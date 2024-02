Los microchips y dispositivos cerebrales son incuestionables aplicados al campo de la salud, pero generan numerosas dudas en el caso de personas sanas o que simplemente quieran "mejorar" sus capacidades. Neurólogos, informáticos y juristas advierten de la posibilidad de un futuro en el que podría darse una hibridación entre humanos y máquinas, una nueva "superespecie" en el planeta.

Así lo pusieron ayer de relieve en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Darío Álvarez, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y especialista en aspectos éticos y legales de la Informática; Manuel Menéndez, neurólogo del HUCA y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo; Roger Campione, miembro de la Sociedad Internacional de Bioética y catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, y Fernando Álvarez, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo, que presentó el acto organizado por el Club para debatir sobre las citadas innovaciones tecnológicas.

Los especialistas invitaron a reflexionar sobre una próxima realidad: que el cerebro humano podrá controlar las funciones de las computadoras. Por esa senda transitan avances como el neurochip cerebral anunciado por Elon Musk, en principio pensado para tratar enfermedades pero que podría adoptar otros usos. "Habrá que determinar si ese tipo de hibridación implica violar la esencia de la naturaleza humana y para eso habrá que definir lo que consideremos humano", planteó Roger Campione. Y vaticinó un mundo en el que la gente se operará para implantarse chips que controlen dispositivos. "Los científicos no saben las consecuencias. ¿Dónde está el límite en el uso de estos dispositivos? Debemos pensar en ello", recalcó Campione. "Una de las cuestiones relevantes es cómo convertir esa información del cerebro en acciones para utilizar el ordenador. En un futuro quizá no haga falta hacer implantes", aseguró Darío Álvarez. "Las neurotecnologías no son nuevas, muchas empresas las desarrollan. Pueden descifrar los pensamientos y la actividad cerebral, o generar una orden en el sistema nervioso", indicó Manuel Menéndez, que resaltó la importancia de los "neuroderechos", dadas las implicaciones legales y éticas de estas nuevas cuestiones.

Hoy, 19.30 h

