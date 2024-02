La última clase de Elisa, directora del Gesta durante los últimos 17 años

Poco antes de las doce y veinte del mediodía, el pasillo en el que se ubica el despacho de dirección del colegio Gesta empieza a registrar actividad. Los alumnos de Infantil comienzan a salir de sus aulas para situarse junto a la puerta donde la todavía directora, Elisa Fernández, es entretenida por sus compañeros con el fin de darle una sorpresa, un homenaje en su último día al frente del centro tras 17 años de total dedicación. En silencio se van sumando los niños de Primero de Primaria, situándose a ambos lados de la escalera que da a la planta baja. Allí espera el resto del alumnado que se ha ido desplazando sigilosamente. Nada más abrirse la puerta del despacho de dirección, los niños empiezan a aplaudir. Elisa Fernández, visiblemente emocionada, avanza escaleras abajo agradeciendo la despedida. Se va al servicio de Inspección educativa. "Os voy a echar mucho de menos", les dice a todos los estudiantes del centro y a los trabajadores. Los alumnos de Sexto actúan de portavoces y le dedican unas bonitas palabras a Elisa Fernández. "Nos has apoyado, nos has ayudado a madurar y a prepararnos para el Instituto", señalaron, tras deshacerse en elogios hacia la veterana docente: "Eres el corazón de la Gesta".

Con las lágrimas a punto de asomar, Elisa Fernández se dirigió a los estudiantes: "Que los años que os queden en el cole los disfrutéis como yo he disfrutado estos 17 años aquí". También pidió a los que cursan Sexto que se acuerden "siempre" del centro educativo. Al grito de "que vote el colegio" se cerró el acto en el que la docente recibió varios obsequios tanto de los alumnos como de los profesores y de las familias.

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del colegio también estuvo presente y le entregó una planta y una caja de bombones. Cristina Vicente y Elena Osorio, presidenta y vicepresidenta del colectivo, respectivamente. "Estamos muy agradecidos a Elisa Fernández por todo lo que ha hecho por el colegio y por nuestros hijos", indicaron. La directora "estaba disponible a cualquier hora", apuntaron las representantes de la Ampa.

Elisa Fernández, docente desde 1994, lleva los últimos 17 años como directora del colegio Gesta. Ya había tenido una experiencia previa en el cargo en el CRA Río Cibea, de Cangas del Narcea, con solo 35 alumnos matriculados. Tras diez años sin destino fijo, en los que dio clase en varios centros del occidente, llegó al centro ovetense ubicado en la zona donde se crio.

"Intenté hacerlo todo lo mejor que pude", asevera echando la vista atrás. Entre sus mejores recuerdos apunta a "cualquier actividad programada para ver la cara de satisfacción de los alumnos y el agradecimiento de las familias". De estas, destaca, tuvo un "apoyo incondicional". La Ampa, "sobre todo la última y la de la Gesta II fueron unos de los pilares básicos", dijo.

Elisa Fernández se detiene, al hablar de momentos difíciles, en "la fusión" de Gesta I y Gesta II, que se llevó a cabo en 2016. "Fue un momento difícil. De una parte había un miedo atroz al cambio y la otra estaba encantada. Pero ya está superado", relata. Era, considera, "absurdo tener dos colegios en el mismo edificio".

También recuerda la pandemia, con las dificultades para "poner en marcha un colegio presencial de manera virtual en una semana". "Echaré de menos dar clase", asevera la maestra ovetense que remarca que "en la escuela pública hay muy buenos profesores". "Tengo tal apego a este colegio, que es como si abandonase el hogar", resalta, añadiendo: "Hay que dar un paso atrás y dejar paso a los nuevos, que vienen con ideas, ganas y fuerza". Andrés Flórez, jefe de estudios desde este curso, será su sustituto.

Elisa Fernández defiende que "la libreta no tiene que desaparecer". Sobre su breve incursión en política, durante más de año y medio en el equipo de gobierno municipal de Agustín Iglesias Caunedo, compaginándolo con el colegio, afirma: "No me gustó nada. Me pareció fea y cada vez es más fea". "Pensaba que se podían hacer cosas y que aunque estuvieses en la oposición o en el gobierno se podía llegar a acuerdos", explica la profesora. Se encontró, en cambio, que "era el no por el no". Decidió dejar su acta de concejala: "Cuando lo hice me di cuenta de que ya estaba en casa otra vez".