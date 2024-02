José Luis Fernández, escultor: "Dejar de hacer los ‘Goya’ fue un palo, pero no soy solo eso"

Al cruzar la vieja puerta de hierro de un bajo del humilde barrio madrileño de Vallecas, uno tiene la sensación de transportarse a otra época. Una fina pero vívida luz invernal ilumina una escultura de un caracol que José Luis Fernández (Oviedo, 1943) está modelando ahora con cera, una de sus especialidades. "Es para un parque de Oviedo", explica José Luis, que luce un chaleco granate bajo un mandil de mil batallas, lleno de pintura, y un elegante pañuelo anudado al cuello, al modo francés. Trabaja un poco encorvado, observando por encima de sus gafas, como si cuanto mayor fuera la curvatura mayor la atención al detalle. Una vieja radio Sanyo inunda la estancia con una alocución de historia en una conocida emisora.

Le pedimos permiso para adentrarnos en un terreno que parece sagrado, con cientos de esculturas, medallas y obras repartidas por aquí y allá, sin orden, pero sin desconcierto, como si hubieran sido depositadas en ese lugar por un motivo. Lo primero que sorprende es lo ecléctico de su trabajo. "Es que nunca seguí la moda, hacía lo que sentía, lo que a mí me gustaba, yo soy incapaz de hacer lo que hacen algunos escultores que admiro, que hacen una obra y las hacen todas más o menos igual. Yo soy incapaz. Necesito investigar por otro lado también", explica José Luis, que a sus 81 años sigue creando como en el primer día, cuando llegó a Madrid con 18 años desde su Oviedo natal.

"Era un chico de provincias, bien vestido, que vino a Madrid a labrarse un porvenir", recuerda con una sonrisa en la boca. Ya de niño experimentaba haciendo figuras para los belenes y en la capital pudo aprender el oficio de la escultura en los talleres que proliferaban en la ciudad (Juan de Ávalos, Ramón Lapayese, Enrique Pérez Comendador...), empezando a trabajar la piedra, la madera y el mármol mientras estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios.

Frecuentó el Círculo de Bellas Artes y el Café Gijón, donde conoció a Umbral. "Era una época muy bonita", suelta mientras recorremos lo que parecen pequeñas estancias de un museo hasta su oficina, donde tiene el ordenador y la tablet, con las que se da mucha maña y en las que enseña todas las esculturas que pueblan calles de España. Como "La pensadora", la imponente escultura en bronce frente al teatro Campoamor, o la que dedicó a Berlanga en Sos del Rey Católico, o la escultura en bronce en honor a Gaudí en el centro de León, o varias obras que trufan las calles de Torrejón de Ardoz, donde tiene su taller principal y la fundición en una nave de unos 700 metros: "Caballos en libertad", "Homenaje a los mayores", "Homenaje a los músicos", o el "Homenaje a las víctimas del 11M".

En sus inicios fue abriéndose camino con talento y persistencia después de montar su primer taller en Vallecas, en el año 64. Es donde en la actualidad sigue trabajando y da clases de escultura a amigos y conocidos, donde empieza a tejer ese heterodoxo modo de hacer arte, a caballo entre el figurativismo y la abstracción, con el artista Henry Moore como uno de sus referentes. No hay material que se le resista: madera de pino, nogal o caoba, bronce, piedra, mármol de Carrara, acero inoxidable, hormigón...

Una de las creaciones por la que es más conocido es por ser el autor del "cabezón" que se da en los premios "Goya" de cine. En 1990 ganó el concurso para diseñar el trofeo, ya que la anterior estatuilla, obra de Miguel Ortiz Berrocal, pesaba casi 15 kilos y era poco manejable. Fernández hizo una estatuilla de tres kilos que es la que se sigue utilizando actualmente, aunque desde el año 2020 ya no la realiza él (se tiraba tres meses al año haciendo cada pieza individual con sumo cuidado, como si fueran obras únicas).

Sin una explicación, la Academia de Cine prescindió de su labor y se la encargó directamente a una fundición. "Yo sigo teniendo los derechos, pero ya no me los encargan. Fue un palo. Moralmente me hizo mucho daño, pero yo no he nacido solo para hacer los ‘Goya’, soy mucho más", apuntala Fernández, que cree que le pudo perjudicar que los descendientes de Mariano Benlliure dijeran que el "cabezón" era una copia de sus obras de Goya.

"El mismo derecho tenía el maestro Benlliure que yo a interpretar los retratos y autorretratos que había de Goya, que es donde yo me basé, porque es lo único que había. Coincidíamos en el ropaje, nada más. Pero ellos dieron mucho la lata a la Academia", explica Fernández, que añade que hay "poco corporativismo" en el arte, ya que muy pocos artistas le echaron una mano cuando esto ocurrió.

En 60 años de trabajo el asturiano ha acumulado miles de obras, algunas se exponen en museos y otras que no han llegado a ser presentadas en público, como varios bustos de Felipe VI que están guardados en su taller porque no le termina de convencer ninguno. "Tengo muchísima obra, tengo que hacer con ella algo antes de morir; yo sigo creando todo el tiempo", dice Fernández, que a lo largo de su trayectoria ha realizado el diseño de numerosos galardones, como los premios del París Dakar, premio "Thyssen" de Arquitectura, o el actual del Benidorm Fest.