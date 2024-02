"Apostamos no solo por la lírica, sino por Asturias"

Con la representación de "Lohengrin" de esta tarde concluye la 76.ª temporada de la Ópera de Oviedo. Celestino Varela (Avilés, 1971), su director artístico, hace balance. La tensión de los montajes, ensayos, estrenos y funciones han acabado, pero hay mucho trabajo por delante. La libreta en la que Varela anota, temporada por temporada, los próximos títulos llega hasta 2030.

–Finaliza la temporada y con ella las celebraciones de su 75.º aniversario. ¿La efeméride les ha servido para resituarse?

–Hemos confirmado que la casa se percibe como algo muy importante en el tejido cultural, no sólo ovetense, sino asturiano y español. Somos la segunda temporada más antigua de España, y esta conmemoración nos ha dado a conocer a más gente, no solamente con las funciones, sino con las actividades que hemos ido sembrando en estos últimos años. Era bueno que la casa se abriera. Hemos dado entrada a pequeños grupos a los ensayos con la orquesta, en algún antepiano, hemos ido al Círculo Jovellanos a Gijón, a Madrid, a León, a Siero, a Ribera de Arriba, a Trascorrales en Oviedo, a la Feria de Muestras, un hito, con 70.000 personas pasando por el stand del Sabadell Herrero. Después de dos o tres años muy difíciles, primero con lo del coro (la ópera fue condenada por la situación irregular de sus integrantes y tuvo que afrontar cuantiosos pagos pendientes a la Seguridad Social) y luego con el covid, la reacción de la gente ha sido buenísima, empezando por esos 2.500 abonados que han seguido ahí, apoyándonos.

–¿Aumentan los abonos?

–Perdimos a mucha gente en el covid, pero han llegado jóvenes, y ahora notamos un repunte. Este año hemos lanzado la campaña de abonados en diciembre, aprovechando el éxito de "Traviata" y que "Lohengrin" está atrayendo mucha gente. Ha subido muchísimo el patrocinio, con un 50% de nuevas empresas. Total Energy, además de su contribución anual, compró una función de "Traviata" y el año que viene volverá a comprar otra función, de uno de los títulos que esperamos que sea más exitoso. Después del covid la gente ha ganado confianza en la casa y nos ve como lo que somos: una institución seria, que apuesta, no solo por la lírica, sino por Asturias.

–Curioso el éxito en la Feria de Muestras.

–El de la ópera es uno de los stands que más éxito tiene. El sitio es estratégico, el banco lo mima mucho, invierte, no escatima, y nosotros hemos puesto escenografía, vestuario, programas... Asturias tiene que salvar la tensión territorial. Clausuramos la feria con un concierto lírico, se abrió la posibilidad de dedicar un día a la música en sucesivas ediciones y la Cámara de Gijón se ha incorporado a los patrocinadores de la ópera.

–¿Podría dejar de ser la ópera de Oviedo para ser la ópera de Asturias?

–Es la ópera de Asturias, pero nunca dejará de ser la ópera de Oviedo.

–Y atrae a público de toda España.

–A "Lohengrin" han venido grandes grupos de Santiago de Compostela, de Valladolid, de Madrid, de Bilbao. Queríamos que el colofón fuera una gran traca final, y "Lohengrin" ha sido un esfuerzo muy grande para un teatro como el nuestro. De hecho, solo se puede ver en el Real, en el Liceo y en Valencia. Bilbao ha venido, lo ha visto y lo va a alquilar, va a ir a la ABAO (la temporada de ópera de Bilbao) en unos años.

–Estos últimos han sido unos años de mucha producción propia.

–Y estamos obteniendo réditos. El Teatro de la Zarzuela nos ha confirmado que va a hacer funciones de "La Edad de Plata"; de la Trilogía Tudor, que vamos ha hacer en unos años, Bilbao tiene interés en llevar dos y Tenerife quiere "Ana Bolena". Este "Lohengrin" va a Bilbao y a Tenerife. Se frustró el alquiler de "La Bohème" a Tel Aviv por la guerra, pero ya está reubicada en 2025.

–Total Energy financia funciones, Edp apoya la residencia de "La Federica".

–Esa es una de las mayores satisfacciones de estos años: tener una compañía infantil residente, algo que pocos teatros europeos pueden decir. Eso es sembrar artistas y técnicos. Estamos obsesionados con que haya un relevo generacional de los técnicos del teatro. Ojalá haya un espacio para nosotros en La Vega para formar técnicos especializados. Y en unos días cristalizará el apoyo de Caja Rural para llevar la ópera a las alas, y al suroccidente, tan olvidado. Esas actividades, las retransmisiones operísticas, dan pie luego a que venga gente de Cangas de Narcea o de Puerto de Vega a la ópera, a pasar el día y dormir en Oviedo.

