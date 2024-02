Asturias quiere hacerse oír en los "Goya" (y es gracias a este ovetense)

"Saben aquell", la película de David Trueba sobre el humorista Eugenio, se escucha de maravilla gracias al trabajo de un artista del sonido: el asturiano Eduardo Castro (Oviedo, 1981). Una labor que ya tuvo frutos dorados en los premios "Gaudí" –junto a Xavi Mas y Yasmina Praderas– y que podría repetir el sábado en Valladolid en la gala de los "Goya". El sonido es una de las once nominaciones de la película. "Un saludo para mi familia y mi Asturias, los quiero muchísimo", dijo Castro al recoger el "Gaudí". ¿Y si le dan el "Goya"?

"Es como que me he gastado todos los agradecimientos, ¿no?", bromea. "Tendré que pensar algunos nuevos... Bueno, de darse el caso, está claro que llegar aquí se lo debo en gran parte a mi familia, mis padres siempre me apoyaron mucho aunque no conocen nada de esta profesión. Confiaron en mí". Como confió el avilesino Pelayo Gutiérrez, gigante del oficio con tres "cabezones" en su casa.

"La sociedad de la nieve" es la gran rival: "Sin duda. Siempre pierdo con (J. A.) Bayona. La primera vez que fui nominado ganó ‘Lo imposible’. Y creo que esta vez pasará lo mismo. Es como otra liga. Así que iré muy tranquilo a la gala, aunque también es verdad que no siempre ganan las películas de mayor producción".

La película que le ha valido su tercera nominación tras "El artista y la modelo" y "Quién te cantará" tuvo una dificultad especial: "Es algo que hablé con David Trueba muy al principio, me preocupaba la construcción de las reacciones del público ante las actuaciones de Eugenio, porque la película cuenta sus principios, cuando tenía un grupo musical con su pareja, sin éxito, con poca gente, y que llega a los chistes de manera fortuita, y cómo el público reaccionaba primero sorprendido, hasta que poco a poco había más aplausos, más éxito... Y esa parte se contaba mucho a través del sonido, por las reacciones de la audiencia. Volví a ver vídeos de Eugenio para recordarlo mejor y pienso que tuvo éxito más que por sus chistes por cómo los contaba. Utilizaba mucho el ritmo, sabía muy bien qué palabras usar, cuándo decirlas, dejaba muchos silencios... En el sonido trabajamos mucho con eso. De repente una tos por allí, una risa por allá... Como un puzle".

¿Hay "autotune" corrector en el cine para salvar dicciones defectuosas? "Hay todo tipo de herramientas hoy para mejoras. Se pueden cambiar tomas, sílabas, dejar un espacio entre un diálogo y otro para mejorar la comprensión... Pero el tema de la dicción es a nivel mundial, por la forma de rodar. Al haber más posibilidades hay más dificultades. Por ejemplo, en Estados Unidos, al tener micrófonos tan sensibles, hay actores que se quejan de que sus compañeros susurran tanto ¡que no los escuchan!".

Trabajó Eduardo Castro en dos premiadas películas ("Magical girl" y "Quién te cantará") del director Carlos Vermut, al que tres mujeres denunciaron bajo el anonimato en un artículo de prensa de episodios de fuerte violencia sexual: "Si alguien comete un delito, que lo juzgue quien tiene que juzgarlo", afirma. La mayor presencia de mujeres en las nominaciones este año es una gran noticia: "Cuando yo llegué éramos casi todos hombres. Y no lo veíamos como algo raro, anómalo. Ahora, con la distancia, te das cuenta de que sí lo era".