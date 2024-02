"Un artista es un vidrio que filtra la realidad de una manera diferente"

Ignacio García (Madrid, 1977) es el director de escena del doble programa que el 22 y el 24 de febrero inaugurará el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, con una nueva producción de "La Gran Vía" y "Adiós a la bohemia". En el Campoamor ha hecho dos producciones de zarzuela antes de esta, la primera fue otro programa doble, "El estreno de un artista" y "Gloria y peluca" y la segunda, hace diez años, "Marina". Con el Centro Dramático Nacional, como ayudante de dirección, en sus inicios profesionales, pisó por primera vez el escenario ovetense, con "Historia de una escalera", de Buero Vallejo, y "Cementerio de automóviles", de Arrabal.

–"La Gran Vía" es uno de los grandes títulos de la historia de la zarzuela.

–Es una obra cumbre. Musicalmente es una delicia y es una sátira política, una alegoría sobre las obras públicas, un tema que no pasa de moda. Ciento y pico años después hay cosas que siguen resonando: lo que se alargan las obras públicas, lo que cuesta hacerlas, las negligencias que se producen, la corrupción, las comisiones… Todo eso aparece en este cuadro pintoresco, contado de una manera muy luminosa, y además tenemos un reparto formidable.

–En las zarzuelas, un género que tenía fama de casposo, los directores de escena ahora siempre acaban encontrando conexiones con la actualidad.

–El tópico sobre el género es totalmente injusto y, como con otras tantas cosas, viene del complejo hispánico: lo nuestro siempre nos parece lo peor. Las generaciones anteriores disfrutaban de la zarzuela, en España y en América Latina. Luego se dio un vuelco, se creyó que la ópera era un género superior, más culto y más refinado, pero no es verdad. Hay ópera divertida y ópera triste y hay zarzuela divertida y zarzuela triste. Tenemos que atrevernos a hacer zarzuela a lo grande. Hay que felicitar a Oviedo porque, junto a Madrid, es la única ciudad que mantiene una temporada estable del género. Eso fideliza al público, hace que lo conozca mejor y lo disfrute, también que la orquesta y el coro estén más familiarizados con él. Viajar y verlo en perspectiva ayuda a dimensionar la zarzuela. Yo he hecho zarzuela en el mundo entero, en América, Asia, en Ucrania… Cuando en esos lugares ves el impacto que tiene esa música, el entusiasmo que genera, se te quitan inmediatamente los complejos. La zarzuela cuenta historias universales, conecta con todos los públicos y debemos estar muy orgullosos de ella. Lo que la define esencialmente como género es beber de los cantos y las danzas populares de toda España.

–¿Cómo fue lo de dirigir en Ucrania?

–He estado cuatro veces ya desde que comenzó la guerra. He dirigido "La vida es sueño", hicimos una gala de zarzuela y este año vamos a hacer "La rosa del azafrán". Todos los días en Kiev hay amenaza de bombardeo y todos los días en mitad del ensayo hay que bajar a un refugio. Es la vida que ellos están viviendo. Es duro, muy difícil para ellos y son un ejemplo de resistencia. Tenemos la suerte de tener una embajada y un embajador en Ucrania muy implicados con la cultura, que han decidido que, además de mandar armas y ambulancias, todo lo que sirva para ayudarles, hay que estar a su lado en la cultura. Es impresionante que ellos tengan los teatros abiertos en esta situación, pero, bueno, en Madrid también estuvieron abiertos durante toda la Guerra Civil: cuando había bombardeos, la gente bajaba al metro y cantaba las canciones de Sorozábal. Ensayando en el metro de Kiev pensé en eso y en la triste analogía entre ambas situaciones. Para mí, el símbolo de nuestro tiempo y de lo que está pasando con la cultura es el teatro de Mariúpol que fue bombardeado en marzo de 2022, poco después de empezar la guerra. En ese teatro se refugió la gente, se bombardeó y se mató a cientos de personas dentro. Yo creo, y por eso estoy en Ucrania trabajando, que la cultura debe ser un refugio contra la barbarie. En un tiempo de extremismo como el que vivimos e incluso de censura, en el que se limita la libertad de los artistas, el arte debe ser un espacio de libertad y de creación. La cultura tiene la misión de dar alivio y reconfortar el alma de la gente que está sufriendo.

