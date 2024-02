"Las niñas y jóvenes deben confiar en sus posibilidades y perseguir sus sueños; los techos de cristal existen, pero se van diluyendo". Las líderes científicas reunidas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, dejaron claro que la diferenciación entre carreras y profesiones masculinas y femeninas carece de sentido hoy en día.

Mamen Oliván, directora gerente del Serida, aseguró que en su caso no ha tenido que romper un techo de cristal, pero reconoció que cuando empezaba, las cosas eran muy distintas: "Las personas de mi generación nos damos cuenta de que no había directoras de centros ni consejeras. Las mujeres queremos hacerlo todo bien y tener muy activa la vida familiar, es duro, pero posible", indicó la bióloga que capitanea la investigación agraria que se hace desde el Principado.

"No me arrepiento en absoluto del tiempo que he dedicado a mi carrera investigadora, también lo he disfrutado. Una de las cosas que pude cambiar en mi etapa de presidenta del CSIC fue la relación con el equipo, empatizar con la gente es lo importante", indicó la química Rosa Menéndez, la primera mujer que presidió el Consejo General de Investigaciones Científicas de España. María Fernández, actual delegada institucional en Asturias, destacó la importante contribución de las mujeres desde los distintos centros del CSIC en la región.

"Las personas que más me han ayudado son mujeres", remarcó Irene Rodríguez, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo y catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. "Las barreras nos las ponemos a veces nosotras", recalcó Dolores Escudero, coordinadora de Trasplantes y jefa de la UCI del HUCA.

Por su parte, la científica del Incar Teresa Valdés-Solís, que condujo el acto, destacó la brecha que hay entre mujeres y hombres en las carreras tecnológicas y animó a reducirla. "Cuando estudiaba me decían: ‘Escudero, cómo haces una especialidad de hombres’", indicó la médico, que reivindicó las carreras de letras, "porque también son ciencia".