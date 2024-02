Rechazo a los recursos de la oposición contra los alcaldes de barrio

El equipo de Gobierno está a punto de notificarles a los grupos de la oposición que sus recursos de reposición contra la recuperación de la figura de los alcaldes de barrio van a ser rechazados. «Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están ultimando los informes para dejar muy claro que no hemos hecho nada que no se ajuste a la legalidad y la designación de los alcaldes de barrio es totalmente lícita», explica el concejal Daniel Tarrio.

A través de un decreto dictado el 29 de noviembre del año pasado, Alfredo Canteli nombró de manera oficial a 34 personas para que fueran sus delegados en distintas áreas del núcleo urbano y de la zona rural del municipio. Con esta decisión, Canteli recuperó a los alcaldes de barrio ocho años después de que el anterior Gobierno municipal –el tripartito formado porr IU, PSOE y Somos– se cargase de un plumazo una figura potenciada durante el mandato de Gabino de Lorenzo. Los tres partidos que están ahora en la oposición –PSOE, Vox e IU-Convocatoria por Oviedo– consideran que esa designación no se ajusta a la legalidad, que la motivación adicional exigida por ley para promover este tipo de nombramientos no se acredito de manera correcta y por eso presentaron los recursos.

Alfredo Canteli, por su parte, está convencido de que con la recuperación de los alcaldes de barrio, el Ayuntamiento podrá tener «ojos y oídos» en todo el municipio y potenciar así la conexión de los ciudadanos con la institución local. Hasta el momento han sido nombrados 32 delegados de Canteli, pero el equipo de Gobierno tiene previsto aumentar el número al menos hasta los 50. «Una vez que se cierre el asunto de los recursos seguiremos con los nombramientos porque hay zonas del municipio que todavía no están cubiertas», explica Daniel Tarrio. «Lo que hacemos es buscar los perfiles más adecuados. Buscamos personas que estén dispuestas a trabajar en beneficio de sus barrios y de toda la ciudad», añade el concejal.

El cargo de alcalde de barrio no está remunerado y las personas que lo ocupan, según sostiene el equipo de Gobierno, no han sido elegidas por sus ideas políticas. «Los hay que están afiliados al partido (PP) y otros que no. Es evidente que son personas de confianza del Alcalde, pero sobre todo se valora su disposición y su trabajo para hacer mejores los barrios», dijo en su día el primer teniente de alcalde, Mario Arias.