El Oviedo desaparecido sigue vivo en la memoria de Carmen Ruiz-Tilve

Carmen Ruiz-Tilve (Oviedo, 82 años) recibe en su piso, a pocos metros del colegio La Gesta, muy cerca de la carretera de Castilla, en un edificio que se levanta en la misma parcela donde su suegro mando edificar, en los años treinta del siglo pasado, un chalé diseñado por Joaquín Vaquero Palacios. Nada queda de aquella casa de factura racionalista, como tampoco de ese rosario de viviendas unifamiliares por las que Oviedo creció por las afueras. "Mucho chalé, fue lo primero que se hizo para transformar la ciudad", musita la cronista oficial de la capital de Asturias, una mujer que tantas veces denunció los desmanes de "Doña Piqueta" en el borrado de la ciudad: El Vasco, el chalé de Concha Heres, Pilares…

Donde permanece intacto el Oviedo de su infancia es en su retina y en la mirada de su padre, Francisco Ruiz Tilve, delineante de la Diputación y fotógrafo aficionado con una impresionante colección que hoy conserva el Muséu del Pueblu d’Asturies. El Oviedo que retrataba, con cuarto de revelado en uno de los baños de casa, estampa cotidiana que llevó a Carmen a pensar que todas las familias tenían algo parecido a aquel laboratorio, era el de las vendedoras del Fontán, los comercios, las romerías, la arquitectura… La ciudad de la posguerra por la que Ruiz-Tilve se movía libre y feliz a pesar de todo. "Vivíamos en San Pedro de los Arcos, en un chalé que había hecho mi padre. Yo comprendo que la época tenía pegas, que veníamos de una guerra y las cosas no eran como ahora. Había escasez y limitaciones. Pero yo andaba feliz de mi casa a casa de mi abuela Matilde Tilve Robles, que era maestra y había sido directora de la escuela del Fontán. Iba allí todas las tardes y era maravilloso. Leía y charlaba. Leía todo lo que caía en mis manos, incluso libros para adultos, porque entonces no había esa distinción".

En ese bajar de La Cuesta (el Naranco) hasta llegar al cogollo próximo al Antiguo, donde Matilde le dio clase hasta los diez años, Carmen Ruiz-Tilve atravesaba también ese Oviedo algo industrial, abrazado por el cinturón de hierro del ferrocarril hoy tan difícil de imaginar. "Era un Oviedo algo rural y algo urbano, pero vivía a expensas de la Renfe, una Oviedo de maquinistas, de fogoneros, con pequeña industria, muy distinto al que vemos hoy aunque su forma era la misma". Porque Ruiz-Tilve podría volver hacer ahora aquellos recorridos diarios por casi las mismas calles. La huella urbana no ha cambiado. Pero los olores, ruidos, negocios, la vida, en sí misma, es otra. Al llegar al centro, la niña Carmen encontraba un Oviedín "muy guapo". "Esa parte tampoco cambió tanto, pero estaba todo lleno de tiendinas pequeñas que desaparecieron todas. Negocios como Casa Evencio, en Campomanes. En cada barrio había una pequeña tienda de comestibles que lo suplía todo. No faltaba nunca el bacalao, que era el rey del mostrador, y había algunas latas y legumbres a granel. Era lo que se comía. A mí me dejaban ir sola a comprar pasta italiana, la tira de tomates y, a veces, un filete. Pero la comida se reducía a los potajes y poca cosa. Alguna vez una tajadina de carne o de pescado, pero nada que ver con los menús gastronómicos que hay ahora. Eso sí, las confiterías siempre fueron clásicas de Oviedo, y la gente, en cuanto podían, se comían un pastelín".

Cuando cumplió diez años, a Carmen se le acabó la escuelina de su abuela maestra. Sus padres decidieron que hiciese educación oficial para cursar el bachiller y se fue al femenino, en General Elorza, unas aulas que recuerda con aprecio pero sin mayor impacto de profesores ni verdaderas amistades, más allá de casos muy concretos en los que había un cariño especial como Pilar González Sanz, fallecida el año pasado.

La Universidad, en los primeros sesenta, le llevó a estudiar Filología Románica en el caserón de San Francisco, en cuyo patio, "como tantas parejas", conoció a Luis Carlón, catedrático de Derecho Mercantil que entonces era un joven profesor ayudante. "A pesar de que murió hace un montón de años nos seguimos queriendo mucho". Catedrática de Didáctica de Lengua y Literatura, la trayectoria profesional le brindó a Ruiz-Tilve más Oviedo gracias a su tesis y sus trabajos sobre la obra de Dolores Medio. La escritora ovetense, autora de "Nosotros los Rivero" (Premio Nadal, 1952) había sufrido y vivido otra ciudad. "Su Oviedo era, en gran medida, el de la Guerra. Era un Oviedo que estaba enfrentado consigo mismo de una forma un tanto artificiosa pero que nos hizo ser carne de cañón".

