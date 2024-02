La Policía Nacional tiene "indicios suficientes" para pensar que el incendio del pasado sábado en una de las naves abandonadas de Ciudad Naranco fue intencionado, una hipótesis aplicable a la mayoría de los fuegos que se vienen produciendo en los inmuebles de la calle Almacenes Industriales en los últimos meses. Al menos esa es la información que maneja el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que ha ordenado que se acordone la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el entorno de la última nave afectada y para evitar la entrada de okupas en el resto de los inmuebles de la zona. "Todo apunta a que los fuegos no son casuales", asegura José Ramón Prado.

Las pesquisas policiales tienen todo el sentido. Los incendios en la zona de Almacenes Industriales son cada vez más frecuentes y los vecinos apuntan a los okupas como principales sospechosos. Fuentes consultadas por este diario aseguran que los investigadores están trabajando en varias hipótesis. Una de ellas se centra en una especie de "venganza" contra el Ayuntamiento o los propietarios de las naves que ponen medios para que los ocupantes ilegales no puedan acceder al interior. Es decir, esta teoría vendría a decir que cuando los okupas no pueden entrar en el edificio que utilizan como "casa" le prenden fuego. "Cada vez que se tapia una entrada hay un incendio", asegura el edil de Seguridad. Tampoco se descarta que los fuegos tengan su origen en posibles rencillas entre los propios okupas por el control de cada inmueble.

El jefe de los Bomberos de Oviedo, Luis Díaz Montes, también apunta a que, en algunos casos, los fuegos se producen por "actividad humana descontrolada". Es decir, "no tiene por qué haber una persona que le prenda fuego al edificio por las cuatro esquinas", puede darse el caso de que alguno de los okupas "encienda un fuego para calentarse o para comer" y se le vaya de las manos.

Por el momento, el Ayuntamiento va a tomar cartas en el asunto. El concejal de Seguridad estuvo en la zona de Almacenes Industriales la mañana de este lunes acompañado por los integrantes de la Policía de Conservación para abrir un expediente y declarar en ruinas el edificio que se incendió el pasado sábado, cuya techumbre e interior quedó totalmente destrozado por la acción del fuego. Los propietarios, una empresa con sede social en Madrid, tendrán ahora un plazo de "entre 20 días y un mes" para ejecutar la demolición de la nave. Si no lo hacen, el Ayuntamiento actuará de oficio y tirará el inmueble. "Será el primero en el que entre la pala", dice José Ramón Prado. Las intenciones del Consistorio sólo se verían frenadas si la empresa propietaria no acepta la decisión municipal y se decide a pleitear. "Esperemos que no lo hagan para que no se eternice", subraya el edil de Seguridad.