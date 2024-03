Canteli estalla contra el Principado: "No arrancan de una puñetera vez"

La visita a la primera edición del Salón del turismo verde, en la fábrica de armas de La Vega, sirvió este jueves por la mañana al Alcalde de Oviedo para exhibir un enfado creciente con el Principado por las promesas aplazadas y todavía no cumplidas. Los planes para los terrenos del viejo hospital, donde este mismo miércoles ardía una nave abandonada, encendieron los ánimos del regidor ovetense, harto de ver que el plan de derribos para limpiar la parcela no se pone en marcha: “¿Cuántas veces dijeron que iban a empezar a tirar edificios?”, se preguntó este jueves. “Seguimos igual. Esa universidad se iba a ir para allá, sí, se irá cuando reine Carolo, porque eso no arranca de una puñetera vez”, estalló a preguntas de los periodistas.

Canteli insistió en que los terrenos del viejo hospital son “una gran oportunidad para Oviedo y para Asturias”, pero que mientras sigan parados “son un gran problema”. “Lo que les pido”, siguió el Alcalde de Oviedo en su reclamación al Principado, “es que actúen de una vez, porque cuando haya un muerto de esta gente que se mete allí todos los días y caiga por las escaleras, entonces tomaremos medidas, pero mientras tanto, no”. “Que actúen ya de una vez”, reiteró, “que es la úncia forma de hacer las cosas”.

El enfado por la situación del Cristo lo hizo extensivo Canteli a otros proyectos regionales, como el de la incubadora de La Vega, cuyo proyecto fue presentado el miércoles por la agencia Sekuens de Ciencia del Principado. Canteli fue cauto ante este anuncio y volvió a mostrarse escéptico: “Quiero verlo, soy un hombre de realidades, y como incumplen permanentemente todo lo que se dice, tengo mis dudas. Ojalá venga. Necesitamos empleo y ahí está la fábrica de la Vega para todo aquel que quiera venir con empresas que generen empleo. Esta es una más”. A la insistencia de los periodistas sobre un proyecto que el Principado ya ha presentado ante la fundación Incyde que gestiona las ayudas europeas que promocionan la instalación de estas biocincubadoras, Canteli insistió en su postura: “¿Me lo creo? Pues no lo sé, todo lo que nos dicen no se cumple”. Y vinculó este proyecto al del viejo hospital. “El proyecto del viejo HUCA de tirar los edificios también estaba planteado. Lo valoro positivamente solo si se convierte en una realidad. Yo quiero ver realidades, no proyectos”, zanjó.

Las palabras del Alcalde de Oviedo, hoy en una clave de protesta contra el resto de administraciones, se extendieron también a los retrasos y reveses que está teniendo la alta velocidad para su llegada a la red ferroviaria regional. “¿Qué queréis que os diga?”, contestó a los periodistas. “Es una vergüenza. Yo decía no hace mucho que al tren Avril le van cambiando el nombre. Que será mayo, luego junio, y llegaremos a abril del año que viene. Esto funciona así. Es una pena que se rían de Asturias como se están riendo, y se están riendo permanentemente”.