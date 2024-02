"Oviedo era gris, olía a carbón y en la Filarmónica había grandes conciertos"

–Nací en Tetuán (Marruecos) en 1956, cuando era protectorado, territorio marroquí bajo el control de España. Mis papeles de nacimiento y los de la presencia de mi padre allí se perdieron en el desalojo.

–¿Qué hacía allí su padre?

–Era médico militar y lo habían mandado a cerrar el hospital de Chauen para entregarlo a Marruecos. Iba para dos meses. Tuvo un accidente de tráfico severo que le inmovilizó en una cama, lleno de hierros y fracturas. A mi madre y a mí nos repatriaron al mes y pico.

–¿Cuántos hermanos tiene?

–Soy el tercero de cuatro. Luisi vive en Francia; Mario es músico, está jubilado y Amalio, el pequeño, es médico y famoso. Nos llevamos año y pico entre nosotros, menos Amalio, tres años menor que yo.

–¿Cómo era su padre, Amalio?

–Un buen médico y una persona muy especial. Al acabar la carrera se metió en médico militar -no había seguridad social- y lo dejó en los sesenta. Trabajó como becario, luego en la privada y entró en el Hospital General de Asturias cuando se creó.

–¿Por qué era muy especial?

–En los años 50, con una sociedad en que las clases estaban bastante bien separadas, andaba por todos lados. Le encantaba viajar, sobre todo caminando, hablar con la gente de los pueblos, parar a dormir donde fuera. Nos llevó caminando desde el norte de Cazorla hasta el mar, Almería, cruzando una sierra y otra cuando yo tenía 16 años.

–Hable de su madre, Luisa.

–Era de Madrid y veraneaba en Gijón, donde conoció a mi padre. Cuando se conocieron, mi padre estudiaba en Valladolid, pero marchó a Madrid y tuvo de compañeros y profesores grandes de la medicina. Era hija de un comerciante con fábrica de medias y tiendas. Estaba muy bien informada, en un colegio muy moderno de Madrid. Había hecho baile, deporte, pintura. Se casó joven y era moderna. Le encantaba la música y pintaba muy bien, muchas veces los paisajes de donde iba a recogernos cuando salíamos de monte. Le encantaba el cielo azul de Castilla como a mi padre.

–¿Qué ambiente había en casa?

–Mi padre trabajaba mucho y siempre estaba leyendo de medicina. Comía leyendo el "The New England Journal of Medicine" y, como era muy despistado, a veces le quitaban el plato de sopa y no esperaba a tener el otro, cogía el filete, lo ponía encima del mantel y seguía leyendo

–¿Ambiente ideológico de casa?

–Mi madre era burguesía liberal y mi padre bastante de izquierdas. Su padre era un republicano, al que antes de la guerra no fusilaron los republicanos y después de ella los nacionales por chiripa. Mi padre era un católico en que coincidía con comunistas en un contenido muy ético y cristiano.

–¿La religión fue importante para usted?

–Para el comportamiento ético.

–Primeros recuerdos de Oviedo.

–Al llegar, en Foncalada, de la que no recuerdo. Mi infancia fue en la calle Cervantes. La ciudad era muy sucia, gris, olía a carbón y desde el Naranco tenía boina negra. Íbamos a los conciertos de la Filarmónica donde vi gente de mucha categoría y conciertos muy buenos.

–¿Tenían libertad en casa?

–Mis padres, a veces, no sabían lo que hacíamos ni dónde estábamos. A los 15 años pasaba dos días de monte sin que al volver te preguntaran dónde habías estado.

–¿Dónde estudió usted?

–En la Gesta y en el Alfonso II, que tenía profesorado y ambiente muy buenos con mezcla de clases

¿Qué tipo de chaval fue?

-Muy tranquilo: la montaña y las excursiones, para subir, por el monte, el ambiente y me da igual que llueva, que nieve. En casa siempre hubo música. Mi abuelo tocaba varios instrumentos, mi madre tocaba el piano, estudié violín, mi hermano fue profesional de la música, estuvo en la orquesta al País Vasco y mi hermano pequeño tocaba el violonchelo. En casa había música en directo, ¡pobres vecinos!

