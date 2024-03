Una ovetense en First Dates ignora a su cita para hablar con su ex: "Estoy comiendo con él pero pienso en ti"

Malú es una joven ovetense de 28 años con las cosas claras. Si quiere algo, va a por ello y así lo demostró en su paso por First Dates. El programa de cita a ciegas, presentado por Carlos Sobera, unió por sorpresa a la asturiana con un sevillano, una mezcla norte-sur que no acabó de funcionar. El primer inconveniente que le encontró Malú fue el físico. El cuerpo de gimnasio de Fabio no encajó con los gustos de Malú, acostumbrada a "algo más rústico" y alejado de los cuerpos esculpidos.

La propia Malú le comentó que tenía que comprarse las camisas "una tallita o dos" más grandes, a lo que el sevillano le comentó que las tiene que comprar elásticas para que le entre el brazo. El segundo momento de tensión fue acerca de la implicación de cada uno con el compromiso. La ovetense lanzó un reto en la cena, llevando un anillo para poner a prueba a su cita, un examen que, en este caso, Fabio superó con nota, afirmando que no tenía miedo al compromiso. Sin embargo, volvió a opinar de forma contraria a la asturiana, dejando claro que "no hay necesidad de llegar al compromiso".

Las cosas se tranquilizó poco después. Malú dedica su vida a la moda y a los animales, destacándose como una habilidosa amazona. Fabio también mostró su amor por los animales y la naturaleza. Un punto de unión que se rompió en pocos minutos. Sevilla es conocida, entre otras cosas, por dos grandes fiestas: la Semana Santa y la Feria de abril. La ovetense se interesó por el gusto de Fabio por la Feria y la respuesta no era la que esperaba. "Yo soy más de Semana Santa, de la otra fiesta tradicional de la ciudad, pero no te descarto completamente la feria, como buen sevillano".

Una respuesta que no contentó a la ovetense, que quiso saber más por su implicación en la Semana Santa. "¿Eres creyente, no?", preguntó Malú, a lo que Fabio contesto: "De hecho soy costalero también". La respuesta de Fabio fue la confirmación que necesitaba Malú para saber que su cita no era el tipo de persona que estaba buscando para comenzar una relación. "Me parece muy bien lo del Cristo y todo eso, pero una Feria... hay que ir a la Feria y hay que animar, ¿cómo me puede decir eso?".

Malú se da cuenta de que quiere a su expareja

Después de no coincidir en diferentes aspectos que para Malú resultaban muy importantes, la ovetense no tuvo descaro en hacer algo nunca antes visto en el programa. De las innumerables parejas que han pasado por First Dates, pocas se han atrevido a arriesgarse tanto. Y es que la joven aprovechó un momento en el que le pidió a su cita el Instagram, para ponerse a chatear con su expareja.

La cámara, preparada para el momento, enfocó la pantalla de Malú, en la que se leían algunos de los mensajes que la había dejado su ex. "Realmente estoy muy triste porque sé que estás comiendo con otro" o "Te quiero y confío en ti", son algunas de las palabras que le había dedicado antes de entrar en el restaurante de First Dates. Rápidamente, Malú escribió unas palabras muy reveladoras y que demostraban su arrepentimiento por haber asistido al programa. "Mi amor, estoy comiendo con él, pero pienso en ti", fue el rotundo mensaje de la asturiana.

Unas palabras que eran ajenas a Fabio, que seguía intentando entablar una conversación pese a que su interlocutora tuviese la cabeza en otro lado. "No me gusta nadie, solo tú", fue el mensaje de confirmación. "He venido con intención de abrirme un poquito y de intentar conocer a una persona que me llamara la atención. Después de lo que ha pasado, no ha fluido nada y me he dado cuenta de que estoy enamorada", ha confirmado ante la cámara la ovetense.

Ese amor del que habla no iba dirigido a Fabio, "que no se está enterando de nada", sino a su enamorado que, ¿quién sabe?, si le estaba esperando en Oviedo para retomar la relación.