El concejal de Cultura, David Álvarez, garantizó este viernes que la clásica programación audiovisual promovida por el Ayuntamiento se retomará una vez que el Pleno municipal apruebe definitivamente el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura y pueda "sentarse" con los programadores a confeccionar el ciclo, que podría comenzar en el mes de marzo.

Álvarez admitió que, "obviamente", no va a haber programación audiovisual en enero y febrero. Según explicó, el cambio de mandato municipal, con cambios en los responsables de las concejalías de Economía y Cultura, impidió al ejecutivo de Canteli tener aprobadas las cuentas a tiempo para iniciar algunas programaciones anuales habituales desde comienzos de año.

"Hasta no tener un presupuesto aprobado, no sabemos de qué partida presupuestaria disponíamos y a partir de ese momento es el momento en el que me he reunido con los equipos de la programación audiovisual para preparar la programación del 2024", puntualizó el edil de Cultura. A este respecto, aclaró que si hay otro tipo de programación cultural durante los meses de enero y febrero es porque son "programaciones plurianuales cuyo presupuesto abarca 23 y 24 y se han aprobado en el año anterior".

Álvarez aseguró que se está reuniendo con "varios" de los directores artísticos de los festivales que se organizan anualmente en Oviedo, pero "por cuestiones temporales" no le ha dado tiempo de reunirse con todos porque "son muchos". El edil ha indicado que ha analizado con ellos la situación de 2024 e "intercambiado ideas y proyectos", aunque también reconoció que para el presente ejercicio habrá un recorte presupuestario "generalizado" en las cuentas municipales.