–Le gustó estudiar música?

–Sí, pero no valgo para la música. Viví ese ambiente, estuve unos cuantos años tocando en la orquesta universitaria, pero cuando ves a una persona con capacidad musical lo notas enseguida. Estudié hasta sexto de violín, pero eso me coincidió con la carrera y era mucho.

–¿Qué tan estudiante fue?

–Normal, de seis y siete.

–¿Cuándo supo que quería ser médico?

–Me gustaban las ciencias y valoré Geológicas y medicina. Al final me apunté a Medicina. Pero podía haber hecho Geología y me siguen gustando los fósiles, los minerales y las explicaciones que me dan los amigos geólogos cuando vamos bajando del monte. De ellos aprendí que, de forma natural, andas el monte por zonas dolomíticas porque es más pequeña y cómoda que la caliza.

–¿Por qué eligió Medicina al final?

–Me pareció más carrera, quizá, y un día de 1972 me apunté. Estaba sin hacer la facultad de arriba. Estudiaba donde estaba Geológicas, donde estábamos metidos todos. Entramos 500, más los repetidores, más los de geológicas y biología. Fue un año muy político y corto.

–¿La política le interesaba?

–No para la actividad. Por casa fue Horacio Fernandez Inguanzo y otros. Dudo que los políticos de ahora sean como aquella gente tan especial.

–¿Qué le pareció a su padre que usted quisiera ser la tercera generación de médicos?

–Me pregunto si se enteró de que había hecho medicina. Nos daba libertad para todas estas cosas. Lo supo pero estoy convencido de que no se enteró de que repetí primero.

–¿Qué le distrajo?

–Nada, es que había clases en las que no se podía entrar. Fue un desastre organizativo con una sucesión semanal de exámenes finales. Mejoró cuando pasamos arriba. Tampoco soy un gran estudiante. De 5, de 6, sí saqué un sobresaliente en Anatomía.

–Con Pérez Casas, un hueso.

–Fue uno de los profesores que me marcó. Discrepo de la forma en que daba Anatomía -demasiada y antigua, cuando ya había rayos X- pero era un gran docente y muy ecuánime calificando. Si estudiabas mucho se reflejaba en la nota del examen.

–¿Qué otro profesor le marcó?

–Santiago Gascón, de Bioquímica, moderno, gran docente de una disciplina difícil, para la que no veníamos preparados del instituto. Esa ciencia me cautivaba, nueva, con formulación.

–¿Qué más cosas hizo durante la carrera?

–Poco más. Facultad y muy poca práctica.

–¿Sabía a qué iba a dedicarse?

–En aquella época era muy difícil porque éramos muchísimos alumnos y poquísimas plazas de MIR. Medicina de familia estaba empezando y lo normal era acabar la carrera e ir al paro. Empezabas a trabajar un poquitín aquí y un poquitín allá. Me presenté tres veces al MIR. La primera vez saqué el 6.000; fui al ejército y saqué el 3.000 y al acabar el ejército saqué el 1.200. Había 1.300 plazas y cuando me tocó escoger quedaba una plaza de micro, otra de preventiva en Cádiz…

–¿Milicias universitarias?

–Soldado de a pie porque en milicias perdías dos veranos y nunca sabía si me iba a quedar una asignatura pendiente. Fui con 25 años.

–¿Dónde cumplió?

–En Sanidad militar en Tenerife. Fue buena mili para mí: un año en Canarias, haciendo y aprendiendo cosas de médico en capitanía, en Cruz Roja, sacando sangre en la cárcel, en varios departamentos del hospital… Acababa a las tres de la tarde, iba a la playa de Las Teresitas con amiguetes y bocadillo, echaba un partido de fútbol, me bañaba y para un piso que cogimos hasta las 8 de la mañana. Hice guardias de soldado y la mili es la mili, depende de dónde vas a parar y de tu personalidad.

–Fue cuando murió su padre.

–Agradezco al Ejército que me llamó un tío mío, me dijo que a mi padre le había atropellado un coche y por la tarde volaba a la península sin haber hecho un papel ni sacado billete.