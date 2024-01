"Empecé a dirigir con más de 40, me alegro de haber descubierto la música desde dentro"

Jaime Martín es, sin duda, uno de los directores españoles con mayor proyección internacional. Titular de la Sinfónica de Melbourne, de la Orquesta de Cámara de los Angeles y de la Nacional de Irlanda, es principal director invitado de la Orquesta Nacional de España. Precisamente será con este conjunto con el que visita Oviedo este domingo, acompañados de la joven solista Ellinorin D’Melon (Auditorio, 19.00 horas, entradas a 12 y 10 euros).

–¿Contento en Asturias?

–Siempre he tenido muchísimo cariño a Oviedo y también a la OSPA. Aunque este año no puedo tocar con ella, la temporada próxima volveré.

–Llama la atención la cantidad de compromisos internacionales. ¿Cómo consigue gestionarlo y compaginarlo todo?

–También me lo pregunto a veces (ríe). Ahora mismo soy director titular de la Orquesta Sinfónica de Melbourne, soy también director titular de la Orquesta de Nacional de Irlanda y también de la orquesta de Cámara de los Ángeles. Estos últimos dos años ya ha sido mucho y este es el último con la Orquesta Nacional de Irlanda. Ahora voy a compaginar la Orquesta Sinfónica de Melbourne con la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, que es algo muy compatible y muy enriquecedor. Programar para una gran orquesta sinfónica y una de cámara permite combinar distintos repertorios, algo saludable para un músico.

–¿Encuentra diferencias al tocar con diferentes orquestas y diferentes públicos?

–Es absolutamente fascinante ver cómo es el trabajo de orquesta en distintos países. Entre Europa, América y Australia hay distintos estilos, pero en los últimos años la música se ha convertido en algo muy internacional, en todas las orquestas encuentras un número de nacionalidades cada vez mayor. En todo caso, hay una cosa casi mágica, que incluso con músicos que van llegando nuevos las orquestas mantienen su personalidad. Creo que se debe al tipo de músicos que las orquestas eligen. Si hablamos del público, hay que señalar que en Europa están financiadas desde los gobiernos, mientras que en América se financian con donaciones privadas. Esto hace que la relación entre orquesta y donantes sean muy distintas. Es difícil decir cuál es el modelo ideal, pero para mí el europeo es ideal. Da libertad a los programadores y al público.

–A todo esto suma, en esta temporada, ser el principal director invitado de la Orquesta Nacional.

–La Orquesta Nacional es una orquesta de gran importancia para para el público español y para mí tiene una relevancia especial. Mi profesor de flauta, Antonio Arias, era miembro de esta formación. Cuando era un estudiante, la idea de tocar con la Orquesta Nacional era una especie de sueño inalcanzable, y la idea de dirigirla era un sueño todavía más inalcanzable. La Orquesta Nacional representa a todas las orquestas en España. Las orquestas han visto el cambio profundo que ha tenido España durante los últimos cuarenta años. Cuando yo era estudiante y formé parte de la entonces Joven Orquesta de la Comunidad Europea, solo había tres músicos españoles. Ahora mismo tiene más miembros españoles que de ningún otro país, lo que demuestra lo que ha cambiado el nivel de educación musical en España. Es ahora fuente de talento musical para toda Europa con grandes orquestas de todo el mundo integradas por músicos españoles y por suerte muchos estos músicos vuelven a España. El nivel de la música en España es totalmente irreconocible en comparación con lo que era hace años.

–Programa de lujo, el domingo, con Granados, Lalo y Berlioz, y con Ellinor D’Melon al violín.

–Va a ser un espectáculo. Es un repertorio en el que el sonido y las diferencias de colores son increíbles. "Follet", de Granados es increíble, y el público prácticamente no la conoce. La "Sinfonía Española" de Lalo es un vehículo idóneo para poder disfrutar del virtuosismo deslumbrante de Ellinor D’Melon. Es una alegría ver cómo alguien con su talento está haciendo una gran carrera. Esta obra la grabamos hace 3 o 4 años con la orquesta en Irlanda con ella de solista y desde entonces no la hemos vuelto a interpretar juntos, así que tengo muchísimas ganas. En la segunda parte tocaremos la "Sinfonía fantástica" de Berlioz, que lleva fantástica en el título y es todo un espectáculo sonoro con una orquesta tocando a pleno pulmón.

–Antes de director fue un reconocido flautista. ¿Qué le llevó a coger la batuta?

–Desde mi época de estudiante tuve muchísima curiosidad por la dirección. Cuando me fui a Holanda ya tuve clases de dirección. Lo dejé a un lado. He tenido una vida profesional como flautista, casi toda en Inglaterra, y empecé a dirigir de manera profesional con ya más de 40 años. Me alegro de haber podido descubrir la música desde dentro, desde la orquesta. Ponerme frente a la orquesta ahora me hace ver las cosas de manera muy distinta. Lo podemos comparar a un entrenador de fútbol. Para un entrenador, el haber podido jugar al fútbol a un nivel alto me imagino que puede ayudar. Con un director es parecido, aunque haya excepciones.

–Dirigió el festival de Santander.

–Esos años me dieron la oportunidad de ver la música desde el punto de vista del público. Como programador, tienes que preguntarte qué es lo que necesitan, qué quieren escuchar. Es un ejercicio curioso, porque como músico queremos programar aquello que nos gusta en el momento, pero como programador debes imaginarte qué es lo que otras personas quieren en cada momento.