Hubo una época en España en la que los grandes ducados –Medinaceli, Alba, Medina Sidonia y Osuna– estaban en manos de mujeres. Una de ellas fue Victoria Fernández de Córdoba, "Mimi", duquesa de Medinaceli, aristócrata singular, cultísima y enamorada de su casa-palacio sevillana, donde incluso se han rodado escenas de "The Crown". A la duquesa, cosmopolita y divertida, no le gustaba demasiado salir de Pilatos para sumergirse en la bulliciosa vida social sevillana. Uno de sus rituales diarios era hacer el crucigrama de "The New York Times", un momento casi sagrado, que no interrumpió ni para recibir a Tom Cruise, que rodaba en la casa.

La periodista asturiana María Eugenia Yagüe, nacida en Cornellana y afincada en Madrid, donde ha desarrollado su carrera, habló ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA de una de las familias más antiguas de la nobleza europea, con un título creado por los Reyes Católicos para Luis de la Cerda, con siglos de historia a sus espaldas.

Yagüe, una de las más respetadas cronistas de la actualidad social española, acaba de publicar "Los Medinaceli. Nobleza y escándalos", (La Esfera de los Libros), obra que además de recoger numerosas anécdotas y detalles desconocidos, ofrece numerosas pinceladas de la evolución de la vida española a lo largo del siglo XX. La escritora fue amiga de Ana Medina, la hija mayor de "Mimi", llamada a heredar el título, lo que no pudo ser por que falleció en 2012, un año antes que su madre. El ducado fue entonces para Marco Hohenlohe-Langeburg, el hijo mayor de Ana, condesa de Ofalia y confidente de la Reina Sofía. Tras la muerte de Marco Hohenlohe, el título pasó a su hija Victoria Honehlohe. "La actual duquesa es muy joven, además es alemana por parte de padre y madre, y acaba de casarse con un argentino; a veces da la impresión de que le viene algo grande el título", señaló María Eugenia Yagüe, que llegó a visitar en la cárcel a Rafael Medina, duque de Feria, condenado en 1994 por la Audiencia de Sevilla a 18 años de cárcel por corrupción de menores, narcotráfico y secuestro.

Tras divorciarse de Naty Abascal, el duque, que dirigió con acierto la empresa familiar dedicada a la fabricación de cuero artificial, frecuentaba más que dudosas compañías y cayó en una espiral de drogas y alcohol, tal como contó la periodista.

"Siempre llevó mal la falta de afecto de su madre. A los Medinaceli tampoco les gustaba mucho Naty Abascal. Aunque era de muy buena familia tenía un talante liberal y había posado como modelo en Nueva York; se casaron con pocas ganas", remarcó la escritora, que mantuvo una conversación con Amor Domínguez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA.

"La Princesa de Asturias me gusta, se la ve muy segura, ojalá llegue a ser Reina de España", recalcó Yagüe, que recordó su juventud como estudiante universitaria en Oviedo. Ayer fueron muchos los amigos y familiares que se acercaron a escucharla.