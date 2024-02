Fábrica de Gas de Oviedo: en el Paraíso todavía no se hace la luz (y estas son las razones)

De los cuatro retos urbanísticos llamados a despejar el futuro de Oviedo, puede que la Fábrica de Gas sea el que más tiempo lleva enquistado sin una solución clara y, al tiempo, el más desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Sin actividad importante desde mediados de los años ochenta más allá de servir de aparcamiento para algunos vehículos de la antigua HC y oficinas no demasiado aprovechadas, el recinto fabril enmarcado por las calles Azcárraga, Paraíso y Postigo está enclavado en una zona con una acusada pendiente que acaba por enterrar el conjunto en la parte más baja del Antiguo, algo sepultada por la muralla y apenas reconocible desde el exterior más que por el perfil del gasómetro, el pequeño mosaico con lo logotipo de la Popular Ovetense en la calle Postigo y los sillares y azulejos de la puerta principal del recinto, en la calle Paraíso. La novedad más importante ha sido, hace un año y tres meses, el cambio de la propiedad. EDP se la vendió al fondo de inversión Ginkgo Advisor (sin que trascendiera nunca la cantidad) después de que en 2019 el gobierno tripartito estuviera muy cerca de adquirirla por 4,5 millones de euros.

En todo este tiempo, Ginkgo ha conseguido contratar a un arquitecto para rediseñar el ámbito y ha tirado de Patxi Mangado, que tiene en la ciudad la ampliación del Bellas Artes (ahora iniciando su segunda fase) y el proyecto de las torres de San Lázaro. También ha resuelto otro problema de espacio y congestión, integrando en el ámbito una finca anexa con pequeñas casas y zona de huertos interiores para llegar hasta los 17.000 metros cuadrados totales. Con esa cantidad ha podido incrementar de forma muy notable la edificabilidad, pasando de los 95 pisos que planteaba el plan especial vigente (redactado por César Portela) a las 158 viviendas que se quieren construir ahora. No obstante, el proyecto sigue paralizado. Mientras la consejería de Medio Ambiente amenaza periódicamente con multas por una descontaminación que sigue retrasándose al tiempo que las sustancias peligrosas siguen filtrándose a los suelos, Ginkgo no logra poner en marcha las primeras fases del proyecto. Sí solicitaron licencia para el plan de demoliciones previo, el correspondiente al plan especial vigente, con el anuncio de que esas palas respetarían también aquellos elementos que no estaban protegidos en aquel documento pero que Mangado sí quiere mantener. El Ayuntamiento concedió el permiso pero la empresa no depositó los avales previos para empezar los trabajos.

¿Qué sucede? Fuentes próximas a la operación sostienen que Ginkgo no las tiene todas consigo. Si en su desembarco inicial habían pensado que esta operación sería muy similar a otras que desarrollan por España, donde Ginkgo, especializada en descontaminación, llega, limpia, construye y se va, con el paso de los meses han empezado a descubrir en Oviedo cierta contestación social al proyecto y a vislumbrar un posible bloqueo administrativo. El plan especial que presente Mangado tiene que pasar por todos los trámites de información pública y recibir el visto bueno de las distintas administraciones, y en ese sentido Ginkgo quiere tener las máximas garantías antes de echar a rodar la operación. Con el aparente respaldo de las áreas de Patrimonio, o un principio de acuerdo en las líneas maestras del proyecto, queda la duda de si las áreas de ordenación de patrimonio, controladas por IU, verán también con buenos ojos los números y dibujos de Mangado.

Mientras el grupo "Fábrica de Gas e ideas" resucita el espíritu que otros colectivos, como "Gas Ciudad" tuvieron décadas atrás para que la fábrica no desapareciera, fuentes próximas a la operación indican también que hay otros movimientos entre la propiedad y el Ayuntamiento encaminados a rebajar algunos aspectos del proyecto. Sería una fórmula parecida a la que se vio en La Vega, cuyo protocolo inicial fue perdiendo alguno de los aspectos más polémicos, como la desaparición de todos los chalés o la construcción de un rascacielos.

En la Fábrica de Gas, el equilibrio entre viviendas y equipamientos públicos, junto a los planes que el Ayuntamiento pudiera tener para los suelos públicos, es una de las claves de la operación. En el gobierno local todo el mundo cruza los dedos porque consideran que esta es la gran oportunidad para que esta zona, una de las más degradadas del Antiguo, se recupere. Y temen que Ginkgo, si no ve el terreno lo suficientemente despejado, vuelva a dejar la parcela en barbecho para el próximo que llegue. Al revés, una reurbanización de la Fábrica de Gas, convertida principalmente en una gran zona verde, como defiende Patxi Mangado.