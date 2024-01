A Patricia Ibaseta (Gijón, 60 años) siempre se la ha conocido por ser abogada. Ha desarrollado su carrera en Oviedo, donde décadas de dedicación la han llevado a dirigir los servicios jurídicos municipales. Pero ahora, su nombre resuena cada vez más por otra faceta. "Pinto desde siempre, pero antes no se lo enseñaba a nadie. Ahora ya me atrevo a decir que soy abogada y también pintora", confirma Ibaseta. Sus últimas obras se encuentran expuestas hasta el mes de marzo en el bar La Esquina del Peso, muy cerca de su lugar de trabajo, el Ayuntamiento.

La pasión por la pintura, al igual que lo de dedicarse a la abogacía, le viene de familia. Su padre, el también abogado José Ramón Ibaseta, organizaba en los años setenta tertulias con pintores de la época. Por allí se pasaron Antonio Suárez, Orlando Pelayo, Nicanor Piñole o Aurelio Suárez, que despertaron en Ibaseta el "gusanillo" por el mundo artístico. "Me sentaba en una tarima y me dejaba retratar. Era como si fuesen de la familia", constata. No obstante, se imponía el respeto ante la idea de enseñarles sus primeros dibujos, que prefería mantener en la intimidad.

Más allá de mostrar sus trabajos a familia y amigos, no fue hasta hace diez años cuando Ibaseta se decidió a compartir su pasión. "Bendita madurez", bromea. Sus cuadros se inspiran en paisajes, ya sean reales o imaginados. Apenas emplea el pincel como técnica y en su lugar usa esponjas o rodillos. Entre sus obras predomina el acrílico sobre papel, lienzo o madera. Dos de sus fuentes de inspiración son el jardín botánico de Gijón y su casa familiar en Ponga, aunque expone con orgullo un cuadro inspirado en una fotografía de Oviedo desde el Naranco, que considera "el mejor" de la muestra, formada por cerca de una veintena de cuadros.

El trabajo de Ibaseta en el Ayuntamiento, donde intenta no ser "demasiado pesada" con la pintura, relega su pasión a las tardes y los fines de semana. Sin embargo, no le resulta un problema compatibilizar ambas tareas. "Me lo paso muy bien y en cada exposición voy aprendiendo", destaca. Ibaseta también decora maderas y elabora libros de artista. Para el futuro, dice tener un proyecto en mente en Oviedo y otro en Francia, para mantener vivo el legado de la pintora carbayona Marixa Fernández, que residió durante años en Bayona. Solo le queda una espina clavada: no haber empezado antes a "sacar su arte de dentro".