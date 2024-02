Tres graduados en Medicina por Oviedo se sitúan entre los cien mejores del MIR

Son los médicos asturianos que obtuvieron mejor nota en el examen MIR celebrado a nivel nacional el pasado 20 de enero. Los tres quedaron entre los cien primeros, un logro nada desdeñable en una oposición a la que se presentaron 12.721 graduados en Medicina en busca de una plaza para realizar una especialidad. Paula Garrote Fernández obtuvo el puesto 49; Raquel Santos-Juanes, el 71; y Pedro del Rosal García, el 89. Los tres cursaron la carrera en la Universidad de Oviedo.

La gijonesa Paula Garrote Fernández (1999) ha conseguido el número 49 en la puntuación provisional. "Decidí estudiar Medicina bastante tarde, ya en Bachillerato. No tuve la típica vocación desde pequeña porque tampoco tenía referentes médicos en mi entorno. No hay ningún médico ni sanitario en mi familia, soy la primera. La carrera la llevé bien. Aunque es dura, me resultó amena porque me gusta mucho la Medicina. Pude compatibilizarla siempre bien con el ocio y me fui un año de ‘Erasmus’ a Italia", relata.

Para preparar el MIR, Paula Garrote optó por una academia online (CTO) porque "siempre me ha gustado más estudiar por mi cuenta". Así que no se movió de Gijón. Ahora le toca elegir especialidad y un lugar para hacerla: "Estoy dudando entre anestesia y cardiología, aunque me tira un poco más la primera. El hospital todavía no lo sé. Tengo que preguntar por los hospitales, pero estudié toda la carrera aquí y no me importaría irme fuera de Asturias".

Raquel Santos-Juanes nació en Oviedo, en 1999, y reside en La Fresneda (Siero). Ha quedado en el puesto 71: "Tengo varios familiares que son médicos y que han sido buenos referentes para mí. La medicina es una profesión muy bonita que proporciona muchas posibilidades de contribuir al beneficio de la comunidad y para el desarrollo profesional". Durante la carrera, "a veces el temario parecía inabarcable". Sin embargo, obtuvo el premio al mejor expediente del grado en Medicina de la Universidad de Oviedo.

Preparó el examen con la academia AMIR "por recomendación de ciertas personas que se habían presentado en años previos, porque creía que su método se podía adaptar bien a mis expectativas y modo de trabajo y porque sabía que algunos amigos también se habían apuntado e íbamos a poder compartir la experiencia y darnos ánimos". Optó por estudiar en su casa, "ya que podía contar con el apoyo de mi familia".

Raquel Santos-Juanes aún no ha decidido cuáles serán sus próximos pasos: "Tengo varias opciones en mente y ahora me toca informarme bien acerca de ellas. A veces, la teoría atrae, pero luego la práctica no es lo que esperabas. Mi intención en estas semanas es contactar con personas que me puedan transmitir cómo es en realidad su día a día como especialistas, en qué consiste exactamente su trabajo y cómo es el servicio y la formación de residentes".

Pedro del Rosal García nació en Gijón (1998) y actualmente reside en Siero. No tiene familiares médicos ni vocación por la medicina desde pequeño: "Me fui a estudiar Bachillerato en Armenia con 16 años y allí, en un ambiente muy internacional, me planteé estudiar relaciones internacionales. Después pensé en algo que tuviera un impacto positivo en la vida de las personas, y me planteé Trabajo Social. Hasta que me di cuenta de que la manera más directa que hay de ayudar a mejorar la vida de los demás es la medicina. Porque al final, sin salud, no tenemos nada".

En el examen MIR obtuvo el puesto 89, superior a sus expectativas, dado que durante la carrera, cursada en Oviedo, "siempre me fue bien, pero para nada fui un estudiante de matrículas ni de sobresalientes; por eso no me esperaba un número tan bueno". Estuvo un año de "Erasmus" en Portugal y preparó la prueba en la Academia MIR Asturias. "Estuve viviendo unos meses en un piso con compañeros de clase, pero en los últimos meses estuve en mi casa con mi familia".

Sobre la elección de especialidad y hospital, Pedro del Rosal se confiesa "hecho un poco un lío". Y se explica: "Me gusta mucho la cardiología y creo que voy a tirar por ahí, pero a veces también me viene la idea de psiquiatría. Pienso que haré cardiología en el norte, no sé si en Asturias, en País Vasco o en Galicia. Soy muy del norte y muy asturiano, con lo cual creo que me quedaré cerca".

La número 1 se preparó en la Academia MIR Asturias. En el examen celebrado el pasado 20 de enero, la Academia MIR Asturias ha logrado el mayor éxito de toda su historia, al colocar a siete de sus alumnos entre los diez primeros puestos (el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7 y el 9) y por tercer año consecutivo a la opositora mejor clasificada. En esta edición, ha sido la madrileña Noelia García, graduada por la Universidad Autónoma de Madrid, quien se plantea hacer dermatología o endocrinología en un hospital de la capital de España.

La gijonesa Covadonga Solar Macarro, quinta clasificada en el acceso para el cupo de Químicas

E. Peláez

Covadonga Solar Macarro ocupa el quinto puesto en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada para los titulados en Química. La joven gijonesa, de 23 años, obtuvo uno de los mejores resultados en el examen celebrado el 20 de enero y organizado por el Ministerio de Sanidad para conseguir una de las plazas para realizar una especialidad. Covadonga Solar estudió en la Universidad de Oviedo el grado de Química y preparó la prueba en una academia online. "La preparación fue dura, con muchas horas", afirma. Empezó en enero del pasado año aunque "fue desde agosto cuando empecé a dedicar más tiempo". Llegó a estudiar alrededor de doce horas al día para preparar el examen. Cuando se enteró del resultado, indica, "no me lo podía creer". "Nunca pensé en quedar en esa posición", comenta. Covadonga Solar tiene entre sus preferencias las plazas de Bioquímica Clínica del Hospital San Agustín de Avilés y de Análisis Clínico del Hospital de Valdecilla de Santander. La oferta en la titulación de Química era de 27 plazas. La joven gijonesa no descarta hacer una tesis doctoral. "Me gusta la Química aplicada al ámbito sanitario", señala. Ahora, disfrutará del descanso tras tantas horas de estudio para preparar la prueba, de nivel nacional, que ofertaban, contando todas las titulaciones, 11.607 plazas. En Química se presentaron al examen en toda España 213 personas de las 279 que habían sido admitidas. La nota de corte fue superada por 182 aspirantes, lo que representa el 85%. Las pruebas se desarrollaron en 28 localidades, al menos una por cada comunidad autónoma. En sumadas todas las especialidades se presentaron 25.504 personas.