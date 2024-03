"Quedarse en casa", la recomendación de los bomberos ante un incendio como el de Valencia

La mejor forma de protegerse si hay fuego en un edificio es quedarse dentro de casa y esperar a que los bomberos apaguen las llamas. Los responsables del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) hicieron ayer una llamada a la calma y pidieron a los ovetenses que en caso de verse en una situación de peligro no se dejen "llevar por el pánico" ni por lo ocurrido en el dramático infierno del edificio de Valencia, donde cuatro de las diez personas que perdieron la vida –un matrimonio con sus dos hijos– fallecieron en el interior de su vivienda tras haber seguido las recomendaciones de los bomberos cuando se disponían a bajar al portal. "Estamos hablando de un caso excepcional. Normalmente los incendios no se comportan así y seguir el protocolo de los bomberos siempre es lo más adecuado", dice Luis Díaz Montes, el jefe del SEIS en Oviedo.

Los bomberos temen que el pánico que se ha generado a raíz del caso de Valencia sirva para generar más peligro en futuras actuaciones. "Nos hemos puesto en contacto con los bomberos de Gijón y estamos preocupados por si la gente no nos obedece y sale de sus casas en caso de incendio sin hacernos caso. En Valencia se dieron una serie de circunstancias que no suelen ser habituales, como el fuerte viento, las altas temperaturas y los materiales del edificio, que eran altamente inflamables", señala el bombero Iván González. "Si el incendio es en una planta inferior y al salir de casa se ve humo en la escalera lo que hay que hacer es colocar una toalla mojada en la puerta para que no entre el humo, meterse en la habitación más alejada y esperar a los profesionales", añade.

Luis Montes puso como ejemplo el incendio registrado esta misma semana en la calle Concinos de Vallobín, que se saldó con un herido leve. El fuego se inició en un segundo piso. "La escalera estaba llena de humo y el ambiente era incompatible con la vida. Lo mejor que hicieron los vecinos fue quedarse en casa y así no hubo que lamentar males mayores. Muchos fallecimientos se producen por tratar de salir a pesar de darse estas circunstancias", recalca el jefe del servicio de bomberos de Oviedo, que volvió a insistir en la importancia de contar con detectores de incendios en las viviendas. "Son pequeños aparatos que no llegan a los diez euros y que salvan muchas vidas", señala.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, asegura que el Ayuntamiento sigue adelante con la iniciativa que adelantó el propio alcalde tras el incendio de Valencia. Canteli dijo que el Consistorio iba a realizar inspecciones en los edificios del municipio para comprobar si alguno está hecho con materiales peligrosos. "Me consta que el concejal de Urbanismo –por José Ramón Pando– ya ha habló con el Alcalde y que están en ello", afirma Prado. El edil de Seguridad también adelantó que la Policía Local va a coordinarse con la Nacional para aumentar la vigilancia en el viejo HUCA y tratar de evitar así que se produzcan fuegos como el que se registró el miércoles en una de las naves del complejo que suelen ser refugio de los okupas.

Las actividades

Tanto el concejal de Seguridad como los responsables de los bomberos realizaron estas declaraciones durante la presentación de las actividades que se van a desarrollar en la ciudad con motivo de la celebración de la festividad del patrón del cuerpo de rescate, San Juan de Dios. Estas actividades, que no se realizaban desde 2016, comenzarán hoy con la visita de los bomberos a la residencia de mayores del ERA de Cerdeño (11.00 horas). Los bomberos acudirán después al área de oncología pediátrica del HUCA para establecer contacto con los niños ingresados (12.00 horas) y a continuación realizarán una ofrenda floral en recuerdo de sus compañeros fallecidos ante la escultura dedicada a Eloy Palacio, el bombero que perdió la vida trabajando en la extinción del incendio de Uría en 2016.

Los actos seguirán mañana en la plaza de la Catedral entre las diez de la mañana y las dos de la tarde con especial atención a los niños. Habrá una tirolina, un taller de reanimación cardiopulmonar y una exposición de vehículos del servicio, entre otras cosas. A las 12.00 horas habrá una exhibición de rescate en accidente de tráfico y a las 12.45 una demostración de técnicas de rescate con cuerdas, que permitirá ver cómo un bombero baja rapelando por primera vez desde la torre de la Catedral simulando un rescate en altura. A las 13.30 habrá una simulación de incendio en una habitación.