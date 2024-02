Oviedo salva más de la mitad de los Edusi y reduce a 1,3 millones el dinero perdido ahora

El Ayuntamiento de Oviedo empieza a dar por finalizada la gestión de los fondos Edusi, una batería de proyectos vinculados a los barrios del oeste de la ciudad y financiados en un 80% por Europa, y afirma que la botella está medio llena. Según las cuentas facilitadas por el equipo de gobierno de Alfredo Canteli, de los 10,3 millones de euros que se podían haber logrado, se han asegurado 5,84 millones, un 56,7%. En cambio, de los 4,46 millones restantes perdidos solo 1,3 millones, mantienen las mismas fuentes, se pueden vincular a la gestión de este gobierno. En palabras del concejal Nacho Cuesta, al frente de Infraestructuras y segundo teniente de alcalde, esa cantidad de 1,3 millones, un 13,25% del total, es la única que se puede achacar a las "disfunciones técnicas".

Cuesta se refiere a uno de los proyectos estrella del programa Edusi, el que iba a suponer la construcción de un nuevo centro social en Ventanielles, y que llevaba asociada una financiación de 2,32 millones. El Ayuntamiento ha logrado recuperar parte de ese dinero destinando casi un millón de euros vinculados a ese programa (955.484 millones) a dos nuevos proyectos, Integra2 (unas jornadas de convivencia intergeneracional) y la Fábrica Digital (un programa de formación en habilidades digitales). De esta forma, el agujero de Ventanielles en los Edusi se queda en 1,365 millones.

Del resto del dinero que no se ha podido invertir en la ciudad, la mayor parte corresponde a un proyecto planteado inicialmente por el anterior gobierno tripartito (PSOE, Somos e IU) y que no podía resultar elegido para recibir financiación. Así lo asegura un informe municipal en el que se hace resumen de toda la estrategia "Conectando Oviedo", que fue puesta en marcha en mayo de 2017. Desde aquella fecha, y con un cambio de gobierno de por medio, hubo hasta cuatro versiones distintas de los programas y líneas de financiación que se iban a desarrollar. En uno de esos cambios, el que coincidió, en concreto, con la llegada de Canteli a la Alcaldía y de Javier Cuesta a la concejalía de Economía, se negoció en Madrid una nueva estructura para acceder a las ayudas y se decidió que no se ejecutarían los planes de rehabilitación energética y accesibilidad en viviendas de los barrios del oeste, "por presentar muchos problemas de elegibilidad". Fuentes municipales aclaran, en este sentido, que sí se han podido desarrollar y financiar las mejoras energéticas del Palacio de los Deportes porque es un edificio público, pero que la UE pone más pegas a la hora de financiar estas mejoras en viviendas particulares. Con esa partida, de 2 millones de euros de financiación europea y otras dos dedicadas a disminuir la contaminación, se perdieron ya 2,24 millones. Así que en 2020 ya se sabía que de los 10,3 millones quedaban ya solo 8,06 millones. Tampoco fue posible, aclara Nacho Cuesta, reconducir esas ayudas a otros programas, porque la UE no deja cambiar dinero a otras líneas de actuación u objetivos específicos.

Bajo el mandato de Canteli, y al margen de las "disfunciones técnicas" ya señaladas, hay una serie de partidas de menor cuantía que tampoco se han ejecutado. El equipo de gobierno considera, no obstante, que no se puede imputar a su gestión la pérdida de esos fondos, sino a distintas circunstancias. Dos de ellas tienen que ver con la concepción diferente que el gobierno tripartito y el de Canteli tenían sobre esta zona de la ciudad. De esta forma, ni unas actuaciones de intervención en La Vega se ejecutaron, ya que la fábrica todavía no está en manos municipales, ni las mejoras en el entorno de Santullano se hicieron, porque los planes municipales para ese parque pasan por una reforma integral precisamente cuando se pueda incorporar a la fábrica de armas. Ahí se perdieron, respectivamente, 128.000 y 200.000 euros de ayudas comunitarias.

Otro programa, el que consistía en la instalación de modernas pantallas para mejorar la información en las paradas de los buses, y que iba a estar financiada con 300.000 euros, tampoco se llevó a cabo porque la guerra de Ucrania, aseguran las mismas fuentes, bloqueó los envíos de los proveedores.

Todo este balance, sostiene Nacho Cuesta, "demuestra una muy buena eficiencia de la gestión de estos fondos, y un elevadísimo porcentaje de actuaciones que se han remitido y han sido aprobadas y pueden contar con financiación Edusi". El segundo teniente de alcalde echa la culpa al anterior gobierno tripartito por ser el responsable de "una estrategia mal planificada y planteada, reconducida de una manera muy coherente y rigurosa".

Por otra parte, Cuesta asegura que todas las operaciones que se han enviado al Ministerio de Hacienda han sido aprobadas, lo que no impide, matiza "que no existan comprobaciones ulteriores, pero no se ha rechazado ninguna".