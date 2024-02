Lisardo Hernández retirará su denuncia si hay elecciones en el Centro Asturiano

La toma de posesión de Gerardo Martínez como presidente del Centro Asturiano pilló por sorpresa a todos, incluido a Lisardo Hernández, el candidato excluido de la carrera electoral por la falta de una firna en el impreso de inscripción de su candidatura. El club había decidido aparcar el nombramiento del nuevo dirigente hasta que la justicia se pronunciase sobre la solicitud de medidas cautelares que efectuó Hernández, que achaca una vulneración de derechos fundamentales durante el proceso electoral. No obstante, asegura que está abierto a retirar la demanda si se convocan unas elecciones "libres" en 15 días. "Nos ahorraríamos muchos problemas porque serían los socios los que decidirían qué quieren en las urnas. Y así ganaría el mejor candidato", asegura en declaraciones a este periódico.

Aunque no era su idea inicial, el club se decidió a acelerar la llegada de una nueva directiva para "evitar un desgobierno", una idea que no convence al candidato excluido. "El Centro Asturiano cuenta con un director general y con trabajadores suficientes para seguir funcionando sin problemas", explica Hernández. Está convencido de que Martínez "podía haber esperado unos días" para tomar posesión sin que esto hubiese repercutido en el funcionamiento del club. El Centro Asturiano se escudó en la "normativa interna" para justificar la prematura toma de posesión de Martínez. Los estatutos del club fijaban el pasado 30 de enero como la fecha límite para la finalización del mandato de la directiva saliente, encabezada por José Manuel Granda, que puso fin a cinco años de presidencia.

Hernández fue excluido de las elecciones el pasado mes de noviembre por la falta de la firma de uno de los miembros de su candidatura. En su recurso, aludía a que recibieron un impreso erróneo en el que figuraba la palabra firma en lugar de rúbrica. Su equipo se escuda en a la definición de la RAE, que dice que para firmar basta con que figuren nombre y apellidos, algo que sí puso el miembro de su candidatura, aunque faltase la rúbrica (el garabato propiamente dicho). Desde su equipo insinuaron entonces que la jugada había sido premeditada, con el fin de apartarlos de la presidencia del club.

Tras presentar una denuncia, Hernández se encuentra pendiente de si la jueza admite su solicitud de poner una gestora al frente del Centro hasta que termine el proceso judicial. El comunicado del club advertía de que no existía la posibilidad de nombrar una gestora, pues los estatutos solo contemplan ese supuesto en "caso de dimisión". La entidad alegó también que esa situación de provisionalidad impediría dar de alta a unos 300 socios, con una cuota de ingreso de 1.000 euros cada uno, en los próximos meses. Lo que supondría 300.000 euros en pérdidas para el Centro Asturiano. El candidato excluido insiste en la conveniencia de la gestora, sobre todo pensando en el futuro. "Si la jueza me da la razón, ¿qué pasaría con todas las obras y todos los pagos que ejecute ahora el nuevo presidente?", advirtió.

Otro de los motivos a los que se aludió para la toma de posesión de Martínez fue que el director general del club se encuentra de baja por paternidad, lo que obligó a la junta directiva saliente a nombrar como sustituto en funciones al jefe administrativo, José Luis Madera González. Al contrario de lo que expone Hernández, el comunicado del pasado martes señalaba que, de no haber tomado posesión el nuevo presidente, el club "se encontraría sin ningún órgano rector", llegando incluso a la situación "de no poder hacer frente a pagos ordinarios". Por otro lado, el candidato excluido afeó "el secretismo" que envolvió el traspaso de poderes, planeado en un principio a puerta cerrada y donde no hubo discurso del nuevo presidente.