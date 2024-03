La artista que se ganó al Rey de España es de Oviedo

Una vecina de Oviedo es la ganadora, en su categoría para personas con discapacidad, del tradicional concurso "¿Qué es un Rey para ti?". Se llama Alba González, tiene 19 años y sus habilidades artísticas la han convertido en una superestrella dentro del Colegio de Educación Especial Ángel de la Guarda, en Latores. "Solo falta que pongan la alfombra roja y me hagan una reverencia", bromea la premiada, a la que no se le borra la sonrisa de la cara tras regresar de Madrid. Allí, fue recibida con honores por el Rey Felipe VI, que le entregó el trofeo en el Palacio del Pardo. Es lo que tiene haber sido la mejor entre los cientos de participantes de un certamen donde se pretende plasmar en distintos formatos el significado de la monarquía para los jóvenes.

Aunque lo que más le gusta es dibujar, el soporte elegido fue un vídeo. Al principio, a la alumna no le acababa de convencer el proyecto monárquico, pero sus profesores y su familia la animaron a participar en el concurso, conscientes de sus posibilidades. No se equivocaban, ya que González fue también una de las finalistas de la prueba general, mostrando que la discapacidad no supone ninguna barrera para ella. Durante noviembre y diciembre de 2022 trabajó en el montaje del vídeo, siempre con la ayuda de su tutora, Ana Fernández, que viajó con ella a Madrid para recoger el premio. La galardonada se encuentra en el grupo de Preparación Para la Vida Adulta, aula que comparte con seis compañeras.

Meses después, llegó el día que nadie olvida en Latores: el 5 de junio de 2023. La Casa Real llamó a Carlos Allende, director del centro, para comunicarle que su alumna era la ganadora del concurso. "Estaba triste porque esa semana se acababa de morir mi bisabuelo", explica González, que tenía claro que ese premio iba dedicado a él y a otra compañera que había fallecido recientemente. "El director entró corriendo en clase y no me lo creía. Fue una alegría enorme", recuerda. En el vídeo, González expone los valores que cree que debe encarnar la Familia Real, como la defensa del país, de la sanidad y la educación públicas o el esfuerzo por evitar conflictos internacionales.

Alba González le enseña su vídeo a Felipe VI durante la entrega de premios del pasado lunes en Madrid. / Cedida por la Casa de S.M. El Rey

En su obra da especial protagonismo a la Princesa Leonor como heredera al trono y, pese a tener también raíces cordobesas, recuerda la condición de asturiana que comparte con la Reina Letizia. El pasado domingo, llegó el momento de conocer al monarca en una cena de gala, antesala de la entrega de premios que se llevó a cabo el lunes. La cita, organizada por la Fundación Institucional Española y la Fundación Orange, juntó a las ganadoras de varias ediciones aplazadas por la pandemia. También fueron premiadas la gijonesa Valeria González (del Colegio la Inmaculada) y la ovetense Inés Blanco (del colegio Buenavista), ganadoras regionales respectivamente de la penúltima y la antepenúltima edición.

Allí conocieron en persona a Felipe VI, que le dejó a la alumna de Latores una gran impresión, ya que se acercó a ella para ver su vídeo en una tablet. "Fue muy atento y simpático. Me dijo que el vídeo era muy bonito y que me tenía que dedicar al arte y el dibujo. Y si lo dice él, le voy a hacer caso", asegura. Su tutora, y sobre todo su madre, no pudieron contener las lágrimas durante la entrega de diplomas. El Rey permitió a los premiados que le hiciesen preguntas y sugerencias y se acabó marchando con una invitación oficial al colegio Ángel de la Guarda. "Le dije que tenía que venir para ver cómo trabajamos en Latores y me prometió que lo hará", cuenta la joven.

Pero Alba González no se conforma con haberse ganado a la Casa Real, pues tiene aún varios concursos pendientes en los que seguir paseando por España el nombre de Oviedo y de su colegio. Está a la espera de si sale premiado un dibujo suyo hecho a ordenador sobre Derechos Humanos y perfecciona su técnica manual asistiendo a clases de pintura en el Centro Social de Otero. Por si fuera poco, también saca tiempo para hacerles dibujos personalizados a sus compañeros y alumnos. "En el colegio estamos muy orgullosos de ella. No sé cuándo nos volveremos a ver en otra así...", resume el director del centro.