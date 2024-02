A Marruecos en un Marbella: la odisea (muy solidaria) de dos jóvenes ovetenses

Cuando la meta es ayudar a aquellos que lo necesitan no hacen falta muchos caballos de potencia, el coche se mueve empujado por la solidaridad y es capaz de llegar a cualquier destino gracias a que el depósito lleva mezcla de aventura y cooperación. Bien lo saben los ovetenses Alfonso Hevia y Jesús Chamorro, dos jóvenes de 19 años que han llenado el maletero de un veterano Seat Marbella con más de 80 kilos de material escolar y sanitario para llevarlo a Marruecos y repartirlo entre los más necesitados del país norteafricano. Hevia y Chamorro formarán parte de los participantes del "Uniraid 2024", un desafío que comienza el próximo sábado y que llevará a los ovetenses a recorrer el desierto por rutas del antiguo París-Dakar. "La prueba tiene parte de competición, pero nosotros vamos con otras motivaciones. Queremos vivir una aventura a la vez que ayudamos a gente que lo necesita. Creemos que es la combinación perfecta y por eso lo hacemos", explica Alfonso Hevia.

El "Uniraid 2024" no es un rally ni una carrera de velocidad, se tiene en cuenta la regularidad, llegar a los puntos de control en el tiempo establecido suma puntos para la clasificación final, pero la prueba es más bien una aventura en la que los participantes tienen que completar seis etapas con la ayuda exclusiva de un mapa y una brújula. Los coches no llevan GPS ni otros dispositivos electrónicos para cruzar marruecos de norte a sur conduciendo por carreteras de montaña, pistas, arena y dunas. Y todo eso con un Seat Marbella del año 1994. "Uno de los requisitos es que los coches tengan más de veinte años. Sólo tiene tracción delantera y el espacio es el que es, pero estamos muy ilusionados y seguro que lo vamos a hacer bien. Todos los coches van haciendo paradas y conectando con la gente de allí, que es lo que de verdad nos motiva", insiste Jesús Chamorro, que estudia Derecho en Oviedo. "Está todo muy bien organizado y no tiene por qué haber peligros. La organización cuenta con equipos médicos, mecánicos y con campamentos perfectamente equipados a lo largo de los casi 2.500 kilómetros de recorrido", añade Alfonso Hevia, que estudia Ingeniería en Gijón.

A lo largo de la aventura los ovetenses tendrán que enfrentarse a varios desafíos. El primer día, sin ir más lejos, afrontarán una etapa en la cordillera del Atlas en la que tendrán que abrirse paso entre las dunas, los ríos de arena y las zonas nevadas que se encuentran a 2.200 metros de altitud. También habrá una etapa nocturna y otra de dos días en la que los participantes pasarán la noche acampados en mitad del desierto. "La primera prueba la tenemos el viernes. Tenemos que hacer 900 kilómetros hasta Algeciras para pasar la noche allí y partir al día siguiente para Tánger", explica Hevia.

El tercer pasajero

Aunque sean Jesús Chamorro y Alfonso Hevia los que van a montarse en el Seat Marbella para partir en hacia Marruecos, los dos tienen muy claro que en esta aventura hay un tercer pasajero. Es otro joven ovetense, Juan Milans, que ha tenido que abandonar la aventura a raíz de una grave lesión que se produjo jugando al fútbol y que le ha dado más problemas de los esperados. "Él fue en realidad el que lo promovió todo, el que se enteró de todo y el que más trabajó para que esto pudiese hacerse. Yo estoy aquí para sustituirlo", señala Jesús Chamorro. "Su nombre estará junto al nuestro en el coche para que todo el mundo sepa que está con nosotros y que no nos olvidamos de él", añade su compañero Alfonso Hevia, que todavía invita a las empresas o a cualquier interesado a colaborar con la causa. "Ya tenemos bastantes ayudas, eso es cierto, pero no todo está cubierto y el dinero ha salido de nuestros bolsillos. Toda ayuda será bien recibida", recalca.