–Y desde más lejos con el tren de alta velocidad.

–Hay que aprovecharlo, tenemos una gran afinidad con Castilla y León y vamos a seguir haciendo la presentación en Madrid, donde es muy importante el apoyo de la Fundación Masaveu. Hay que hacerla también en Valladolid, volver a León, acercarnos a Galicia... Ya podemos materializar lo de ser la ópera del Noroeste. Con Bilbao, el País Vasco, no podemos competir, eso ya es un tema político.

–Ya que habla de financiación, ¿la ópera de Oviedo necesita crecer?

–Lo primero que hay que hacer es mirar al Campoamor. No hablo de grandes proyectos, hablo de "remocicar" la estructura, sobre todo la parte escénica, con una inversión importante. El Campoamor es uno de los edificios más representativos del Principado. Luego, poder hacer algún título más sería bien recibido. Contamos con que el público crecerá, por el esfuerzo que estamos haciendo para ello y con gente de otras comunidades. Se podrían hacer funciones los fines de semana, y habría demanda para una temporada realmente importante. Se beneficiaría toda Asturias. No pedimos que se quite a nadie, pero sí que la Administración nos iguale un poco la financiación, porque aquí el tejido empresarial ya no puede hacer más. Se habla de memoria histórica y se olvida de que el carbón que se sacó de aquí a finales del XIX y principios del XX sirvió para enriquecer a las burguesías de Cataluña y el País Vasco, que por eso tienen hoy el poder político para negociar con el Estado. Hay que hacer oír la voz de Asturias.

–¿Cómo piensan aprovechar el AVE?

–Hubo conversaciones con Adif y con Renfe, queremos estar ahí, igual que estamos en todas las líneas de Volotea. Yo propuse hacer un concierto en Chamartín, no les pareció muy oportuno, pero vamos a volver a atacar.

–De la temporada que acaba, ¿de qué se siente más satisfecho?

–Tiene que haber equilibrio, pero seguimos en la línea que inició Javier Menéndez (su antecesor) trayendo propuestas arriesgadas. Esta temporada empezamos con "Manon", recordando la de 1948, con la que reabrió el teatro, y haciendo un homenaje a Victoria de los Ángeles, que la protagonizó. Había que hacerla en septiembre por una cuestión emocional, para recordar aquel momento. Ha habido dos programas dobles arriesgados, con "Il tabarro" y "Gianni Schicchi", óperas que no se conocen mucho de Puccini, un compositor idolatrado en Oviedo, y otro, con un tributo que le debíamos a la cultura española. Fueron dos óperas cortas de Granados y de Falla, con aquel montaje tan peculiar de Paco López, que partió de una propuesta mía. En esos programas dobles, en los que asumimos más riesgo, igual fueron los que menos aceptación del público tuvieron. Para compensar y mantener el equilibrio buscamos un título de pegada.

–"Traviata".

–El montaje de Paco Azorín ha sido récord histórico de recaudación de esta casa, algo increíble. La gente que lleva 15 años en la casa nunca había visto nada igual, se vendió todo, incluso las entradas sin visibilidad. Nos vimos desbordados, hubiéramos llenado otros dos teatros. Entre la gente que vino al teatro y la que vio las retransmisiones hablamos de 12.000 personas. Por la dificultad del montaje de aquella pared vertical que salía en escena tuvimos que hacer los primeros ensayos en Siero, el Ayuntamiento nos cedió el auditorio gratuitamente y allí hicimos el primer calibraje de la pared con los acróbatas, durante una semana. La producción vino de Perelada, estuvo montada en Siero, se desmontó y vino al Campoamor.

–Suena complicado.

–Yo, que he trabajado 10 años en el Real, con los equipos que hay allí, a veces me pregunto cómo lo hacemos. El otro día había algún comentario en la prensa sobre que en "Lohengrin" echamos mano de grabaciones, grabaciones que vienen de Leipzig, en Alemania, donde se representa con regularidad, pero es que, si yo pongo la banda interna que pide Wagner montada tras el escenario los coristas no pasan. Son 68. La polémica es buena. También se generó en "Traviata". No la polémica por la polémica, pero el teatro es un lugar de encuentro. Dentro del orden y del respeto es genial que haya debate, eso es que la ópera está viva, y que la sociedad está viva.

–¿La fórmula del coro, que tanto destaca en "Lohengrin", está asentada?

–Este año pagamos el último plazo de las cotizaciones de la Seguridad Social que debíamos. Es una página pasada. Un 80 por ciento de los coristas es de aquí, el 20 por ciento viene de fuera. "Lohengrin" ha sido la prueba de fuego de que este sistema funciona.