Tabaco, hipertensión y sedentarismo, entre las causas de la enfermedad renal

El tabaquismo, la hipertensión, el consumo de alcohol, el sobrepeso que va asociado a una vida sedentaria, la enfermedad cardiovascular... Todos ellos son factores de riesgo para padecer enfermedad renal, un mal silencioso que sobrelleva entre un 10 y un 15% de la población. Así lo pusieron de relieve los especialistas reunidos en el Club Prensa Asturiana, en un acto celebrado con motivo del Día Mundial del Riñón que tiene lugar el segundo jueves de marzo por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología.

Emilio Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Nefrología y jefe de Nefrología en el Hospital Universitario de Cabueñes, que presentó y moderó el coloquio, llamó la atención sobre la importancia de realizar labores de prevención, empezando por implantar hábitos de vida sanos.

"La mayoría de los pacientes que necesitan diálisis llegan a ella por causas tan comunes como la hipertensión o la diabetes", advirtió Manuel Gorostidi, médico nefrólogo, jefe del servicio de Nefrología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que también hizo hincapié en la forma "silenciosa" en la que se cursa y se desarrolla la enfermedad. "Llevar a cabo una dieta saludable resulta fundamental, al igual que aprender a medirse la presión arterial", resaltó Beatriz Peláez, enfermera de Nefrología del HUCA. La atención primaria, fundamental para realizar diagnósticos, estuvo representada por Antonio Fernández, médico del centro de salud Puerta La Villa de Gijón. "En Asturias nos enfrentamos al reto que representa la alta edad media de la población. El médico de familia debe echarle ilusión a su tarea", recalcó el facultativo, que también destacó la ayuda que suponen las consultas virtuales a la hora de atender a los pacientes.

El médico Juan Ortiz, que habló en representación de Alcer Asturias (asociación de enfermos renales a la que pertenece), remarcó lo dura que fue la implantación de las unidades de hemodiálisis. También relató su experiencia personal: "Me sentía cansado y cuando llegaba a casa tenía que acostarme después de comer; cuando el médico me dio los resultados y me dijo que tenía enfermedad real terminal, esa palabra fue demoledora".