Los alumnos del colegio Gesta recurrieron al cantante Juanes y a su tema "Paz, paz, paz" para celebrar el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Todos juntos interpretaron con lengua de signos la canción del compositor colombiano. Además, los alumnos de Música tocaron el "Himno a la alegría" con flauta. En cada una de las aulas del colegio se elaboró durante las últimas jornadas material plástico cooperativo con motivo del día escolar de la no violencia y la paz, que se celebra en los centros educativos desde 1964. Coincide con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica y fue asesinado el 30 de enero de 1948. La actividad desarrollada en el colegio se incluye en el plan de convivencia y bienestar. Dentro de este figura también se cuenta otro proyecto: el del buzón en el que los alumnos pueden dejar una nota a los profesores explicándoles si hay algo que les preocupa.