–¿Va a regresar?

–Sí, en abril empezamos a trabajar sobre "La rosa del azafrán" y en diciembre se estrenará en el Teatro Nacional de la Opereta una producción cantada en ucraniano que se quedará durante cinco años en repertorio. Yo confió en que la música, los cantos y las danzas españolas les den alegría y que sientan que el pueblo de España está solidariamente cerca de ellos.

–¿Cuál es su reto, como director de escena, en una nueva producción de obras tan rodadas?

–El reto es hacerlo bien.

–¿Qué significa?

–Para cada uno significa una cosa, para mí significa ser fiel al espíritu de la obra, contar lo que, en el caso de "La Gran Vía", Chueca y Valverde; en el de "Adiós a la bohemia", Pío Baroja y Sorozábal, o en el de "La rosa del azafrán", Jacinto Guerrero, Federico Romero y Guillermo Fernández Show, intentaron contar. "La rosa del azafrán" es una obra sobre la dignidad del trabajo de las gentes del campo. Curiosamente, una obra tremendamente vigente porque reivindica unos valores de la tierra, del esfuerzo, del trabajo, algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando con los tractores en las ciudades de España. Yo he sido a cinco años director del Festival de Almagro y he vivido en La Mancha, he tenido la suerte de conocer esos paisajes, tanto naturales como humanos, y la nobleza de las gentes de Castilla-La Mancha. Además, el libreto de "La rosa del azafrán" está basado en "El perro del hortelano", de Lope, y ese es el otro repertorio que yo trabajo. Yo hago zarzuela y Siglo de Oro. Hacía veinte años que no se veía ese título en el Teatro de la Zarzuela y creo que ha salido un espectáculo muy hermoso, que se va a poder ver aquí en Oviedo en mayo.

–¿Y "Adiós a la bohemia"?

–Es un díptico muy peculiar porque las dos obras, "La Gran Vía" y "Adiós a la bohemia" hablan de Madrid, del Madrid canalla. La primera habla desde la diversión, la ironía y el sarcasmo y la otra desde la tristeza y la melancolía. No es invención nuestra, así está en la obra de Chueca y Valverde y en la obra de Solozábal. Cada uno con su genio artístico identificó los bajos fondos de Madrid desde una óptica diferente. Eso es un artista, un vidrio que filtra la realidad de una manera diferente.

–El libreto de "Adiós a la bohemia" es de Baroja.

–Y tenía un proyecto de hacer una zarzuela vasca con Solozábal que luego no pudo cumplir. Se suele decir que los libretos de zarzuela son malos, y no es verdad, hay libretos formidables y libretos más endebles. El de "La rosa del azafrán" tiene mala fama por ser una obra rural y estos días la gente se sorprendía con los versos de Fernández Show en la última escena, porque son formidables. El texto de Baroja en "Adiós a la bohemia" ya se había estrenado en el teatro, y en la versión teatral, Solozábal tocó acompañándola. Los dos, Solozábal y Baroja, son muy brillantes contando la tristeza de los derrotados y su dignidad.

–En compensación, "La Gran Vía" es todo diversión.

–Las dos son diversión, en una se ríe y en otra se llora, pero sí, "La Gran Vía" es un fiestón, una revista, un cabaré. Tuvo tanto éxito y estuvo tantísimo tiempo en cartel que se le iban añadiendo números. Las obras están vivas, el teatro está vivo. Para Oviedo hemos usado una versión que combina diferentes ediciones, diferentes añadidos, con el maestro Víctor Pablo Pérez, y para mí también ha sido importante la ayuda de los grandes especialistas en la obra y los editores, que además son de Oviedo, María Encina Cortizo y Ramón Sobrino.

–"La Gran Vía" se iban montando y desmontando sobre la marcha.

–Claro, porque tenían conciencia del público, que es lo mismo que pasa hoy en día en el mundo anglosajón y en Broadway. Si el público pide algo se lo dan, y eso no significa ser sumiso ni servil. Hacían crítica política muy ácida, reflexionaban sobre la sociedad, pero eran conscientes de que el teatro es un acto social en el que hay que contactar con el público, y eso lo hacían de maravilla.