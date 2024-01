Alma de Oviedo: Un pequeño paso para Paco

Si admitimos que Paco Rojo tiene algo de astronauta (enjuto, resolutivo, templanza de serie) no extraña que acabemos hablando de sus misiones a Marte. Otro planeta, como ir a la Luna, fue lo que se encontró en China la primera vez que viajó allí con su padre, Francisco Rojo García-Conde, en septiembre de 1998, un año después de que Hong Kong hubiera vuelto a la república popular y mucho antes de que las poblaciones y fábricas de la región de Zhejiang –pobreza rural– hubieran mutado en megalópolis. Hoy, que cada vez viaja más allí y trabaja más con ellos, niega todos los mitos. Tiene buenos amigos y le tratan bien.

Un siglo y diez años antes de esos viajes comerciales que parecían interplanetarios, su bisabuelo, Francisco Rojo Cortés, se había lanzado en una trayectoria parecida desde Calzada del Coto, Sahagún, provincia de León, a un Oviedo a punto de ensanche. Aquel niño huérfano encontró fortuna y oportunidad cerca del Rosal estableciendo tiendas y almacenes dedicados a la distribución y, cincuenta años más tarde, al producto textil y el calzado.

Toda esa historia familiar acompañó desde pequeño a Paco Rojo, atraído por el mundo de la empresa, aquel negocio en el que su padre y sus tíos Alfonso y Ramón echaban la vida. En la nave de Granda conoció los desfiles de temporada en los que una presentación del catálogo nuevo de Playtex podía convertirse casi en una fiesta para sus clientes, todos aquellos pequeños propietarios de tiendas de barrio reunidos en el pincheo posterior mientras encargaban las compras.

Con tres hermanas en casa y primos varones en el mismo edificio, al inicio de Pedro Masaveu, el resto del tiempo se repartía en el piso de Uría, 20, donde su abuelo, el arquitecto Federico Somolinos, tenía estudio, y su abuela, Elena Zaldívar, aglutinaba y mandaba. En los bajos, el cine Aramo podía redondear la jornada con una película de "Parchís".

Había mucha familia y una idea no escrita de que nadie de aquella treintena de primos con el apellido Rojo se incorporaría a la empresa. Paco estudió Económicas en Oviedo en los primeros y buenos años del campus del Cristo, cuando abrían un aulario pero no había cerrado todavía El Javier. Allí conoció a Arancha Agote, la que sería su mujer, y se fue a la mili a Mahón como alférez universitario con la cabeza puesta en estudiar inglés en Boston y hacer un máster. Era 1995 y tenía 22 años cuando su tío Ramón le anunció que dejaba la empresa y que su tío Alfonso le había propuesto para sustituirle en el departamento de calzado. "Que venga Paco". No lo hizo solo. Otras casualidades habían llevado a su primo Juan al negocio familiar. Los dos se tuvieron que curtir en años difíciles en los que la apertura de los centros comerciales hizo tambalear el ecosistema de su negocio. Supieron ver en esa amenaza una oportunidad, entraron en la gran distribución y sacaron la cabeza. En el paso de 2006 a 2007 se quedaron en solitario con todo el negocio, se fueron de Granda y se establecieron en Olloniego, donde hoy Rojo Cortés, 136 años más tarde, sigue funcionando.

Como cuarta generación, fueron capaces de entender y asumir lo que les habían transmitido sus padres, una cultura de empresa amable, cargada de bonhomía, que sacaba una sonrisa allí donde se presentaban como Rojo Cortés, fuera en una feria de Zamora o ante el delegado de El Corte Inglés en China. Y de dar otros pasos, nuevos planetas, en China y más allá. Siempre adelante.