El enésimo incendio en una nave okupa de Ciudad Naranco eleva la tensión y alarma: "Es la gota que colma el vaso"

La ciudad entera vio ayer con sus propios ojos el problema que vienen padeciendo desde hace años los vecinos de Ciudad Naranco. El enésimo incendio en una de las naves abandonadas de la calle Almacenes Industriales, territorio de los okupas, tiñó ayer de negro el cielo de Oviedo, que se despertó de la siesta alarmado por el olor a quemado y la presencia de una densa columna de humo visible desde cualquier punto de la ciudad. No hubo que lamentar daños personales, pero el fuego arrasó por completo uno de esos inmuebles y puso en riesgo a los vecinos y a los negocios de la zona. A pesar de que la grúa actuó con celeridad para retirar los vehículos aparcados en las inmediaciones, algunos coches sufrieron desperfectos a consecuencia de la caída de cascotes y otros elementos de la techumbre y las paredes que se desprendieron cuando la nave estaba envuelta en llamas.

Lo de ayer "es la gota que colma el vaso", el barrio está quemado y exige soluciones inmediatas para acabar con una situación que se repite con demasiada frecuencia. "Esto no puede seguir así. Cada vez está más cerca el día en el que tengamos que lamentar una desgracia", dice Rubén Fernández, el presidente del colectivo vecinal Ciudad Naranco Existe. Los bomberos recibieron la llamada de emergencia a las 16.54 horas de la tarde. Se estaba quemando una de las naves de Almacenes Industriales, concretamente la que hace esquina con la calle Reconquista y también tiene acceso desde Coronel Bobes. Quien dio la voz de alarma fue el encargado de una de las empresas que colocan los cubos de la basura en Oviedo, que tiene un almacén muy cerca de la nave incendiada. "Vimos a un hombre salir del interior y cuando nos dimos cuenta ya estaba todo en llamas. Pudo ser intencionado porque escuchamos voces, como una discusión, y nos pareció que quien salía de dentro era uno de los okupas que vivían ahí", señala el trabajador. Esa hipótesis no está probada oficialmente, pero no se descarta.

Cuando llegaron los bomberos todo estaba en llamas, lenguas de fuego salían por las ventanas de ambos extremos de la nave y el humo ya había puesto en alerta a los vecinos, que comenzaron a arremolinarse en torno al lugar del suceso. El olor a material quemado podía casi masticarse desde cualquier punto del barrio y los peatones que iban por la calle se protegían con las manos o con alguna prenda para no respirar la nube tóxica. "Ya no se trata sólo de seguridad física o de delincuencia, también se está poniendo en riesgo nuestra salud. En esas naves hay amianto y otros materiales que son cancerígenos y a nosotros nos toca respirarlos cada vez que hay un incendio, que por desgracia es muy frecuentemente", aseguraba una vecina de la calle Coronel Bobes con la mascarilla puesta. "Y también hay que tener en cuenta el riesgo que corren los policías y los bomberos cada vez que ocurre algo así", apuntaba otro vecino de Ciudad Naranco mientras las fuerzas de seguridad hacían su trabajo.

Uno de los que no tardó en llegar fue el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que lleva tiempo tratando de atajar el problema de Almacenes Industriales. "Esto ya es inadmisible. Vamos a elaborar un listado con todos los propietarios de las naves y exigirles que las derriben. Si no lo hacen lo haremos nosotros de forma subsidiaria, aunque eso hay que hacerlo con la ley en la mano y no puede ejecutarse de un día para otro", señala Prado.

A la zona de Almacenes Industriales se desplazaron hasta tres camiones de bomberos, dos de ellos con autoescaleras para atacar las llamas desde lo alto. También acudieron agentes de la Policía Nacional y del cuerpo municipal de Policía, que regularon el tráfico e impidieron el paso de los vehículos a la zona en la que se estaban llevando a cabo las labores de extinción del fuego. En la zona hay un outlet relacionado con el mundo de las motos y una nave en la que se guardan autocaravanas, negocios que no resultaron afectados gracias a la rápida intervención de los bomberos, que tardaron alrededor de dos horas y media en apagar un fuego que ha vuelto a quemar a muchos de los vecinos de Ciudad Naranco.