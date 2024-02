La octava cita del ciclo "Conciertos del Auditorio" presentó a una formación excepcional, como es la Orquesta Nacional de España (ONE), de regreso, quince años después de su última visita, a la capital del Principado. Comandados por la experimentada batuta de Jaime Martín, y con la violinista Ellinor D’Melon como solista, los músicos de la formación rubricaron una brillante velada con un atractivo programa de sabor francés, algo que contribuyó a la gran entrada que registró anoche la sala sinfónica del Auditorio Príncipe Felipe.

El preludio del tercer acto de la ópera "Follet", de Enrique Granados, abrió el programa. La pieza, que ya ha sido interpretada este curso por la sinfónica española, mostró una cuerda especialmente brillante que Martín supo manejar con pericia.

Sin embargo, sería la "Symphonie espagnole" de Lalo, una obra vistosa pero de enorme complejidad, la que más agradaría al respetable. No es de extrañar el nivel de la interpretación, ya que ha sido grabada recientemente por los protagonistas de la velada: la ONE y Ellinor D’Melon, antigua conocida del público ovetense. La violinista jamaicana lució un lirismo abrumador a lo largo de los cinco movimientos, uniendo al veloz juego de escalas la sonoridad dulce y carnosa de su Giovanni Baptista Guadagnini de 1743. Muy celosa en la afinación, su técnica y expresividad conmovió al público que, en contra de lo habitual, estalló en aplausos al término de los tres primeros números. Martín, muy acertado siempre en la concertación, se dedicó a mecer la nutrida agrupación, arropando con mucho tino a la solista y recreándose en la hermosa sonoridad de la ONE.

Los aplausos provocarían la salida al escenario de la violinista para ofrecer, a modo de propina, el Adagio de la primera sonata para violín solo de Johann Sebastian Bach.

Tras la pausa llegaba otro gran caballo de batalla de la velada, organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, en la que supone el traspaso del ecuador del ciclo: la "Sinfonía Fantástica" de Berlioz.

El principal director invitado de la ONE, Jaime Martín, dio un paso al frente y exhibió toda su veteranía y buena sintonía con los músicos en una versión muy atractiva de la célebre página sinfónica, una de las más importantes de la historia de la música. Apoyado en una cuerda sobresaliente, las maderas respondieron al reto del tercer movimiento con profesionalidad, pero sería en los dos últimos números donde el maestro cántabro desataría a la formación con unos metales y una percusión muy precisos, rubricando una actuación, de dos horas de duración, vibrante y efectista.