"Necesitamos convertir la Sociedad Filarmónica en una entidad semiprofesional"

Manuel Álvarez-Buylla Álvarez-Santullano (Oviedo, 1961) es vicepresidente de la Sociedad Filarmónica de Oviedo, entidad de la que su bisabuelo fue uno de los fundadores y cuya presidencia ejerció su padre, Jaime, durante seis décadas. Fundada en 1907, trajo a la capital del Principado a la Orquesta Filarmónica de Berlín, la soprano Victoria de los Ángeles, o el compositor y pianista Sergei Rachmaninov, entre otras figuras y agrupaciones relevantes del panorama musical. Manuel Álvarez-Buylla formó parte también de la directiva del Club de Tenis.

Primeros pasos. "Nací en Oviedo, en la calle Paraíso, el 2 de marzo de 1961. Soy el menor de los dos hijos de Jaime Álvarez-Buylla y de Margarita Álvarez-Santullano. Mi hermano Jaime es un año mayor que yo. Los primeros años fui a un colegio que había en la calle Gil de Jaz, que se llamaba colegio Covadonga, donde se estudiaba hasta los siete u ocho años. Después marché a los Maristas, donde permanecí hasta 1976 cuando llegué a los Dominicos. Después estuve en el colegio San Luis de Pravia, del que tengo recuerdos muy positivos, de compañerismo. Varios de los amigos que hice allí nos seguimos reuniendo prácticamente todos los años. Se formaron unos lazos muy fuertes".

El Oviedo de la infancia y la juventud. "Tuve que vivir una temporada fuera de Oviedo y me di cuenta de que esta es una de las ciudades más cómodas que conozco. Es una ciudad pequeña y con un nivel cultural y de actividades que permite hacer muchas cosas. Cuando tenía 25 años Oviedo tenía una cantidad de entretenimientos que se está perdiendo. Fui muy noctámbulo pero ya no existen sitios para esas tertulias nocturnas. Esta siempre fue una ciudad de mucha tertulia y las había por la mañana, por la tarde y por la noche".

Otros tiempos. "Actualmente, los jóvenes tienen que marcharse de Oviedo y de Asturias, pero también de Cantabria o del País Vasco, a grandes ciudades como Madrid o Barcelona. A la capital de España llegan chavales con una formación tremenda y al principio tienen que vivir en pisos cuatro juntos. Antes, cuando te decían que tenías que trasladarte a Madrid sabías que ibas a cobrar un 50% más de salario. Ahora no".

Locales emblemáticos. "Casa Manolo y Casa Lito ya no están. San Bernabé sigue existiendo, pero es otra cosa. Ahora, está la avenida de Galicia y Manuel Pedregal, donde antes solo existía La Bodega de Avelino. Yo iba mucho al Nalón. Oviedo es una ciudad muy cómoda porque es todo muy concéntrico y gira en torno al Campo San Francisco. Y vivía a unos pasos, en la calle Cabo Noval".

Momento histórico. "Finales de los años 70 y los 80 fueron unos años apasionantes en el aspecto cultural y en político. Vivimos un momento histórico. La política nunca me gustó aunque tuve amigos que se movían en ese ámbito pero no eran políticos profesionales".

Trayectoria laboral. "Trabajé en una empresa del grupo Aznar, una compañía de seguros, también en el ámbito de Telecomunicaciones con Telefónica y tuve una empresa relacionada con temas medioambientales. He ejercido por cuenta propia".

La familia. "Mi entorno familiar lo conforma un grupo muy grande y tenemos muchos vínculos entre nosotros. A mi padre le gustaba aglutinar mucho. Antes lo hacían ya Plácido Álvarez-Buylla Godino y Manuel Álvarez-Buylla López-Villamil, que fueron los dos alcaldes de Oviedo. Éste último fue mi padrino y me pusieron su nombre. Recuerdo unas Navidades en casa en las que el día de Nochebuena nos reunimos, antes de cenar, alrededor de 25 familiares para tomar una copa".

Su padre, el médico y melómano Jaime Álvarez-Buylla (1931-2020), fue durante años un referente del Oviedo cultural. "Mi padre tenía una memoria privilegiada, no solo para cuestiones relacionadas con la familia, también para aquellas vinculadas a Oviedo en general. Salir con mi padre a la calle era tremendo porque caminando desde su casa hasta el Fontán podías tardar una hora, ya que se paraba con la gente que lo saludaba. Era muy familiar y lo conocía todo de nuestros antepasados. Lo daba todo, se volcaba. Y era médico, porque hay que distinguir entre los médicos y los licenciados en Medicina. Con los primeros quedas tranquilo".

Una persona excepcional. "Creo que a mi padre se le recuerda muy poco por la gran infraestructura médica que hizo aquí, que fue el centro de rehabilitación. Trabajó en la medicina pública y estuvo varios años en Madrid. Lo que quiso en esta vida es vivir y yo lo que hago es vivir. La vida es muy corta. Era una persona excepcional y lo echo mucho de menos".

