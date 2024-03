"Promuevo el trabajo con las manos en una vida donde solo se usa el dedo pulgar"

Abraham Cupeiro (Sarria, Lugo, 43 años) recupera instrumentos perdidos en el tiempo. Los construye con sus propias manos para tocarlos junto a las orquestas más prestigiosas del mundo. Vuelve a la capital asturiana de la mano de Oviedo Filarmonía y presenta "Mythos", su último disco, el 21 de marzo en el teatro Campoamor. Hoy, mañana y pasado ensaya ante más de 4.000 escolares en el Filarmónica.

–Vuelve a Asturias.

–Para mí es un sitio muy especial. Ahora hago muchos conciertos, pero la orquesta Oviedo Filarmonía apostó por mí desde el principio. Siento Asturias como mi segunda casa y vuelvo siempre que puedo.

–¿Cómo define el disco?

–Es un proyecto que viaja a través de historias y leyendas primigenias de los pueblos, con mucho protagonismo grecorromano y con la música como lenguaje universal.

–¿Por qué la mitología?

–Me gustan las historias pretéritas. Galicia, igual que Asturias, es un sitio muy evocador donde lo tradicional lo llevamos debajo.

–Antes del Campoamor actuará ante los más jóvenes.

–El público que más me sigue a través de las redes es gente joven. Es el público más exigente. Necesita que el espectáculo no tenga fisuras para no distraerse. Conectar con ellos es un orgullo, porque es conectar con nuestro futuro.

–¿Qué trasmite en sus redes?

–Promuevo el trabajo con las manos en una vida donde con los móviles solo se usa el dedo pulgar. Hay que explotar las manos, nuestro segundo cerebro. Cuando construyes algo aprendes a estar concentrado.

–¿Fue primero músico o constructor de instrumentos?

–Desde pequeño me gustó la música, pero como no tenía mucho dinero rápidamente tuve que poner parches y remiendos para mis instrumentos. Luego, en el Conservatorio hice una trompeta natural con mis manos y hasta el día de hoy he construido unos 50 instrumentos.

–¿Se considera un pionero?

–No. Más bien soy un poco suicida. Por mezclar sonidos imperfectos de épocas pasadas con una orquesta sinfónica, que es el paradigma de la perfección musical. Contar historias con música no es nuevo, ya lo hacía Beethoven, pero últimamente, la música clásica se ha alejado del público, algo contra lo que hay que luchar.

–¿Qué siente al tocar instrumentos que hace siglos que han dejado de construirse?

–Me quedo con el silencio del público en la escucha. Se queda sobrecogido. Soy una suerte de druida sonoro. Siento que estoy recogiendo cosas de nuestro pasado que nos ayudan a entender mejor nuestro presente.

–¿Cómo le reciben las orquestas sinfónicas?

–El de las orquestas es un ambiente muy exigente. Pero al final todos los músicos sacan el niño que llevan dentro y casamos muy bien. Dentro de sus discursos coherentes, la imperfección de mis sonidos hace que la emoción aflore.

–¿Es esa la clave de su éxito?

–Sí. Aunque el verdadero éxito está en levantarme cada mañana con ese nerviosismo del que hace lo que le gusta, sin creerme nada más que un profesional de la música.

–En 2023 trabajó en un documental de Spielberg y dio más de 100 conciertos. ¿Ahora qué?

–Superarme. Voy a participar en otra película, pero todavía no puedo desvelar cuál. De momento, los ensayos en Oviedo están sonando espectacular y la gira continuará.