Renfe promocionará Oviedo como destino gastronómico y jacobeo en trenes y billetes

Alfredo Canteli cogió ayer del brazo a Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, y lo llevó a rastras hasta el stand del Oviedo en Fitur. Literalmente. La anécdota fue la comidilla en los corrillos ovetenses en Madrid durante una jornada en la que la capital asturiana aprovechó su presencia en la feria para firmar un importante acuerdo de promoción de las marcas "Oviedo, origen del Camino" y "Capital Española de la Gastronomía 2024" en los trenes de Renfe y participar en reuniones para atraer a viajeros italianos, franceses y británicos. Entre las visitas de autoridades, además de Feijóo, destacó la del presidente regional, Adrián Barbón, quien posó con Canteli en la réplica de la estatua dedicada a Mafalda del stand. También pasaron a saludar los consejeros autonómicos Ovidio Zapico y Marcelino Marcos.

El curioso encuentro de Canteli con Feijóo fue así, paso por paso. El Alcalde esperaba fuera del stand de Oviedo acompañado por Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento, y Alfredo Quintana, edil de Turismo. No estaba en la agenda, pero lo esperado era que Feijóo, que andaba en ese momento en el mismo pabellón, el nueve, pasase brevemente por la caseta de Oviedo a saludar al regidor, que no está afiliado a su partido. Pero Feijóo no aparecía. "¿Dónde está?", repetía Canteli. El gallego, tras cargar contra Pedro Sánchez en una rueda de prensa,se encontraba en ese momento en el stand del País Vasco, rodeado por una maraña de cámaras y periodistas y haciéndose fotos con todo aquel que se lo pedía. Canteli entonces cambió el plan y fue directo a Euskadi, acompañado por su equipo, hasta toparse con el presidente del partido al que representa en el Ayuntamiento. Los dos se abrazaron. "Tienes que venir a visitar el stand de Oviedo", le dijo el regidor. Entonces, una integrante del equipo del gallego intervino.

–Alcalde, no tenemos tiempo, nos esperan unos señores y ya vamos con retraso.

–A Oviedo tengo que ir, tengo que ir (dijo Feijóo con ironía).

–Pero no nos da tiempo (la mujer que iba con su equipo).

–¿Y si vamos a eso y me paso luego por Oviedo?

A Canteli no pareció convencerle la jugada y, tomando a Feijóo por el brazo, lo dirigió al stand de la capital asturiana, para desesperación del equipo del presidente del PP. Allí estuvo dos minutos de reloj. Saludó a todo el que pudo e hizo una parada especial con José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, gallego como Feijóo. "Tienes que tirar de Oviedo", le dijo, antes de irse casi a la carrera.

El concejal de Turismo, el popular Alfredo García Quintana, aprovechó el último día de visitas institucionales a la feria para firmar importantes acuerdos y anunciar algunos eventos importantes programados este año en la ciudad. El más relevante, a juicio del propio edil, fue el convenio suscrito con Renfe por el que las marcas "Oviedo Origen del Camino" y "Capital Española de la Gastronomía" estará presente en los reposacabezas de los trenes, el estampado en billetes y en diferentes soportes digitales y audiovisuales de la compañía ferroviaria a lo largo del 2024. En la firma del convenio participó por parte de Renfe Javier Pérez López, director del Área de Negocio de Alta Velocidad y Otros Servicios Comerciales de Renfe.

También se alcanzaron acuerdos con Turespaña para dar a conocer las bondades turísticas de Oviedo en las oficinas con las que cuenta el organismo en varias de las principales ciudades de Italia, Francia o Alemania. "La gastronomía de Oviedo viajará por España y por Europa este 2024", destacó Quintana sobre los acuerdos.

El stand de Oviedo acogió por tercer día presentaciones y degustaciones varias. Entre ellas un avance de interés para el sector congresos anunciado por Luisa Villegas, directora del Instituto del Queso: la celebración del primer encuentro nacional de marcas certificadas, que tendrá lugar el 12 de marzo en el Calatrava.

Hubo también una degustación del pincho ganador del certamen "Bocados del Cofrade", del restaurante El Mono que Lee y la nota dulce la puso el Club de las Guisanderas, quienes ofrecieron a los asistentes una selección de los postres tradicionales asturianos.