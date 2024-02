Apoyo unánime de Oviedo a la candidatura de La Vega para la Agencia de la Salud

Llamazares fue el encargado de defender la importancia de un acuerdo «muy oportuno», justo una semana después de que el Consejo de Ministros aprobase el inicio del procedimiento para crear el organismo estatal. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo defendió La Vega como «ámbito idóneo» y reivindicó la importancia de «situarnos bien» en la carrera por ser sede de este nuevo organismo de referencia nacional.

El portavoz del PP, Mario Arias, calificó de «sueño» y «oportunidad histórica» para Oviedo poder acoger una institución tan importante y se posicionó «totalmente alineado» con la propuesta de IU, defendiendo que Oviedo reúne «todos los requisitos y condiciones óptimas» para ser sede del futuro centro sanitario anunciado por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Desde el PSOE, el edil Juan Álvarez dijo estar «totalmente de acuerdo» con la «oportunidad» que supone la llegada de esta agencia a Oviedo. No obstante, los socialistas optaron inicialmente por la abstención, alertando de la «falta de rigor» de la propuesta al decantarse como ubicación por La Vega, afirmando que el desarrollo de dichos terrenos «no está maduro».

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, fue más crítica, abriéndose a apoyar el proyecto si el mismo implicara «la gestión integral de la Sanidad sin comunidades de primera y de segunda».

El edil de IU Alejandro Suárez pidió la palabra para justificar la apuesta de la coalición por La Vega como sede. «El mensaje al Principado y Madrid tiene que ser pedimos esto porque tenemos La Vega. Es indispensable para que la moción tenga fuerza», sostuvo, a la vez que pidió al PSOE que «no se desmarque de esto».

Tras él tomó la palabra Canteli en un último intento por convencer a los discrepantes. «Podemos abrir el acuerdo a que la sede sea el municipio de Oviedo y, especialmente La Vega», dijo el regidor, consiguiendo así la reacción positiva de todos los grupos. «Somete a votación lo que tengas que someter, pero tenemos que aprobar esto», añadió con la voz ronca y tono de satisfacción el Alcalde, justo antes de que los 27 concejales del Pleno escenificaran el apoyo unánime a la proposición municipal levantando la mano a la vez.

Los grupos atribuyeron su decisión final apelando a la «oportunidad histórica» de contar con un nuevo centro llamado, según coincidieron Llamazares y Mario Arias, a completar la «milla de la bata blanca» integrada por, entre otros centros, el HUCA, el ISPA, la Finba o el Vivarium.

La ciudad salda su deuda con Clarín, el literato que «colocó a Oviedo en el mundo»





El otro gran consenso salido del salón de plenos municipal en la mañana del martes llegó de la mano de Clarín. El nombramiento como hijo adoptivo de Oviedo de Leopoldo Enrique García-Alas recibió el adjetivo de «histórico» por parte de los distintos grupos municipales, aunque tanto el PSOE como Vox afearon que en su día se les fueran rechazadas sendas proposiciones similares. Mario Arias justificó el aplazamiento de esta distinción a la intención municipal de no realizar este tipo de reconocimientos a las puertas de las elecciones municipales. El edil presentó el nombramiento como una muestra de gratitud a «un ovetense que nos puso en el mundo», mientras que Gaspar Llamazares (IU) se refirió a Clarín como el padre de la «segunda gran obra literaria de nuestro país», y el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza se mostró entusiasmado: «Han pasado 123 años desde que falleció y hoy es un día histórico en el que saldamos una deuda». Sonsoles Peralta (Vox) celebró también el acuerdo. Los grupos también cerraron filas para otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Policía Nacional por su bicentenario. No obstante, Peralta acusó al gobierno de haber trasladado a un mando policial «la mentira» de que Vox votaría en contra. Donde no hubo acuerdo fue en la concesión de la medalla de oro a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues Vox decidió votar en contra, considerando insuficientes los méritos atribuidos por el gobierno local a la política socialista por su papel fundamental en el acuerdo por La Vega y los encargos multimillonarios realizados por su ministerio a la fábrica de armas de Trubia.