Luego Oviedo siguió creciendo por donde pudo y como pudo, pero tampoco en la arena política hubo grandes cambios, explica la cronista, al asumir que esta ciudad "es una ciudad de derechas, muy de derechas, y aunque los barrios crezcan, quien manda es la derecha. Y luego está la izquierda de Oviedo, que no es una izquierda cualquiera, es un izquierda muy vinculada a la derecha, entre otras cosas por relaciones familiares".

¿Defectos de los ovetenses? "Alguno, sí, pero me parece que somos gente abierta, tranquila, no somos peleones, somos buenos vecinos, gente civilizada con la que siempre se pudo convivir". Y, si no del colectivo de los ciudadanos, sí puede denunciar ese pecado, que rememoraba al principio de esta charla, de no haber sabido respetar lo propio. Una suerte de autoodio urbanístico, dirían algunos, que ella siempre denunció en sus series de artículos en LA NUEVA ESPAÑA, en "El tiempo vuela" o sus "Pliegos de cordel", que ahora ha vuelto a recuperar. En esos textos creó a Doña Piqueta. "Aquí hizo maravillas, porque falta muchísimo de lo que había y generalmente ha sido a cambio de anda. Se tiraron grandes edificios para hacer en su sitio casinas corrientes y molientes. Falta mucho, aunque en una primera mirada la gente no se daría cuenta porque Oviedo no fue nunca una ciudad muy monumental. Pero faltan la estación del Vasco, por ejemplo, que está convertida en un sitio, me dicen, maravilloso . Yo no lo he visto. Y de los palacios y palacetes la mayoría están desaparecidos, como la estupenda finca de Concha Heres, para hacer un edificio oficial sin mayor interés".

De criterio muy independiente, hay otros defectos y vicios de ciudad que Carmen Ruiz-Tilve no comparte o que le gustaría cambiar. Uno, el enfrentamiento con Gijón. "Fatal, a mí me pareció siempre que la playa de Gijón era nuestra playa, y que uno podía ir a darse un bañín y volver en el día, y está muy bien. Además, es una ciudad muy distinta y muy complementaria. Es una pena que ciudades tan cercanas en lo físico y tan complementarias en lo humano se den la espalda, cuando tienen grandes cualidades para acercarse, no para alejarse. Luego está la piquilla del fútbol, pero yo, de fútbol, no hablo".

Dos, una ciudad universitaria que no se lo cree. "Asume poco su universidad. La gente hacemos la carrera y marchamos por la vida a buscarnos las habichuelas, sin mayor relación, y eso que yo y mi marido fuimos universitarios toda la vida, pero la Universidad va por un lado y Oviedo va por otro. Y sí que a la ciudad le dio otro nivel, porque muchos se quedaron luego, y había abogados, médicos a montones… Pero ni la ciudad piensa mucho en la Universidad ni al revés. Yo lo que echo de menos, en Asturias, ya no solo en Oviedo, es una vida universitaria unificada, que hubiera un verdadero campus en el que la mayoría de las facultades estuvieran juntas y bien comunicadas. ¿Puede ser el Cristo y el viejo HUCA una solución? No del todo. Ruiz-Tilve, que vive muy cerca del complejo hospitalario recuerda que su construcción fue "un gran logro". Que crezca con más facultades lo prefiere a que lo conviertan en "casas y más casas", pero insiste en que ese gran campus podía estar más alejado de Oviedo. "Apartarlo un poco de la ciudad podría ser bueno, que fuera el campus de Asturias, y algún proyecto hubo en ese sentido, pero, como tantas cosas, se abandonó".

Al otro lado, en La Vega, la cronista considera que tiene ser "simplemente un espacio de la ciudad". Su receta pasa por "prescindir de muchas cosas superfluas, como las casas de los mandos, que están convertidas en ruinas, construir viviendas y adecuar las naves como espacios públicos y edificios de servicios para la ciudad".

A la hora de pesar lo que han sido los últimos alcaldes de Oviedo reconoce a Gabino de Lorenzo "muchísima influencia". "Conmigo se portó siempre muy bien. Aunque no teníamos las mismas ideas políticas, fue quien me nombró cronista y creo que su recuerdo tenía que servirnos. Ahora la ciudad quiere correr demasiado en obras que no son importantes, en hacer glorietas y una serie de cosas que no creo que la ciudad necesite. Mi conclusión es que Gabino de Lorenzo hizo un Oviedo relativamente nuevo que los alcaldes siguientes no supieron continuar".

De todas esas transformaciones salió también una ciudad por la que ya no pasaba el tren y que se estiró en sendas verdes por donde se alargaban antes rieles y traviesas. Caminos para pasear en una ciudad que solo salía a estirar las piernas por la calle Uría, el paseo de los Álamos. Ir y volver. ¿Era así, Carmen? "Sí, al ovetense clásico no se le ocurría salir a caminar más que por sitios muy concretos. Pero sí, hoy hay generaciones nuevas que van más lejos". Y que no paren.