El magisterio de su padre y de su madre. "Mi padre, con el que iba a esquiar, fue el que me educó musicalmente. Es muy difícil que la música te empiece a gustar con 40 años si no tienes una iniciativa musical antes, con 18 o con 20. Recuerdo a mi padre decirnos a mi primo Carlos Álvarez-Buylla Cores y a mí, cuando tenía alrededor de 14 años, una edad en la que lo que te apetece es ir a jugar al fútbol: ‘Hay un concierto bueno en la Filarmónica. Si queréis ir y encontrar sitio tenéis que llegar pronto’. Antes en el teatro el público se podía sentar en las escaleras. Mi padre pasaba casi todos días por la tertulia del Reconquista y por el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Mi madre, Margarita Álvarez-Santullano, es la mejor madre que pude tener. Tiene un papel esencial en mi vida".

Distinción a Jesús López Cobos. "El primer premio Príncipe de Asturias de las Artes se le concedió a un director de orquesta fantástico, Jesús López Cobos, y esa distinción se gestó en la calle Cabo Noval, donde vivíamos nosotros y residía también en otro piso más arriba tío Arturo (Álvarez-Buylla Corujo), que fue el que propuso presentar una candidatura. La propuesta la elaboró él y mi padre la presentó. Salió de la calle Cabo Noval".

Músicos a los que vio en la casa familiar. "Por allí pasaron desde Alfredo Kraus, a Carlo Bergonzi, que era simpatiquísimo, Max Valdés o Jesús López Cobos. También Pilar Lorengar o André Watts, pianista que había tocado con Leonard Bernstein y al que recuerdo verlo comer en casa.

Recuerdos de Giacomo Lauri-Volpi. "Era el gran tenor italiano de los años 50, del que se decía que era propietario de un coche que solo tenían en Italia otras dos personas, el Papa y el presidente de la República. Lo conocí en Valencia, donde vivió. Mi padre marchaba desde Oviedo, recogía a López Cobos y a Marino Gómez Santos en Madrid e iban los tres a ver a Lauri-Volpi allí. Volvían al día siguiente. Estuve dos veces en Valencia, en su casa, donde en la mesa del comedor tenía una silla que era más alta que el resto. Mi padre empezó su amistad con él después de escuchar el concierto de homenaje a José Antonio Pamias, el empresario del Liceo, donde Lauri-Volpi había cantado el Nessun Dorma".

Oviedo y la música. "En el ámbito musical clásico tenemos un lujo de ciudad, una programación de un nivel altísimo para un sitio con 200.000 habitantes. Mi padre siempre decía que ‘Oviedo es la pequeña Viena’. Aquí tenemos zarzuela, ópera, los Conciertos del Auditorio, las Jornadas de piano, ballet, los conciertos de Año Nuevo, la programación de la Sociedad Filarmónica… La de Oviedo es la segunda temporada de ópera de España. La primera es la del Liceo de Barcelona y la tercera es la de Bilbao y después está la de Madrid y otras. Las únicas temporadas estables son las de Barcelona, Oviedo, Bilbao y Madrid. Fui muchísimo a la ópera aquí pero también el Teatro Real de Madrid o en el teatro María Cristina de San Sebastián o en Málaga, entre otros".

El nacimiento de la Sociedad Filarmónica. "La afición y tradición musical de Oviedo tiene su base en la Sociedad Filarmónica, que se fundó en el año 1907. Después, la iniciativa civil, muchos abonados de la Filarmónica crean la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera".

Programación de la Sociedad Filarmónica. "En la programación estable van a entrar Oviedo Filarmonía y la Banda de música ‘Ciudad de Oviedo’. Coges la programación que tenemos para los próximos seis meses y es tremendamente atractiva, muy compacta y tienes de todo, con solistas, grupos de cámara y una orquesta con 30 integrantes. Viene, por ejemplo, el Coro Simón Bolivar al teatro Filarmónica, que tiene una acústica muy buena».

Planes de futuro para la entidad. «Se pueden hacer cosas. Necesitamos semiprofesionalizar la Sociedad Filarmónica. La apuesta es por una sociedad más digital. Es una entidad más que centenaria, que tiene que ir adaptándose a los tiempos. Cuando empezó a venir a la Filarmónica Joaquín Achúcarro (Bilbao, 1932), que volvió recientemente, tenía 24 años. Y Martha Argerich (Buenos Aires, 1941), una de las grandes pianistas del siglo XX, tocó aquí con solo 19 años".

