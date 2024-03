Amada Álvarez Pico, de las Guisanderas: "Este premio es de todas las mujeres que trabajan"

Había ganas en el Rotary Club de Oviedo de recuperar el premio "Mujer Trabajadora" tras un parón de tres años por la pandemia y se notó en el aspecto que presentó ayer el hotel de la Reconquista para arropar a Amada Álvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas y flamante galardonada de 2024. Un centenar de personas se dieron cita en la sede de los rotarios para honrar a la cocinera, que dedicó el premio en la víspera del 8M a "todas las mujeres que trabajan", en especial a aquellas "que sacan adelante sus familias" en países en guerra. "Merecen mi recuerdo y nos recuerdan que hay que seguir luchando para conseguir la igualdad", valoró.

Los presentes coincidieron en señalar que Álvarez Pico "encarna a la perfección los valores de la gastronomía asturiana". En el acto hubo una notable representación del Club de las Guisanderas. "Me lo han dado todo. ¡Qué sería de mi sin ellas!", resumió una emocionada premiada, que hizo una advertencia antes de su discurso, que cerró el acto: "Soy cocinera, no oradora. Digo lo que me sale del corazón". El acto estuvo estrechamente conectado con la capitalidad gastronómica que ostenta Oviedo este año. "La mujer tiene un papel crucial en todos los ámbitos profesionales de nuestra sociedad y que la ciudad sea referencia gastronómica es gracias a ellas", recalcaron los rotarios.

Su presidente y diputado regional por el PP, José Agustín Cuervas Mons, destacó el tirón de la premiada. "Se nota que la gente de Oviedo la conoce y la quiere mucho". Álvarez lleva 24 años al frente de las Guisanderas, una de las asociaciones gastronómicas más importantes del Principado. La acompañaron en la mesa presidencial, el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana y el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida. Junto a todos ellos, dos personas que tomarían la palabra a lo largo de la noche: la rotaria y abogada Elisa Costales, que explicó el por qué del premio y la labor del club, y María Josefa Sanz Fuentes, catedrática de Historia y cronista oficial de Avilés, que se encargó de glosar la figura de la premiada, "una mujer luchadora que hizo de las Guisanderas una bandera de Asturias".

También acudieron al Reconquista varios diputados regionales, el Cofrade Mayor del Desarme, Miguel Ángel De Dios y Sergio Herrero, Alcalde de Salas, lugar de nacimiento de la premiada.

Tras repasar su trayectoria profesional y asegurar que "Asturias es el lugar del mundo donde mejor se come", Amada Álvarez Pico aplaudió la labor que realizan los rotarios. "Hacen un trabajo admirable por la paz que muchas veces se desconoce. Si todos actuasen así, no habría guerras en el mundo", zanjó.