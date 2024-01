Así empezará Oviedo la recuperación del Antiguo este año

Acción pequeña pero de resultados grandes a largo plazo, el Ayuntamiento de Oviedo quiere que una de las primeras medidas para recuperar el Antiguo de Oviedo sea la acupuntura urbanística en las pequeñas plazas del casco viejo: poner más arbolado, zonas verdes y un mobiliario urbano adecuado y confortable para que lugares como la plaza de Juan XXIII o la de Barthe Aza "dejen de ser solo lugares de paso y sean también sitios donde pararse, sentarse y hablar".

Lo explica el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, consciente de que la inversión para esta pequeña cirugía no es grande pero los resultados sí lo serán. El plan de plazas del Antiguo es una de las líneas de actuación que recomienda, en sus conclusiones, el estudio diagnóstico sobre el casco viejo que el Ayuntamiento contrató el año pasado. Por otra parte, recalca Cuesta, el área de Infraestructuras se está fijando también en sus planes de regeneración del entorno en el caso de Vitoria, "referencia ineludible tanto en lo que concierne a su proceso de transformación del casco histórico, iniciado en los años 80 y aún no concluso, como en la implementación de medidas de sostenibilidad urbana", explica.

De momento, confirmó el edil, el área de Infraestructuras cuenta en el presupuesto de este año con una partida específica de 100.000 euros que permitirá contratar una asistencia técnica para "definir qué espacios serán los primeros en los que se abordará esta transformación y qué alcance tendrá". La partida permitirá también iniciar las primeras acciones, que según las recomendaciones del citado estudio diagnóstico, podrían iniciarse tanto en plazas emblemáticas, como puede ser el Paraguas o la Corrada del Obispo, como en lugares más críticos, caso de la plaza de Juan XXIII.

Esta última localización, señala este trabajo, es un buen ejemplo de un lugar cuya funcionalidad actual se limita a ser un lugar de paso y que gracias a la instalación de bancos y una naturalización con arbolado y zonas verdes podría convertirlo en un espacio estancial donde los vecinos puedan pararse.

"El casco histórico", señalan en sus conclusiones Juan Tur y Daniel Cortizo, autores del diagnóstico sobre el Oviedo Redondo, "observa evidentes dificultades de cumplimiento de los estándares de zonas verdes, lo que se podría matizar mediante el estudio de implantación de nuevas zonas ajardinadas en los espacios públicos existentes. Estas zonas podrían vincularse a aquellas superficies antiguamente ocupadas por edificaciones que ocupaban el espacio hasta, en algunos casos, bien entrado ya el siglo XX, como es el caso de las antiguas manzanas residenciales de las actuales plazas de la Catedral, Paraguas o la Corrada del Obispo y podrían configurarse como espacios ajardinados delimitados por la antigua huella de los edificios y configurados fundamentalmente con arbolado autóctono de hoja caduca, que ofrecerá una protección solar en verano y un paisaje desnudo en invierno". También sugieren "acciones puntuales que favorezcan la implantación de fachadas verdes en medianeras y patios traseros no afectados por condicionantes histórico artísticos".

Estas recetas, explica Cuesta, se podrían trasladar tanto a las pequeñas plazas como a esos otros espacios no tan llamativos, entre los que cita también la plaza Barthe Aza, que rodea al edificio del Hispania. En algunos casos, sigue el concejal, lo que se detecta no es sólo una pérdida de la calidad urbana por la ausencia de zonas verdes y de arbolado, "también hay una acusada pérdida de mobiliario urbano, que se debe al proceso de degradación social que existía en el momento que se hizo esa intervención". En el momento actual, en cambio, "esa situación se ha revertido, por lo que toca también recuperar elementos de calidad para las plazas públicas", detalla Cuesta.

El orden y las zonas donde se actuará está todavía pendiente de definir, y se decidirá gracias a esa asistencia técnica concreta que orden un poco el plan. En todo caso, explica el concejal de Infraestructuras, la introducción de zonas verdes y nuevo mobiliario no interferirá en ningún caso con los usos actuales que ya puedan tener algunas de estas zonas, principalmente los de las terrazas de hostelería. Pero no solo. Otro ejemplo práctico es la plaza Porlier, cuya reforma, también sugerida en el estudio diagnóstico de Tur y Cortizo, se acometerá dentro del despliegue de la peatonalización del eje de Mendizábal y Pozos, pero que finalmente no recuperará la fuente original que figuraba en el primer proyecto. El Ayuntamiento ha suprimido esa opción para mantener todas las posibilidades de la ubicación como emplazamiento habitual para casetas en determinadas fiestas.