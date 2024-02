Los cambios que se avecinan en la recogida de basura de Oviedo: cubo marrón y nuevas frecuencias

Reciclar más y pagar menos. Son los objetivos que se marca el Ayuntamiento de Oviedo a partir de esta primavera, fecha de inicio de una campaña de concienciación ciudadana respecto al reciclaje financiada, en gran medida, por los Fondos Europeos «Next Generation». El proceso no se quedará en las palabras y traerá cambios en la recogida de basuras. La principal novedad es que el cubo marrón, destinado a la basura orgánica, reemplazará en frecuencia al negro, destinado a los restos no reciclables. El contenedor marrón pasará a estar presente en los portales todos los días, a excepción de los domingos, día en que no pasa el camión de la basura. Mientras que el negro disminuirá mucho sus apariciones: de los seis días a la semana actuales, a oscilar entre dos y tres.

El concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, señala que es difícil cambiar los hábitos de la gente y sabe que «habrá quejas» al principio, pero espera que la campaña comience este año a dar sus frutos. «La mayor parte de la basura que tiramos ahora a la bolsa negra es orgánica y se podría reciclar», asegura. En esa misma línea, un análisis de los residuos que llegan a Cogersa advertía el año pasado de que más del 70% de la basura que llega al vertedero de Serín en la bolsa negra tendría que estar separada para reciclar. En el promocionado cubo marrón es bienvenido material reutilizable, como los restos de comida o de infusiones; el papel de cocina y las servilletas usadas, los tapones de corcho o los desechos de jardinería. Para el negro queda el material que no se puede reciclar, como los envases de comida rápida, los papeles metalizados las colillas, los pañales, las compresas u otros residuos sanitarios. Los contenedores amarillo, azul y verde, con los que los ovetenses ya están más familiarizados, no presentarán cambios en su frecuencia. El amarillo (envases) se mantendrá los lunes, miércoles y viernes; el azul (papel y cartón), los martes, jueves y sábados. Mientras que el verde (vidrio) seguirá disponible un día a la semana, que cambia en función de la zona de la ciudad donde se resida. No obstante, la nueva campaña municipal, ya licitada, seguirá refrescando la memoria de los ovetenses en cuanto al reciclaje. Para llevarla a cabo se presupuestaron 168.659 euros, de los cuales el 90% viene de la Unión Europea y el 10% restante lo abona el Ayuntamiento. Antes de los cambios en las frecuencias, en el mes de marzo, se establecerán puntos informativos en plazas, se enviará publicidad a los buzones y se darán charlas en centros sociales. Al igual que se hizo en las anteriores campañas para fomentar el reciclaje orgánico, en 2015 y 2019, se regalarán a los ovetenses pequeños cubos de color marrón. «Hay muchas comunidades que aún no lo tienen», explica el edil de Servicios Básicos. El contrato para realizar la campaña se firmará en las próximas semanas, lo que permitirá llevarla a cabo en primavera, dentro del calendario marcado por el gobierno local. La Unión Europea se puso como meta hace un lustro que el reciclado de residuos municipales sea de al menos un 55% en 2025, de un 60% en 2030 y de un 65% en 2035. Oviedo aún está muy lejos de esos números, con un tasa en torno al 27%, similar a la del resto de Asturias. José Ramón Pando apunta también a la colaboración de empresas, comercios y hosteleros a la hora de separar las grandes cantidades de basura que generan. La necesidad de reciclar más y mejor es, además de ambiental, económica. «A través de los inspectores de basuras, llegan a mis manos multas de gran cuantía por no reciclar», apunta el edil, que incide en que la Unión Europea será mucho más severa a partir de enero del año que viene. Por su parte, Cogersa aprobó el pasado año una subida de más del 43% en la tasa que cobra a los consistorios por la retirada de desechos sin reciclar y que los ciudadanos deberán afrontar a partir de 2025. Las nuevas tarifas, aprobadas con la oposición de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, suponen pasar de los 67 euros por la retirada de cada tonelada de basura que llega a Cogersa sin separar en bolsas negras a los 96 euros. Los residuos que sí lleguen separados al vertedero seguirán teniendo un coste cero para los ayuntamientos.