser. Porque lo que logren será gracias a cómo quieran ser. Si son luchadores, trabajadores, honrados. El que no tiene éxitos de dominio personal, de libertad, racionalidad y afectividad positiva, no va a tener tampoco éxito fuera.

–¿Cómo podemos fomentar esas conductas positivas en los niños?

–Primero, con el ejemplo. Unos padres con un proyecto interior positivo están motivados para animar a su hijo a lo mismo. Si no lo tienen, no pueden.

–Influye la madurez psicológica de los progenitores, entonces.

–Sí, claro, porque también son hijos de esta sociedad en la que solo interesa el hedonismo para sentirse bien. Y transmiten eso a sus hijos. Tener dinero, coches, poder, pero no tenerse a sí mismos. Ser libres. Si uno es dependiente de los demás, no lo es, de ahí tantas adicciones hoy día, a las drogas, la comida, el sexo... La gente busca hacer cosas para sentirse bien un rato, aunque luego se arrepientan, no para ser buenas personas.

–Son comportamientos impulsivos.

–Son lo contrario de ser reflexivo, de ser una persona que piensa. Cuando uno actúa así no manda la voluntad, sino por la afectividad. Es decir, aquello que me va a hacer sentir bien ahora mismo. Es una tiranía emocional.

–Debería haber un equilibrio.

–Eso es, la madurez es el equilibrio entre cabeza y corazón. Ahora se ha puesto de moda la inteligencia emocional, que está formada de dos cosas que dialogan entre sí y se ponen de acuerdo en la misma dirección. Si se tiene ese hábito, que la inteligencia y la afectividad se pongan de acuerdo muy rápido, se puede decir que se tiene inteligencia emocional. Si no, por ejemplo, la inteligencia dice que no hay que fumar, pero la afectividad que hay que sentirse bien con el tabaco y hacerlo, entonces hay un conflicto. Tiene que haber una pedagogía social de formar personas sanas y maduras psicológicamente. Pero eso no da dinero, lo da el consumismo.

–¿Y el papel de los centros educativos?

–Los centros deben formar, no solo informar. Dar armonía entre razón, afectividad y voluntad.

–El título de la charla es "Evitar las emociones negativas". ¿Por qué?

–Si te pones en negativo, vas a pensar así y te vas a comportar igual, entrando en un círculo vicioso de negatividad. Las emociones se controlan indirectamente. Hay que controlar la mente. Si te enfadas y piensas en el enfado, obtendrás cólera. Hay que pensar en cosas positivas. Las emociones negativas, así, se apagan. En mi cabeza no mandan las emociones negativas provocadas por el mundo, mando yo.

–Experimentarlas también enseña cosas.

–Sí, que hay algo negativo en el mundo que nos hace sufrir. E identificar qué es para evitarlo.

–¿Un consejo final?

–Vale la pena tener un proyecto interior y trabajar a diario en lo que quiero ser y lo que no. Y cada día hacer una cosa positiva y una menos negativa. En un año la diferencia será de 365.