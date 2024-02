El festival de blues «Chilly in your kitchen» celebra este fin de semana su tercera edición. Tras la inauguración, ayer, con Alber Solo and «The Firebirdblues», hoy regresa a los escenarios de la Salvaje (c/ Martínez Vigil), a partir de las 20.30 horas (30 euros), con el trío de blues madrileño «The Nuts Brothers». Le seguirá la asturiana Sil Fernández haciendo su homenaje a Nina Simone con banda de jazz, Sil Fernández canta a Nina Simone, acompañada de una banda de jazz.

Mañana, sábado, también a las 20.30 horas, será el turno de Jimmy Barnatán y Sergio González, desde Cantabria, y Sil Fernández regresará para homenajear a otra gran mujer de la música negra y el rock, Janis Joplin, acompañada esta vez por una banda de rock Ch. N.