La oposición al completo ha salido a denunciar este jueves la pérdida de fondos europeos por parte del equipo de gobierno de Alfredo Canteli, cinco millones de euros, la mitad de lo que podría haber conseguido dentro del plan “Conectando Oviedo” que lleva gestionándose desde 2017. Así lo denunciaron tanto el líder de la oposición, el socialista Carlos Fernández Llaneza, como los portavoces de IU, Gaspar Llamazares, y Vox, Sonsoles Peralta.

La oposición coincide en su análisis a la hora de culpar al equipo de gobierno por su “sectarismo político” y su “mala gestión” en los fondos que no se han podido aprovechar, y que suman 4,45 millones de un total de 10,3, es decir, el 43,3% de la financiación posible.

Después de que el gobierno hiciera público su balance de la gestión de los fondos Edusi a través de una información publicada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA este jueves, el partido socialista criticó el fondo y la forma, pues cargó, igualmente, contra el “oscurantismo” del gobierno local.

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, reiteró que su agrupación “lleva meses preguntando” por estos balances, amparándose en el “derecho al acceso a la información”. Ahora, a la vista de lo que los socialistas “se temían”, Llaneza considera que esa pérdida de la mitad de los fondos europeos, “como mínimo”, es el resultado de “una gestión nula, y una incapacidad basada en un sectarismo por el que obviamos proyectos”.

El PSOE se refiere a los 2,24 millones de euros que el gobierno de Canteli no vincula a su gestión, al razonar que se trataba de una parte del programa que no hubiera conseguido financiación al no cumplir con las exigencias de la UE (rehabilitación de viviendas privadas que los fondos europeos, insiste el Ayuntamiento, no contempla). Para Llaneza, el razonamiento del equipo de gobierno no es más que “tinta de calamar”, un intento, declaró este jueves, “de esconderse con una actitud cobarde, evasiva, echando la culpa hasta al chachachá, y en el caso del tripartito, hasta culpándole de haber matado a Manolete”. Al revés, Llaneza pidió a Canteli y su equipo “que asuman sus responsabilidades y den la cara”, aunque lamentó que determinados barrios de Oviedo van a perder ya unos fondos que afectarán a su calidad de vida. “Es una pésima noticia para Oviedo y para estos barrios, hoy es un día triste”, resumió. Los socialistas, explicaron, están, con todo, a la espera de conocer los datos de mano del equipo de gobierno para realizar un análisis pormenorizado del que, avanzan, podrían concluir que se ha perdido aún más dinero.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, su portavoz, Gaspar Llamazares, también lamentó que el equipo de gobierno “desprecie 5 millones de euros de fondos Europeos simplemente porque el PP rechazó proyectos del gobierno anterior”. “Hemos perdido dinero público por una decisión consciente de sectarismo político y de desmarcarse de lo conseguido por el gobierno de La Izquierda y han tenido que pasar tres meses para que lo hicieran público”, resumió. Según Llamazares es una “caso insólito” de “mala gestión, opacidad y huida del control público”. IU pedirá una auditoría para determinar cuál es la magnitud real de lo rechazado por el gobierno local y apuntó a “una pérdida de imagen de la ciudad en el ámbito europeo”.

Vox tampoco se apartó de las críticas de la oposición. La portavoz de la formación conservadora, Sonsoles Peralta, ironizó con la fama de buen gestor que exhibe el Alcalde y el resultado de la gestión del dinero de Europa. “El señor Alcalde”, declaró este jueves Peralta, “alardeaba en el Pleno del martes de que él estaba en Oviedo para gerenciar. Si su manera de hacerlo es perdiendo fondos europeos, mejor se dedica a otros menesteres”.