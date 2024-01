Mohamed Safa: "Nunca pensé que vería una limpieza étnica televisada"

"Pensaba que nunca sería televisada una limpieza étnica pero somos testigos de ella", aseguró el oftalmólogo, escritor y activista palestino por los derechos humanos Mohamed Safa ayer tras recibir el VI Premio por la Paz "Carmen Ruiz-Tilve". En el acto celebrado en el colegio que lleva el nombre de la catedrática jubilada de Didáctica de la Lengua y Literatura en la Universidad de Oviedo y cronista oficial de la ciudad, el médico indicó: "Creo que este premio se me ha dado por mi identidad como palestino en este momento tan duro en el que estamos viendo cómo se asesina en la franja de Gaza". Safa, que nació en Cisjordania y se especializó en Oftalmología en Oviedo, destacó que "no se puede hablar de paz si no hay libertad ni igualdad". Safa, que hizo hincapié en la respuesta de los ciudadanos que "salieron a la calle en solidaridad con Palestina", compartió su premio con el Comité de solidaridad con la causa árabe.

Ruiz-Tilve, que presidió la entrega de premios, pidió: "luchemos por la paz por favor. Es algo necesario para vivir", dijo la cronista. Junto a Mohamed Safa se premió también, en el apartado de colectivos, a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado (Fedema). José Alberto Álvarez, primer presidente de la entidad, trasladó que este premio "nos anima a seguir trabajando en un proyecto que en abril de este año cumplirá 30 años". En la categoría individual se presentaron tres candidaturas y en la destinada a instituciones seis. Los estudiantes del centro realizaron en las últimas semanas trabajos centrados en todas ellas, con dibujos que ayer se expusieron en la sala de usos múltiples. Todos los candidatos recibieron un obsequio.