Enrique Viana: "La zarzuela conecta a los jóvenes con la fuerza de la tradición"

A la espera de la próxima entrega del 31.º Festival de Teatro Lírico Español –la zarzuela barroca "Coronis", en el Campoamor los días 18 y el 20 de abril–, "Off zarzuela", el programa de actividades paralelas, dejará esta semana el estreno del documental "Tiempo de zarzuela", el miércoles 6 de marzo, y un par de días después, el 8 de marzo, un "cabaret lírico" escrito, dirigido e interpretado por Enrique Viana. Se titula "Luisa Fernanda, ya tengo Instagram o ¡La quinta del Apolo!" y su creador, que encarna a los dos personajes protagonistas –una abuela y su nieto–, lo presenta como "un espectáculo con un punto de frivolidad, como de teatro del absurdo, serio y nostálgico a la vez, y sobre todo divertido".

Viana, que ha actuado muchas veces en Oviedo, regresa el próximo viernes, a las 20.00 horas. En esta ocasión al Filarmónica (calle Mendizábal, 3) y acompañado al piano por Ramón Grau, con un espectáculo que estrenó en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, hace un par de años y que allí, recuerda, tuvo mucho éxito de público. "Gusta y sorprende a los jóvenes y gusta mucho a los adultos", asegura.

En él hay mucha reflexión, con humor, y algo de crítica. "Los jóvenes no tienen fácil acceso a esta cultura tradicional que es la zarzuela, pero cuando conectan con ella perciben el arraigo, que es la base de las emociones, y su fuerza. Se sienten muy bien, privilegiados", comenta Enrique Viana. Para que den ese paso, sin embargo, considera que "hace falta tiempo, porque esta no es una cultura inmediata y rápida, sino de raíces profundas".

"Las redes sociales están copándolo todo", lamenta el cantante, que a partir de esa observación tuvo la idea de montar esta función, con un nieto y una abuela, ambos interpretados por él, que cuentan como sería, para cada uno de ellos, la programación de zarzuela ideal.

"Todas las cosas que yo escribo tiene un trasfondo serio; aquí se trata de aquello de que el tiempo pasado siempre parece mejor, aunque no sea así, para nada. Me gusta contar las cosas serias desde el humor, un humor trágico, y que el público piense luego en el mensaje que hay detrás", refiere Viana.

"Marchamo de calidad"

En "Luisa Fernanda, ya tengo Instragram...", Enrique Viana cantará muchos y populares temas, por supuesto, pero por ahora se reserva sus títulos. "Se escuchan zarzuelas y cuplés", es todo lo que está dispuesto a desvelar. "Yo adoro el cuplé, apreció la música que no es pretenciosa, que es ingeniosa, chispeante, con textos muy cómicos y escrita por maestros de la segunda intención y de la sicalipsis", confiesa.

El montaje que presentará en el Filarmónica está revisado y "amoldado", pensando en el público ovetense, al que Enrique Viana tiene en alta estima: "Tengo mucho cariño por el público y por Oviedo. He hecho muchas cosas en Oviedo, que sigue conservando su afición por la lírica y el teatro cantado, y eso para los cantantes y los músicos es impagable. El marchamo de calidad a los cantantes nos lo dan en Oviedo".

El cantante y actor opina que producciones como la suya "sirven de gancho, plantean una incógnita e incitan al público a ver que hay detrás de una zarzuela" y "atraen a nuevo público".

A sus 64 años, Enrique Viana tiene una larga trayectoria a sus espaldas. "Han sido años vividos muy intensa y felizmente. En este mundo de la lírica logré hacer lo que quería, fui dueño de mi vida. No hice caso a lo que decían que había que hacer, me arriesgué y así he llegado al público, que es mi gran aliado. El sentido de mi vida es hacer felices a los demás a través de la música y del texto, con mis espectáculos", declara.

Afirma que no le supone ninguna dificultad encarnar en el mismo espectáculo a un nieto y a una abuela. "Yo crecí rodeado de cuatro tías abuelas y tuve mucha relación con personas mucho mayores que yo en mi juventud. Fueron ellas las que me anclaron en la cultura de mi país. He tenido muchas oportunidades de vivir fuera, pero siempre he vuelto porque me sentía enfermo de desarraigo. Tengo claro a qué país y a qué cultura pertenezco", cuenta.

Es un firme defensor de la zarzuela: "Es nuestra música por excelencia, se la aprecia allá donde va, tiene éxito allá donde va y vocalmente tiene tanta dificultad o más que la ópera".

El ciclo "Off Zarzuela" está organizado por la Fundación Municipal de Cultura, al igual que el Festival de Teatro Lírico, que además cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.