Apoyo a la entidad. "La Sociedad Filarmónica debería tener más apoyo. Abrió la puerta el Ayuntamiento, se unió la Fundación EDP, que ha sido esencial, y está la Fundación Caja Rural, y LA NUEVA ESPAÑA. El Ayuntamiento tiene muchas maneras de impulsar esa iniciativa civil que tiene ya cerca de 120 años de historia a sus espaldas. Una idea podría ser que el Consistorio se dedique a los grandes espectáculos que trae, que están fuera del presupuesto de cualquier entidad privada, como por ejemplo la actuación de la Filarmónica de Frankfurt que habrá tocado aquí, en Madrid, Barcelona y a lo mejor Valencia o Bilbao. Con otros hay muchas maneras de potenciar la gestión privada. Las Jornadas de piano podrían estar dentro de la programación de la Filarmónica, organizándolas la entidad. Si coges el circuito de las grandes orquestas que vienen a España por Oviedo pasan aproximadamente el 90%. La programación que hay en la ciudad es fantástica".

La colaboración público-privada. "El primer alcalde de Oviedo que se implica realmente en la Sociedad Filarmónica es Alfredo Canteli porque entiende perfectamente la colaboración público-privada en la cultura. Mi tío Manolo, que también fue alcalde y era presidente de la entidad, para mí no cuenta, y Antonio Masip y su padre también eran abonados".

El teatro Filarmónica. "Se construyó por una iniciativa civil, encabezada por mi bisabuelo, al que se unieron el Banco Asturiano y alrededor de mil personas. Fue cuando Oviedo no tenía teatro porque el Campoamor había sido incendiado. La iniciativa civil generalmente va por delante de la privada y se construyó el Filarmónica, que se alquilaba al Ayuntamiento para desarrollar determinadas actividades. Las dos únicas sociedades filarmónicas que tenían entonces teatro en propiedad eran Bilbao y Oviedo. Creo que el teatro Filarmónica no se debería haber vendido. Es muy cómodo tener teatro para programar. La Filarmónica tenía que hacerlo hasta ahora con tres meses de antelación, pero ahora el Ayuntamiento introdujo modificaciones y podemos empezar a programar la temporada 2024/ 2025. Eso es bueno".

Concierto de los Premios Príncipe de Asturias en sus inicios. "Me contó mi padre (Jaime Álvarez-Buylla), que cuando empezaron a entregarse los premios fue la Filarmónica la encargada de organizar en colaboración con la entonces denominada Fundación Príncipe de Asturias (ahora Fundación Princesa de Asturias) el concierto previo a la entrega de las distinciones. El presidente del Principado era entonces Antonio Trevín. En aquella ocasión le mostraron el libro de firmas de la Filarmónica a la Reina y allí hay rúbricas de músicos de la talla de Rachmaninoff, Falla o Granados".

Tres Álvarez-Buylla Hijos predilectos de Oviedo. "Mi padre fue nombrado Hijo Predilecto de Oviedo (a título póstumo) en 2021. Ese título lo tienen tres Álvarez-Buylla y los tres son médicos. Los otros dos son Plácido Álvarez-Buylla Godino y Manuel Álvarez-Buylla López-Villamil. Éste último fue alcalde de Oviedo al igual que su hermano Plácido. En Oviedo, una avenida lleva ahora el nombre de mi padre. Está en el Campo San Francisco en su zona favorita".

El Balneario de Las Caldas. "En verano venían mis primos de Madrid, que se quedaban allí, y yo iba todos los días. En Las Caldas teníamos una zona para jugar al ping pong y al fútbol y andábamos en bici. Cuando llovía, jugábamos a las cartas. Generalmente cogía el autobús en la calle Foncalada y después iba a buscarme mi padre, aunque en alguna ocasión fui en bici desde casa. Forma parte de mis recuerdos de infancia. Comíamos en el hotel y pasábamos la tarde allí y en ocasiones me quedaba a dormir".

Aficiones. "Siempre me gustó el deporte, sobre todo esquiar. Iba a los Pirineos, a Baqueira. También estuve yendo unos años al Tourmalet, a la estación de La Mongie, pero fundamentalmente a Pajares y San Isidro porque coges el coche y en 40 minutos estás en estas estaciones. Y me gustaba mucho jugar al fútbol y al ping pong".

Real Oviedo. "Fui socio desde que hice la Primera Comunión, cuando me regalaron el abono, hasta 1984. Voy de vez en cuando y si vuelve a Primera me abonaré otra vez. Un hermano de mi padre, Tomás, fue vicepresidente con Chuché y estaba también Jaime Estrada. Iba con mi padre al fútbol. En el campo de Buenavista se ponía en la balaustrada y le preguntaba por qué no subía a sentarse a su asiento, pero le gustaba estar allí hablando con unos y otros. En aquella época yo iba mucho al fútbol y conocí a Lángara, Tensi, Lombardía, Carrete y a los hermanos Serrano, Jaime y Pedro. Y soy madridista. Viajaba mucho a los partidos de Copa de Europa. Iba y venía en el día. Vi grandes partidos y al Oviedo lo vi perder en el Santiago Bernabeu un par de veces".