Los vecinos de Ciudad Naranco le piden al Ayuntamiento que siga adelante con los trámites para derribar la nave que se quemó el pasado sábado en Almacenes Industriales. Además de servir para "sanear" una zona degradada y plagada de okupas, las asociaciones vecinales entienden que la demolición agilizaría la retirada del vallado que se ha colocado como medida de seguridad ante el mal estado del edificio, un cierre que invade parte de la carretera de la calle Coronel Bobes y que ya esta provocando que crezcan los problemas de tráfico en un barrio en el que los atascos son el pan de cada día. "Es normal que se proteja a los ciudadanos, pero ese vallado no puede eternizarse ahí", dice Marisa Álvarez, la presidenta del colectivo Activa Ciudad Naranco.

En el barrio ha sido muy bien recibida la noticia adelantada el pasado miércoles por LA NUEVA ESPAÑA. Las asociaciones ven con buenos ojos las intenciones de la firma LandCo –la promotora de suelo del Grupo Santander y propietaria mayoritaria de los terrenos de Almacenes Industriales–, que le ha comunicado al Ayuntamiento su interés de presentar próximamente una propuesta para recuperar la zona mediante la construcción de unas 120 viviendas repartidas en tres bloques de entre 5 y 7 alturas. No obstante, los colectivos vecinales no quieren que este anuncio sirva "como excusa" para que no se ejecute el derribo.

Los vecinos de Ciudad Naranco han tomado la palabra al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que la misma tarde del incendio de la nave, con los bomberos aún trabajando para apagar las llamas, prometió que el Ayuntamiento derribaría el inmueble de forma subsidiaria si los propietarios no lo hacían cuanto antes. Prado estuvo el lunes en la zona de Almacenes Industriales acompañado por los integrantes de la Policía de Conservación del Ayuntamiento para abrir un expediente y declarar en ruinas el edificio que se incendió el pasado sábado, cuya techumbre e interior quedó totalmente destrozado por la acción del fuego. Dijo que los propietarios tendrían un plazo de "entre 20 días y un mes" para ejecutar la demolición de la nave. "Será el primero en el que entre la pala", recalcó José Ramón Prado, que explicó que las intenciones del Consistorio sólo se verían frenadas si la empresa propietaria no aceptaba la decisión municipal y se decidía a pleitear. En Ciudad Naranco le piden al Ayuntamiento que aproveche los acercamientos que han tenido con LandCo para solicitar a la empresa que ejecute cuanto antes la demolición.

Por otro lado, la zona de Almacenes industriales sigue bajo vigilancia. La Policía Nacional tiene indicios para pensar que el incendio del pasado sábado en una de las naves abandonadas de Ciudad Naranco fue intencionado, una hipótesis aplicable a la mayoría de los fuegos que se vienen produciendo en los inmuebles de la calle Almacenes Industriales en los últimos meses.